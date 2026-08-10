Temblor en Colombia: En imágenes, así se vivió el temblor de 7,4 que afectó las principales ciudades del país

Un potente sismo de magnitud 7,4 sacudió la mañana de este lunes el occidente de Colombia, con epicentro en el departamento de Chocó, generando daños materiales y alerta en varias ciudades del país, según reportó el Servicio Geológico Colombiano - crédito @vanguardiacom / X

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Un temblor de magnitud 7,4 sorprendió a Colombia la mañana de este lunes, con epicentro en el departamento de Chocó, a 20 kilómetros de San José del Palmar, según datos iniciales del Servicio Geológico Colombiano. El sismo se produjo a una profundidad de 82 kilómetros, lo que provocó la activación de alertas en diversas regiones.

Las ondas sísmicas se sintieron en varias ciudades, donde habitantes compartieron en redes sociales las primeras impresiones y registros del movimiento. Han reportado daños en edificaciones en ciudades como Pereira, además de problemas en los servicios eléctricos y de telefonía.

El sismo, ocurrido a las 7:34 a. m. puso en marcha protocolos de emergencia en lugares como Manizales, Cali, Medellín y la zona de Risaralda. Las entidades de gestión del riesgo continúan evaluando el impacto y monitoreando posibles réplicas tras el evento.

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La Gobernación del Chocó informó en Caracol Radio sobre la existencia de heridos, sin detallar cuántos. En Cali, los Bomberos informaron de construcciones dañadas en techos y estructuras.

Los equipos de emergencia se encuentran realizando inspección de zonas de la ciudad para evaluar daños. Según la Secretaría de Gestión de Riesgo y Desastre del Valle del Cauca, actualmente se realiza una revisión general de reportes en los municipios para establecer la magnitud de las afectaciones recientes.

Colegio de Chocó, epicentro, reporta daños en aula de clase - crédito @Afromedios / X

En Manizales, un movimiento generó la salida de personas de inmuebles y comercios. Se identificaron daños en varias zonas, con especial impacto en el Centro y la avenida Santander. Los sectores afectados incluyeron tramos de la carrera 22 cerca de un supermercado, la carrera 23, así como áreas próximas a la Catedral, donde se registraron incidentes.

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Al parecer hay personas atrapadas en este edificio de la calle 9 de Cali - crédito @HugoSalasT / X

El aeropuerto Matecaña de Pereira sufrió daños estructurales. La Aeronáutica Civil informó en X que las terminales de Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura también presentan afectaciones. Por motivos de seguridad, las operaciones aéreas en estos aeropuertos están suspendidas mientras se realiza una evaluación detallada de la infraestructura antes de reanudar actividades.

Debido al temblor, la Aeronáutica Civil reportó que hay daños en varios aeropuertos - crédito @AerocivilCol / X