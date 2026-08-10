Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Temblor en Colombia: En imágenes, así se vivió el temblor de 7,4 que afectó las principales ciudades del país

El movimiento telúrico dejó varios daños a inmuebles en algunas ciudades del país

Un potente sismo de magnitud 7,4 sacudió la mañana de este lunes el occidente de Colombia, con epicentro en el departamento de Chocó, generando daños materiales y alerta en varias ciudades del país, según reportó el Servicio Geológico Colombiano - crédito @vanguardiacom / X

Guardar

Un temblor de magnitud 7,4 sorprendió a Colombia la mañana de este lunes, con epicentro en el departamento de Chocó, a 20 kilómetros de San José del Palmar, según datos iniciales del Servicio Geológico Colombiano. El sismo se produjo a una profundidad de 82 kilómetros, lo que provocó la activación de alertas en diversas regiones.

Las ondas sísmicas se sintieron en varias ciudades, donde habitantes compartieron en redes sociales las primeras impresiones y registros del movimiento. Han reportado daños en edificaciones en ciudades como Pereira, además de problemas en los servicios eléctricos y de telefonía.

Daños en el centro de Manizales - crédito redes sociales

El sismo, ocurrido a las 7:34 a. m. puso en marcha protocolos de emergencia en lugares como Manizales, Cali, Medellín y la zona de Risaralda. Las entidades de gestión del riesgo continúan evaluando el impacto y monitoreando posibles réplicas tras el evento.

PUBLICIDAD

La Gobernación del Chocó informó en Caracol Radio sobre la existencia de heridos, sin detallar cuántos. En Cali, los Bomberos informaron de construcciones dañadas en techos y estructuras.

Los equipos de emergencia se encuentran realizando inspección de zonas de la ciudad para evaluar daños. Según la Secretaría de Gestión de Riesgo y Desastre del Valle del Cauca, actualmente se realiza una revisión general de reportes en los municipios para establecer la magnitud de las afectaciones recientes.

Colegio de Chocó, epicentro, reporta daños en aula de clase - crédito @Afromedios / X

En Manizales, un movimiento generó la salida de personas de inmuebles y comercios. Se identificaron daños en varias zonas, con especial impacto en el Centro y la avenida Santander. Los sectores afectados incluyeron tramos de la carrera 22 cerca de un supermercado, la carrera 23, así como áreas próximas a la Catedral, donde se registraron incidentes.

PUBLICIDAD

Al parecer hay personas atrapadas en este edificio de la calle 9 de Cali - crédito @HugoSalasT / X

El aeropuerto Matecaña de Pereira sufrió daños estructurales. La Aeronáutica Civil informó en X que las terminales de Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura también presentan afectaciones. Por motivos de seguridad, las operaciones aéreas en estos aeropuertos están suspendidas mientras se realiza una evaluación detallada de la infraestructura antes de reanudar actividades.

Debido al temblor, la Aeronáutica Civil reportó que hay daños en varios aeropuertos - crédito @AerocivilCol / X
Debido al temblor, la Aeronáutica Civil reportó que hay daños en varios aeropuertos - crédito @AerocivilCol / X

Temas Relacionados

Temblor en ColombiaPereiraManizalesBogotáMedellínColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO| Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia: Cali y Manizales reportan derrumbes en edificaciones

A las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto el país vivió un movimiento telútico de gran duración que se sintió en la mayor parte del territorio nacional. Autoridades desplegaron equipos para evaluar daños

EN VIVO| Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia: Cali y Manizales reportan derrumbes en edificaciones

El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció tras el temblor de 7.4 en Colombia: anunció que viajará a Pereira y habrá un PMU en Chocó

El presidente colombiano también detalló que le solicitó a la Ungrd un reporte detallado de la situación y de las necesidades más urgentes

El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció tras el temblor de 7.4 en Colombia: anunció que viajará a Pereira y habrá un PMU en Chocó

San José del Palmar - Chocó, Colombia registró un sismo de 7.4 de intensidad este 10 de agosto

El país se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, por lo que sufre una alta actividad sísmica

San José del Palmar - Chocó, Colombia registró un sismo de 7.4 de intensidad este 10 de agosto

Euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 10 de agosto

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la sesión bursátil

Euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 10 de agosto

Dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 10 de agosto

La divisa estadounidense experimentó una caída respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 10 de agosto
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

Videos | Con música y licor, así fue el sepelio del cabecilla del frente 36, alias Barbas, asesinado por el Clan del Golfo en Antioquía

ENTRETENIMIENTO

Lina Tejeiro dejó pistas de su embarazo en MasterChef Celebrity: “Quiero ser mamá”

Lina Tejeiro dejó pistas de su embarazo en MasterChef Celebrity: “Quiero ser mamá”

Yina Calderón preocupó a sus seguidores tras hablar sobre Epa Colombia y confesar su mal estado: “Llevo dos días tomando”

Yeison Jiménez no descansa: propiedad del cantante sufrió daños por un incendio y los familiares dieron reporte de la situación

Rock al Parque 2026: una filtración en redes anticipó la posible presencia de Rata Blanca en el evento, pero no serían los únicos

Karina García contó cómo nació su vínculo con Kris R y reveló datos de su bebé: “No hubo tanto protocolo”

Deportes

Independiente Medellín vs. Millonarios FC - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 4 de la Liga BetPlay II-2026 en el estadio Atanasio Girardot

Independiente Medellín vs. Millonarios FC - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 4 de la Liga BetPlay II-2026 en el estadio Atanasio Girardot

Cúcuta Deportivo se quedó sin técnico: Richard Páez es el primer entrenador despedido en la Liga BetPlay II-2026

América de Cali le ganó a Atlético Nacional un clásico más de la Liga BetPlay: así fue el gol de Yeison Guzmán

Once Caldas empató con Jaguares en la fecha 4 de la Liga BetPlay 2026-II: así fueron los goles del partido

Jhon Durán en Benfica: el entrenador Marco Silva reveló cómo podría usar al delantero colombiano