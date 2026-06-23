Colombia

Carolina Corcho se pronunció sobre los resultados de la segunda vuelta presidencial: “Somos demócratas radicales”

La senadora electa del Pacto Histórico aseguró que hasta que se conozcan los resultados del escrutinio no se podrá hablar de un vencedor; sin embargo, felicitó al candidato Iván Cepeda por lo alcanzado en las urnas

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La ministra destacó la importancia del apoyo internacional la reforma de Salud. @MinSaludCol - Twitter
La ministra destacó la importancia del apoyo internacional la reforma de Salud. @MinSaludCol - Twitter

La senadora electa del Pacto Histórico Carolina Corcho cuestionó el resultado cerrado de la segunda vuelta presidencial y pidió esperar el escrutinio final en un mensaje publicado en su cuenta de X. Allí sostuvo que la diferencia fue de menos de un punto porcentual y que el desenlace oficial dependerá de la revisión legal de las actas.

La también exministra de Salud del gobierno de Gustavo Petro escribió que “el proceso electoral ha arrojado un resultado cerrado, con una diferencia menor a un punto, alrededor de 250 mil votos”, y agregó que 140 mil de esos sufragios corresponden a votaciones en el exterior.

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En su publicación, señaló que los resultados oficiales “se definen con el escrutinio y la declaración de los jueces de la República frente a las más de 30 mil impugnaciones”.

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La senadora del Pacto Histórico se pronunció sobre las elecciones en segunda vuelta - crédito @carolinacorcho/X

Corcho sostuvo además que la Alianza por la Vida se consolidó como una fuerza política con casi 13 millones de votos. En ese mismo mensaje agradeció a los sectores que, según afirmó, encabezaron la campaña en la segunda vuelta.

“Quiero extender mi profundo agradecimiento y reconocimiento a la juventud, al pueblo trabajador, ambientalista, mujeres, indígenas, a las ciudadanías libres”, escribió. Cerró ese apartado con una frase breve: “Gracias totales”.

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En otro tramo de su pronunciamiento, la dirigente afirmó que el Pacto Histórico debe hacer una “evaluación crítica y objetiva de todo este proceso electoral”. Según escribió, ese balance es necesario “para consolidar un proyecto político estratégico para Colombia”.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se distanciaron por 249.775 votos - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se distanciaron por 249.775 votos - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

Corcho también se refirió al papel que asumirá su sector en la etapa posterior a las elecciones. “La ciudadanía cuenta con nosotros para velar por la protección absoluta de sus derechos, garantías constitucionales y ejercicio de sus libertades”, publicó.

Luego añadió dos mensajes de tono político: “No permitiremos que a ningún ciudadano se le vulneren sus libertades” y “No aceptaremos ningún atropello contra nuestra gente”.

Al cierre de su publicación, la exministra afirmó que su movimiento actuará dentro del marco institucional. “Es momento de actuar en consolidar los resultados electorales conforme a la ley y la Constitución”, escribió. También reiteró la posición de su sector frente al desenlace del proceso: “Acataremos lo que arroje el resultado final”.

Sobre la injerencia de gobiernos extranjeros en Colombia

Las declaraciones de Carolina Corcho marcaron la jornada de la primera vuelta presidencial en Colombia, celebrada el 31 de mayo de 2026. Tras depositar su voto en el centro de Bogotá, Corcho se pronunció en favor de la defensa de la soberanía nacional, rechazando explícitamente toda interferencia de gobiernos extranjeros en el proceso electoral colombiano.

Acompañada por simpatizantes, jóvenes y mujeres de su grupo político, la dirigente subrayó la importancia de que la contienda transcurra en un clima de tranquilidad y respeto por la voluntad ciudadana. Su mensaje reiteró que “la independencia en la toma de decisiones es un principio innegociable en la democracia colombiana”, y denunció cualquier intento de injerencia foránea, citando a Estados Unidos, Ecuador y otros países latinoamericanos.

La congresista hizo el llamado en su cuenta de X al finalizar la jornada electoral cuando cerraron las mesas de votación - crédito @carolinacorcho/X

El rechazo de Corcho a influencias externas ocurre en medio de preocupaciones públicas sobre posibles presiones durante los comicios. La senadora insistió en que solo el pueblo colombiano debe decidir el rumbo del país, y expresó confianza en un resultado favorable para su movimiento. “Mucha gente, hay un ambiente democrático en el país y vamos a ganar en primera vuelta”, afirmó Corcho ante medios y seguidores.

Durante la jornada, la participación ciudadana fue notoria en todos los centros de votación, mientras organismos nacionales e internacionales observaban el desarrollo de los comicios. El sistema de conteo de votos en Colombia, reconocido por su rapidez, combina escrutinio manual y tecnología auditada, permitiendo que los resultados preliminares se conozcan apenas dos horas después del cierre de las mesas.

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