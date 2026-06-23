Reportan asonada contra el Ejército en Meta durante el operativo de captura de ‘Mono Huevo’, cabecilla financiero de ‘Calarcá’

Capturado alias Mono Huevo, presunto cabecilla de la comisión de finanzas de las disidencias de Calarcá, en zona rural del municipio de La Macarena, Meta - crédito @COL_EJERCITO/X

La captura de alias Mono Huevo en La Macarena abrió una crisis operativa para el Ejército Nacional en el departamento del Meta: el presunto cabecilla de una estructura de las disidencias de Calarcá fue detenido a las 2:00 a. m. del 23 de junio de 2026, pero no había podido ser evacuado por las condiciones meteorológicas y por la concentración de pobladores que buscan impedir su traslado.

Anderson Castro Repiso se movilizaba en una camioneta blindada cuando fue interceptado por tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 1 de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega en una zona rural donde ejercía influencia sobre veredas de Uribe y La Macarena, según información conocida por El Tiempo.

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Castro Repiso tenía orden de captura vigente y es señalado por las autoridades como uno de los cabecillas de la estructura Ever Castro, adscrita al Bloque Jorge Suárez Briceño, de las disidencias de alias Calarcá. La institución sostuvo que con la operación se busca debilitar las redes criminales de ese grupo armado organizado residual.

La captura de alias Mono Huevo en La Macarena abrió una crisis operativa para el Ejército Nacional en el departamento del Meta - crédito @COL_EJERCITO/X

La retención de uniformados complicó el operativo tras la captura

La situación cambió de escala cuando habitantes de la zona comenzaron a concentrarse alrededor del lugar del procedimiento. De acuerdo con información entregada por autoridades al medio, al comienzo se reportó riesgo de una asonada contra la fuerza pública.

Luego, según la misma publicación, el escenario se agravó: integrantes de la comunidad estarían reteniendo a los uniformados que participan en el operativo para impedir que alias Mono Huevo sea movilizado fuera del sector.

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Mientras un dispositivo de seguridad esperaba una mejora del tiempo que permita concretar el traslado del capturado y superar la situación generada por la presencia de habitantes en los alrededores del operativo, las autoridades mantuvieron un dispositivo de seguridad para actuar ante cualquier novedad.

En los registros de inteligencia militar, Castro Repiso aparece como integrante de la comisión armada de la estructura Ever Castro. Según esos expedientes, su vinculación con las antiguas Farc comenzó en 2017 y desde entonces ocupó distintos cargos dentro de la organización.

Anderson Castro Repiso se movilizaba en una camioneta blindada cuando fue interceptado por tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido n.° 1 de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega en una zona rural donde ejercía influencia sobre veredas de Uribe y La Macarena - crédito @COL_EJERCITO/X

Esos mismos documentos lo ubican después como tercer cabecilla de esa estructura y más tarde como segundo cabecilla de la comisión armada. En la información oficial también figura como señalado responsable de citaciones extorsivas a comerciantes y ganaderos de Mesetas y Uribe.

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Los expedientes le atribuyen además acciones de constreñimiento y proselitismo armado sobre población civil en zonas rurales del Meta. La orden de captura vigente fue expedida por despachos de la Fiscalía en Villavicencio y Uribe.

Cayó ‘Marlon’, mano derecha de ‘Iván Mordisco’

El Ejército Nacional informó sobre la muerte de alias Marlon, identificado como segundo al mando en las disidencias lideradas por alias Iván Mordisco. El hecho se produjo tras una operación conjunta de Fuerzas Especiales en la vereda San Isidro, área rural de Buenaventura, Valle del Cauca.

Fuentes militares confirmaron que alias Marlon era considerado responsable del atentado ocurrido en el túnel de Cajibío, el 25 de abril de 2026, en el que murieron 20 personas. Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, existía una recompensa de $5.000 millones para la persona que aportara información sobre su paradero.

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Alias Marlon es conocido como el segundo al mando en las disidencias de alias Iván Márquez - crédito Colprensa

La suspensión de la orden de captura en su contra se anuló debido al incumplimiento de acuerdos en los diálogos de paz, lo que abrió cuestionamientos sobre la viabilidad de la estrategia de paz total.

Alias Marlon mantenía vínculos con otros miembros relevantes del grupo armado, como “Max Max” y “Oso Yogui”, reconocidos por su experiencia en explosivos. El ministro Sánchez aseguró que su muerte representa “una fractura significativa” para la organización criminal dedicada al narcotráfico y la minería ilegal, y recalcó que Marlon figuraba entre los criminales más buscados internacionalmente por su relación con carteles mexicanos y el tráfico de armas.

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Además, las autoridades lo acusaban de reclutar menores en Cauca para enviarlos a zonas de conflicto, según declaraciones oficiales, y de ser responsable de la muerte de más de cien personas, incluyendo civiles y miembros de la fuerza pública.