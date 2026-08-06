Patricia Duque, ministra del Deporte saliente, confesó que no logró pagar una deuda con los deportistas

La delegación colombiana viene teniendo una destacada actuación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, esta fue la presentación del equipo de squash - crédito Centro Caribe Sports

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Patricia Duque se despide del Ministerio del Deporte con un reconocimiento público de una de las principales deudas que deja su administración.

La ministra saliente admitió que no alcanzó a ponerse al día con los incentivos económicos pendientes para los deportistas colombianos y aseguró que el próximo jefe de la cartera deberá conseguir recursos adicionales para cumplir con esos compromisos.

En diálogo con Blu Radio, la funcionaria explicó que, aunque durante su gestión se avanzó en algunos pagos y se garantizó la participación de las delegaciones nacionales en competencias internacionales, el problema financiero no pudo resolverse por completo debido a la falta de disponibilidad presupuestal.

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“Cuando yo llego al Ministerio del Deporte encuentro unas deudas muy atrasadas. Es imposible y siempre faltará tiempo y recursos. Las deudas siguen creciendo porque los deportistas continúan compitiendo”, afirmó Duque durante la entrevista con la cadena radial.

Patricia Duque, ministra del Deporte, afirmó que el abono de deuda a los medallistas de 2023 se hizo con presupuesto de 2025, pero queda pendiente un saldo enorme - crédito Ministerio del Deporte

La agenda deportiva para Colombia

La ministra Patricia Duque recordó que Colombia ha tenido una intensa agenda internacional durante los últimos años, con presencia en eventos como los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, los Juegos Mundiales Universitarios de Chengdu, los Juegos de la Juventud en Panamá y, actualmente, los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo. Según explicó, esa actividad deportiva incrementó las obligaciones económicas del Estado con atletas y entrenadores.

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“No saldé la deuda con los atletas porque depende de la disponibilidad del Pacto y del Ministerio de Hacienda. No sé si sea frustración, pero sí queda uno con un sinsabor”, reconoció la funcionaria.

El Ministerio del Deporte ha acumulado durante los últimos años obligaciones pendientes por incentivos económicos destinados a medallistas, paraatletas y entrenadores que participaron en eventos del ciclo olímpico y campeonatos mundiales, especialmente correspondientes a competencias disputadas en 2023. Los retrasos también han impactado a varias federaciones deportivas, que han denunciado demoras en los desembolsos para su funcionamiento.

El Ministerio del Deporte resolvió los recursos presentados contra la inscripción del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol mediante la Resolución 000731 del 5 de agosto de 2026. - crédito Alcaldía de Bogotá

Los pagos que realizó el Gobierno de Iván Duque

Durante la administración de Duque se realizaron algunos pagos parciales para reducir esa deuda. Uno de los más importantes correspondió a la destinación de 9.700 millones de pesos, recursos dirigidos al pago de incentivos pendientes para 308 deportistas y 164 entrenadores, correspondientes a 20 eventos internacionales celebrados en 2023. Previamente, la cartera también había desembolsado 1.800 millones de pesos, con los que benefició a otros 249 atletas y 163 entrenadores.

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Sin embargo, esos recursos no fueron suficientes para cubrir la totalidad de los compromisos. Incluso algunas federaciones continúan reportando obligaciones pendientes, entre ellas las de lucha, jiujitsu, judo, levantamiento de pesas y karate, disciplinas que han advertido dificultades económicas por los retrasos en los desembolsos.

Por eso, la ministra aprovechó su despedida para enviar un mensaje a quien asuma el liderazgo del Ministerio del Deporte. “La recomendación que yo le hago es que de verdad se busquen los recursos y se encuentren los recursos en el Ministerio de Hacienda para poder saldar esa deuda. Los deportistas colombianos son nuestros mejores embajadores en el exterior”, manifestó en la entrevista con Blu Radio.

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Concepto del Ministerio del Deporte de Colombia sobre la reelección de Ramón Jesurún, enviado en 2024 - crédito Jorge Hernán Peláez/X

Colombia tiene futuro en el deporte, según la ministra saliente

Más allá del tema financiero, Duque defendió varios programas impulsados por la cartera y pidió que tengan continuidad durante el próximo gobierno. Destacó especialmente el plan estratégico a diez años para el deporte colombiano, el fortalecimiento de las escuelas de talentos y el programa de Juegos Intercolegiados.

“Hay un plan de estrategia a diez años para el deporte nacional que vale la pena defender y luchar. Los semilleros son nuestra base del deporte y hay que motivarlos para que puedan avanzar. Los Intercolegiados son un programa hermoso y un trampolín para los primeros eventos internacionales”, sostuvo.

La ministra también reiteró su rechazo a la posibilidad de que el Ministerio del Deporte desaparezca como entidad independiente dentro del Gobierno Nacional. A su juicio, mantener la cartera resulta fundamental para respaldar a los atletas y consolidar el sistema deportivo colombiano.

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Buena relación con las entidades del fútbol profesional colombiano

“Ojalá no se permita que los ministerios se unan y desaparezca el del Deporte, para que nuestros deportistas se sientan respaldados. El Ministerio debe mantenerse, defenderse y fortalecerse administrativamente”, expresó.

Finalmente, Duque aseguró que deja una buena relación institucional con la Federación Colombiana de Fútbol, la Difútbol y el Comité Olímpico Colombiano, entidades con las que trabajó durante su gestión. Además, se mostró optimista sobre el futuro del deporte nacional y aseguró que el país cuenta con el talento suficiente para obtener buenos resultados en los próximos Juegos Olímpicos, siempre que se garantice el respaldo económico necesario para sus deportistas.

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