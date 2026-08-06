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A un día del cambio de gobierno, Google Trends reveló un drástico giro en el interés entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella

Del 30 de julio al 6 de agosto, las tendencias digitales dibujan un interés dispar por el saliente y el electo. Los picos se sincronizan y el mapa regional deja sorpresas. El viernes 7 de agosto de 2026 llega la ceremonia fuera de Bogotá

Las búsquedas en la red relacionadas con Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella mostraron una ventaja para el presidente electo, según lo recabado por Google Trends - crédito Presidencia - Infobae Colombia
Las búsquedas en la red relacionadas con Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella mostraron una ventaja para el presidente electo, según lo recabado por Google Trends - crédito Presidencia - Infobae Colombia
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A un día de que Abelardo de la Espriella asuma la presidencia de Colombia en una ceremonia histórica en Cali, las búsquedas en Google reflejan un interés desigual pero sostenido por los dos protagonistas del relevo de poder: el presidente saliente Gustavo Petro y su sucesor.

El gráfico de interés a lo largo del tiempo, que abarca del 30 de julio al 6 de agosto de 2026, muestra que el presidente electo (línea roja) ha dominado las búsquedas de forma consistente frente a Petro (línea azul), con picos pronunciados que lo llevaron a alcanzar el índice máximo de 100 en al menos un momento del período analizado.

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- crédito captura de pantalla Google Trends
Abelardo de la Espriella lideró las búsquedas en Google frente a Gustavo Petro en la antesala del cambio de gobierno en Colombia - crédito captura de pantalla Google Trends

El saliente mandatario, en contraste, registró valores más bajos y estables, aunque con leves repuntes que coinciden con los picos del presidente electo, dejando en evidencia que ambas figuras generaron interés de forma simultánea en torno a la coyuntura del cambio de gobierno.

Abelardo de la Espriella supera a Gustavo Petro en búsquedas en casi todo el país

- crédito captura de pantalla Google Trends
Abelardo de la Espriella superó a Gustavo Petro en búsquedas en casi todo el país, con mayor fuerza en el centro y norte de Colombia. Petro concentró más interés en Vaupés, Guainía, Meta, Chocó y Putumayo, aunque la tendencia general favoreció al presidente electo - crédito captura de pantalla Google Trends

El desglose comparativo por subregión revela que el presidente electo concentra el mayor volumen de búsquedas en prácticamente todo el territorio nacional. El mapa muestra que de la Espriella fue protagonista en las búsquedas durante la última semana, siendo una tendencia especialmente notoria en el centro y norte del país.

Petro, por su parte, lidera en Vaupés, Guainía, Meta, Chocó y Putumayo, departamentos donde la proporción azul es más visible, aunque en todos los casos la barra roja sigue siendo predominante. El patrón sugiere que el interés por el presidente saliente persiste con más fuerza en regiones periféricas y con alta presencia de comunidades históricamente ligadas a su base electoral.

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En el desglose individual de interés por subregión, el mapa de Petro muestra una distribución relativamente homogénea en todo el país, con tonos azules de intensidad media. En el caso de Abelardo de la Espriella se evidencia una concentración más marcada en el centro y occidente de Colombia, con tonos más oscuros en departamentos como Valle del Cauca, Cundinamarca y Antioquia, lo que es coherente tanto con la proximidad de la ceremonia de posesión en la capital vallecaucana, como con la intenciópn de voto vista en las pasadas elecciones presidenciales.

Consultas relacionadas: dos universos políticos distintos

- crédito captura de pantalla Google Trends
Las consultas sobre Gustavo Petro se vincularon con María Fernanda Cabal, las Farc, Wilson Arias, Soacha y Alejandro Ordóñez en sus últimos días en el poder - crédito captura de pantalla Google Trends

Las búsquedas asociadas a Petro en ascenso revelan un universo de consultas vinculado a la confrontación política de sus últimos días en el poder. Los cinco términos con mayor aumento puntual son María Fernanda Cabal —ferrea opositora del presidente saliente—, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Wilson Arias, Gustavo Petro en Soacha —lugar donde dio su último discurso presidencial— y Alejandro Ordóñez, debio al rechazo que mostró el mandatario tras su nombramiento como embajador de Colombia ante la OEA.

En cuanto a las consultas relacionadas con de la Espriella, los términos en ascenso son Luis Gilberto Murillo —por la decisión del Consejo de Estado de anular su nombramiento como canciller—, María del Mar Pizarro, Gloria Elena Arizabaleta Corral, Alejandro Ordóñez y Néstor Humberto Martínez, nombres que corresponden en su mayoría a figuras vinculadas a la conformación del nuevo gabinete o al entorno político del presidente electo. La presencia de Ordóñez en ambas listas es el único punto de intersección entre los dos conjuntos de búsquedas.

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Las búsquedas sobre Abelardo de la Espriella se asociaron con Luis Gilberto Murillo, María del Mar Pizarro, Gloria Elena Arizabaleta Corral, Alejandro Ordóñez y Néstor Humberto Martínez - crédito captura de pantalla Google Trends

La posesión de De la Espriella está programada para este viernes 7 de agosto a las 3:00 p. m. en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, en una ceremonia que contará con la presencia del rey Felipe VI de España y los presidentes de Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Honduras, entre otras delegaciones internacionales. Será la primera vez en la historia reciente que una investidura presidencial colombiana se celebra fuera de Bogotá.

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