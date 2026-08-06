Llamaron a interrogatorio al fiscal Gabriel Jaimes, que solicitó la preclusión del caso de Álvaro Uribe sobre soborno a testigos: “Atropello”

El fiscal Gabriel Jaimes ya cuenta con una defensa técnica. Su abogado aseguró que no incurrió en ninguna irregularidad - crédito Fiscalía

Guardar

El expresidente Álvaro Uribe Vélez informó que llamaron a interrogatorio al fiscal Gabriel Jaimes Durán, debido a que, en su momento, solicitó la preclusión del proceso penal que se adelantaba en su contra por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal –de los cuales fue absuelto en segunda instancia–.

“Citación a diligencia de interrogatorio ordenada por la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, dentro del radicado de la referencia, la cual se realizará a partir de las 14:00 p. m. el día jueves 6 de agosto de 2026, de manera presencial (...). Diligencia que versa sobre las actuaciones por usted realizadas dentro del proceso adelantado en contra del Dr. Álvaro Uribe Vélez, en el cual usted solicitó la preclusión”, se lee en la comunicación que fue allegada al funcionario, la cual fue revelada por Noticias Caracol.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el ex jefe de Estado, la citación a interrogatorio constituye un “atropello” contra una persona que fungió como administradora de justicia. Además, aclaró que conoció a Jaimes Durán en las audiencias de preclusión que se llevaron a cabo en su momento, las cuales se realizaron de manera virtual.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez informó sobre el llamado a interrogatorio que se hizo al fiscal Gabriel Jaimes - crédito @AlvaroUribeVel/X

“Coincidió con otro fiscal en el pedido de preclusión siguiente. También con la sala del Tribunal de Bogotá que por mayoría me absolvió. Este atropello contra un administrador de Justicia crea más desconfianza -la persecución que Colombia debe eliminar-”, detalló.

El abogado Juan Manuel Castellanos Ovalle asumió la defensa técnica del fiscal Gabriel Jaimes. En un comunicado que emitió al respecto, informó que la diligencia finalmente quedó programada para el 12 de agosto y que tanto él como su cliente acudirán al llamado de la Fiscalía.

PUBLICIDAD

Asimismo, explicó que el llamado a interrogatorio responde a una denuncia que instauraron el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda Castro y el abogado y exministro de Justicia Eduardo Montealegre, ambos declarados como víctimas en el proceso penal que se surtió contra Uribe Vélez.

Dos de las personas reconocidas como víctimas en el proceso contra Álvaro Uribe denunciaron al fiscal Gabriel Jaimes. Se trata de Iván Cepeda y Eduardo Montealegre - crédito Mariano Vimos/Colprensa

El abogado aseguró que su prohijado no incurrió en ninguna conducta contraria a la ley al adelantar las respectivas actuaciones en el proceso. En ese sentido, indicó que la defensa espera que el caso se archive, teniendo en cuenta también que el caso contra Uribe Vélez culminó –parcialmente– en una absolución.

“Desde ya tengo que advertir que no existe irregularidad alguna por parte del funcionario, para este abogado llama poderosamente la diligencia, lo mínimo que espera la defensa es un archivo por las características propias del proceso que se surtió en contra del Expresidente Condena/absolución”, indicó.

PUBLICIDAD

El abogado Juan Manuel Castellanos asumió la defensa de Gabriel Jaimes. Informó que acudirán al llamado a interrogatorio - crédito @CastellanosAbo/X

El expresidente Uribe Vélez fue investigado por los delitos de soborno en actuación penal, fraude procesal y, en su momento, se añadió el tipo penal de soborno. En primera instancia, la jueza 44 Penal de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, lo condenó a 12 años de prisión domiciliaria por presuntamente haber sobornado testigos para que, con sus testimonios, lo favorecieran ante la justicia.

Sin embargo, en segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá revocó la decisión de la jueza y determinó la absolución del ex jefe de Estado. Ahora, se espera que el caso sea estudiado por la Corte Suprema de Justicia, luego de que las víctimas y la Fiscalía presentaran recursos de casación.

PUBLICIDAD

Tras el fallo absolutorio, el exmandatario ofreció una rueda de prensa en la que aseguró que en todo momento habló con la verdad y pidió excusas a la justicia colombiana por el tiempo que se le dedicó a ese proceso penal, que duró muchos años.

Álvaro Uribe fue absuelto en segunda instancia de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal - crédito Europa Press

“He dicho a lo largo de esta extensa vida pública, la verdad a mis compatriotas (...). Gracias a mi familia, por su compañía, a todos, a mi señora, a tantos profesionales que me ayudaron con sus conceptos jurídicos rigurosos. Quiero agradecer muy especialmente a Carolina Escamilla, Julia Correa Nuttin y a Isabel Mejía por su dedicación. Me ayudaron a tomar nota de todas las audiencias y a preparar mi defensa”, dijo.

PUBLICIDAD