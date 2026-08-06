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Congresistas de distintas bancadas alistan proyecto para transformar la economía, movilidad y desarrollo social de cara a los 500 años de Bogotá

Según los impulsores, la apuesta es que la celebración se traduzca en transformaciones estructurales, más allá de actos conmemorativos, a través de una planeación colectiva y la aprobación de una hoja de ruta que garantice el desarrollo sostenible e inclusivo de la ciudad

El representante a la Cámara del Centro Democrático congregó a varios de sus colegas en el legislativo para empezar a proyectar a la capital de la República con miras al quingentésimo aniversario - crédito @JJUscategui/X
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En la fecha en la que se conmemoran los 488 años de la fundación de Bogotá, un grupo de congresistas de diferentes bancadas, entre ellas el Centro Democrático, Pacto Histórico y Alianza Verde, se reunieron el jueves 6 de agosto de 2026 para analizar lo que debe ser el futuro de la capital de la República. Y, en especial, la proyección de la ciudad con miras a los 500 años, que se cumplirán, en consecuencia, en el 2038.

Los representantes instalaron una mesa de trabajo para preparar una hoja de ruta hacia los 500 años de la ciudad. La iniciativa plantea radicar en el legislativo un proyecto para definir lineamientos de largo plazo en economía, movilidad, desarrollo social y otras áreas estratégicas, con temas como metro, infraestructura, educación, protección de Sumapaz, recuperación del río Bogotá y seguridad alimentaria.

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José Jaime Uscátegui, presidente de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, ha sido el encargado de impulsar la propuesta junto con la Fundación Konrad Adenauer (KAS) y presentó su iniciativa a los demás parlamentarios, de colectividades, con el fin de construir en conjunto la iniciativa que buscarían tramitar en la corporación; que está pensada de cara a los próximos 12 años.

Congresistas de Bogotá se reunieron para proyectar el futuro de la ciudad
Representantes a la Cámara por Bogotá, liderados por José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático, se reunió para proyectar el futuro de la ciudad - crédito @JJUscategui/X

Agradezco a los congresistas de distintas bancadas que hoy se sumaron en Bogotá a esta mesa de trabajo para construir el proyecto de ley que presentaremos en los próximos días ante el Congreso de la República y que trazará la hoja de ruta de la capital hacia sus 500 años en materia económica, social, de movilidad y en otras áreas estratégicas”, destacó Uscátegui frente a este primer avance.

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Los ejes del proyecto para los 500 años de Bogotá

Los participantes discutieron propuestas sobre educación, la protección del páramo de Sumapaz e ideas en infraestructura, con lo que debe ser la construcción de las nuevas líneas del metro, y la recuperación del río Bogotá. Además, hablaron de proyectos en seguridad alimentaria, bilingüismo, desarrollo urbano y cooperación internacional, entre otros, en una jornada considerada productiva.

El objetivo de la mesa es construir una visión de ciudad que trascienda los periodos de gobierno y convoque a sectores políticos, sociales y académicos alrededor de las transformaciones que necesita Bogotá. “Los 500 años no pueden improvisarse. Debemos comenzar desde ahora a construir un proyecto colectivo, serio y responsable que reúna a diferentes sectores políticos, sociales y académicos”, indicó.

Congresistas ya proyectan a Bogotá con miras a sus 500 años
El grupo de representantes a la Cámara de Bogotá ya proyecta a la ciudad en sus diferentes desafíos: consolidar la red de movilidad masiva, rescatar el medio ambiente y el río Bogotá, reducir brechas sociales y de seguridad, y fortalecer la integración regional - crédito @JJUscategui/X

En ese sentido, el congresista remarcó que con este primer encuentro empezó la planeación hacia lo que deben ser los grandes retos de la ciudad: sostenibilidad ambiental, movilidad regional, cambio demográfico y equidad social.

La proyección internacional de Bogotá hacia sus 500 años

La mesa contó con la participación de Kristin Wesemann, directora de la Fundación Konrad Adenauer (KAS) en Colombia, que respaldó la iniciativa y destacó la importancia del diálogo, la cooperación y la planeación de largo plazo. “Siempre tenemos ese ánimo de trabajar con las ciudades grandes en todo el mundo y lo de Bogotá es único, es una ciudad muy atractiva, no solo para Colombia”, destacó.

Uno de los principales retos para Bogotá pensando en sus 500 años será el de movilidad, según expresaron algunos de los participantes de este primer encuentro - crédito IDU
Uno de los principales retos para Bogotá pensando en sus 500 años será el de movilidad, según expresaron algunos de los participantes de este primer encuentro - crédito IDU

En esta jornada, que se llevó a cabo en el centro de la ciudad estuvieron los representantes a la Cámara Luz Marina Gordillo, David Cote, Jesús Lorduy, María del Mar Pizarro, Laura Beltrán (Lalis), Mauricio Toro y Heráclito Landínez. También participó el senador francés Fabien Genet, el concejal de Bogotá Julián Uscátegui, el edil Fidel Ernesto Poveda y Antonio José Ochoa, de la fundación Funvides.

La apuesta de los promotores es que la llegada a los 500 años no quede en un acto conmemorativo, sino que esa fecha sirva para definir y ejecutar transformaciones de fondo para la ciudad. “La cantidad de gente de todo el mundo que viene a Bogotá y que se siente en casa es impresionante”, indicó Wesemann, que valoró este acto como insumo para el proyecto de ley en el Congreso de la República.

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