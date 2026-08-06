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Rock al Parque 2026: revelan por accidente la presencia de una banda legendaria del Heavy Metal para los 30 años del festival

La filtración surgió tras una historia de Instagram con el itinerario mundial del grupo europeo, donde se lee una presentación el 10 de octubre en el festival gratuito de Bogotá, aún sin confirmación oficial de Idartes

Los platos fuertes del festival anterior estuvo a cargo de agrupaciones nacionales e internacionales como Overkill, de Estados Unidos; In Flames de Suecia, y Slow Crush de Bélgica, Los Petitfellas , Aterciopelados, Julieta Venegas y Los Auténticos Decadentes - crédito Idartes
La agrupación de Finlandia aparece como la primera invitada extranjera de 2026, en una celebración que también sumará memoria, formación, debate y una fuerte presencia del talento bogotano - crédito Idartes
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La antesala de los 30 años de Rock al Parque ya tiene su primer gran impacto: una filtración en redes sociales anticipó la llegada de una agrupación internacional esperada por miles de fanáticos colombianos.

El festival gratuito más importante de América Latina, que se celebrará del 10 al 12 de octubre en el Parque Metropolitano Simón Bolívar y otros escenarios de Bogotá, prepara una edición histórica con actividades que se extenderán a lo largo del año bajo el lema “Rock al Parque: 30 Años / Bogotá, ciudad Rock”.

La expectativa creció tras recordarse el memorable concierto de 2005, cuando una banda europea dejó huella en el público local. Apocalyptica, la icónica banda finlandesa, será la primera agrupación internacional invitada para celebrar el aniversario número 30 de Rock al Parque en Bogotá.

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Apocalyptica: el regreso de un ícono internacional

El anuncio involuntario de Apocalyptica se dio cuando la banda publicó en sus historias de Instagram el cartel de sus próximas presentaciones mundiales, donde figuraba su show el 10 de octubre de 2026 en Rock al Parque, así como una fecha previa en Medellín.

La filtración surgió tras una historia de Instagram con el itinerario mundial del grupo finlandés, donde se lee una presentación el 10 de octubre en el festival gratuito de Bogotá, aún sin aval de Idartes - crédito Apocalyptica/Instagram
La filtración surgió tras una historia de Instagram con el itinerario mundial del grupo finlandés, donde se lee una presentación el 10 de octubre en el festival gratuito de Bogotá, aún sin aval de Idartes - crédito Apocalyptica/Instagram

La noticia, aunque aún no ha sido confirmada oficialmente por Idartes, ha desatado la emoción de los seguidores, quienes anticipan un espectáculo cargado de nuevos temas y de la energía característica de la agrupación que fusiona el metal con la música de cámara.

Apocalyptica, reconocida por su propuesta única de metal sinfónico y su virtuosismo en el violonchelo, volverá a un escenario donde dejó huella hace más de dos décadas. Su regreso no solo actualiza la apuesta internacional del festival, sino que reafirma el estatus de Rock al Parque como plataforma para grandes nombres de la música mundial y punto de encuentro de distintas generaciones de fanáticos del metal, el rock y los sonidos alternativos.

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Las bandas distritales: el corazón de Rock al Parque

Junto a los anuncios internacionales, Idartes confirmó la selección de 20 bandas distritales que participarán en la edición 30 del festival, tras una convocatoria que valoró el talento local en géneros como heavy metal, punk, hardcore, ska, rock alternativo y neo soul. Entre ellas destacan:

Rock Al Parque anunció los artistas que formarán parte de su edición 29 en el parque Simón Bolívar, del 21 al 23 de junio - crédito Colprensa
La cita de octubre en Bogotá perfila una edición que une nombres globales con proyectos distritales de metal, punk, ska y sonidos alternativos para celebrar su aniversario número 30 - crédito Colprensa
  • Valore (heavy metal) (95.0 puntos)
  • Lo Mismo Decían de Juana (fusión) (93.7 puntos)
  • Narcocracia (heavy metal) (92.0 puntos)
  • No Dependiente (hardcore) (92.0 puntos)
  • Vein (death metal) (92.0 puntos)
  • Lutter Band (punk rock) (90.3 puntos)
  • Lika Nova (rock alternativo) (90.3 puntos)
  • Laura Pérez (canción latinoamericana) (90.3 puntos)
  • Ataque de Pánico (heavy metal) (90.3 puntos)
  • Maskhera (heavy metal) (90.0 puntos)
  • Solegnium (brutal death metal) (89.7 puntos)
  • V For Volume (rock alternativo) (89.3 puntos)
  • Alto Grado (ska, reggae y rock) (89.0 puntos)
  • Boca de Serpiente (rock alternativo) (89.0 puntos)
  • Elsa Riveros (rock) (87.0 puntos)
  • Pez Errante (rock alternativo) (87.0 puntos)
  • Stayway (rock alternativo) (86.7 puntos)
  • Casi (rock latinoamericano) (86.7 puntos)
  • Brina Quoya (neo soul, R&B) (86.7 puntos)
  • La Brigada RPF (ska punk) (85.7 puntos)

Celebración extendida: formación, memoria y debate

La conmemoración de los 30 años de Rock al Parque no se limitará a los escenarios. La agenda incluirá espacios de formación, memoria y debate, entre los que destaca el Foro y Taller de Periodismo Musical Rock al Parque 30 años, programado para los días 7, 8 y 9 de octubre.

En la edición de Rock al Parque de 2023 asistieron 390.000 personas - crédito Colprensa/Andrés Alvarado
El aniversario del festival incluirá conciertos, talleres, foros y conversaciones ciudadanas, mientras Bogotá se prepara para recibir una programación extendida entre memoria cultural y nuevas rutas musicales - crédito Colprensa/Andrés Alvarado

Este encuentro, realizado junto a la Fundación Gabo, reunirá a invitados nacionales e internacionales para reflexionar sobre la evolución del periodismo musical en la era digital, los desafíos de las nuevas narrativas y el papel del periodismo en la construcción de la memoria cultural de la ciudad.

Además, la organización propiciará espacios de conversación y debate con las mesas de rock y metal de la ciudad, reconociendo la importancia de la participación ciudadana y la gestión comunitaria en la historia y el futuro del festival.

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