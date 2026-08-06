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Volcán Puracé registró nueva emisión de ceniza y máximos históricos en monitoreo: la alerta naranja se mantiene

El monitoreo del Servicio Geológico Colombiano reporta una alteración significativa en los parámetros internos del volcán, que no se observaba desde hace 75 años

La alerta amarilla en el volcán Puracé implica monitoreo constante ante emisiones de ceniza, sismos y otros cambios volcánicos detectados por el SGC - crédito X
El volcán Puracé volvió a emitir ceniza y mantiene la alerta naranja, según el Servicio Geológico Colombiano - crédito X
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El volcán Puracé, ubicado en la cadena volcánica Los Coconucos, volvió a emitir ceniza y mantiene niveles históricos en varios de sus parámetros de monitoreo, según confirmó el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el jueves 6 de agosto de 2026.

La actividad, que incluye sismos de largo periodo, señales de tremor continuo y un flujo de gases muy superior al promedio, sostiene la alerta naranja y la declaratoria de calamidad pública en el municipio de Puracé y sus alrededores.

Sismicidad y gases: los indicadores que preocupan a las autoridades

El SGC, entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, reportó que se mantiene actividad sísmica relacionada con la dinámica de fluidos en los conductos internos del volcán Puracé, clasificada como sismos de largo periodo (LP) y señales de tremor continuo (TR).

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Estos eventos tienen lugar bajo el cráter, a profundidades menores a un kilómetro. La sismicidad asociada al fracturamiento de roca, en cambio, permanece en niveles bajos tanto en número como en magnitud y se localiza entre uno y tres kilómetros por debajo del cráter.

El monitoreo del volcán Puracé registra sismos de largo periodo, tremor continuo y niveles históricos en su actividad interna - crédito SGC
El monitoreo del volcán Puracé registra sismos de largo periodo, tremor continuo y niveles históricos en su actividad interna - crédito SGC

A pesar de que el número de sismos y las emisiones de ceniza han disminuido en los últimos días, el monitoreo de gases revela que el flujo de dióxido de azufre (SO₂) alcanza aproximadamente 2.100 toneladas diarias, una cifra que supera ampliamente el promedio histórico del volcán. Estos gases se dispersan hacia el noroccidente. Además, persiste el aumento en las concentraciones de dióxido de carbono (CO₂) en el suelo, otro síntoma de la alteración interna que se monitorea de manera constante.

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Emisiones recientes y reportes desde la comunidad

El 5 de agosto, a las 2:40 p. m., se registró una emisión de ceniza. La verificación mediante cámaras web resultó imposible por las condiciones meteorológicas adversas que afectaban la visibilidad en la zona.

Sin embargo, habitantes de la vereda Cristales, en el municipio de Coconuco, reportaron fuertes sonidos coincidiendo con el evento, lo que permitió confirmar la ocurrencia de la emisión. El SGC precisó que, aunque no se detectaron anomalías térmicas en el fondo del cráter —según datos de la plataforma satelital Mirova—, los valores de actividad volcánica continúan en máximos históricos.

“Los valores que se vienen registrando instrumentalmente en el volcán durante los últimos días son los máximos alcanzados, superando ampliamente los calculados en las líneas base de comportamiento y, por lo tanto, representan una alteración importante en su dinámica”, indicó el SGC en su más reciente boletín.

Las autoridades ordenan el cierre temporal de áreas turísticas y refuerzan el monitoreo con nuevos cenizómetros en Puracé y Coconuco - crédito @sgcol / X
El flujo de dióxido de azufre en el volcán Puracé alcanza unas 2.100 toneladas diarias y supera su promedio histórico - crédito @sgcol / X

Calamidad pública y afectaciones en la región

La reactivación del volcán Puracé llevó al municipio caucano a declarar la calamidad pública, una medida que busca agilizar la llegada de recursos y la atención a la emergencia.

Según informó el alcalde de Puracé, Jorge Andrade, la situación ya afecta a unas 18.000 familias y representa una crisis humanitaria agravada por las condiciones climáticas y la persistencia de El Niño. El mandatario remarcó que “las emisiones de gases y cenizas han complicado las condiciones de vida de los habitantes y han generado preocupación por el impacto que podrían tener si la actividad volcánica continúa aumentando”.

Entre los sectores más impactados se encuentra la agricultura, principal sustento de la población local. La constante caída de ceniza sobre los cultivos ha comenzado a provocar pérdidas económicas y amenaza las cosechas, lo que pone en riesgo el ingreso de cientos de familias campesinas.

Un fenómeno sin precedentes en décadas

Las autoridades científicas y administrativas subrayan que el comportamiento del volcán Puracé resulta inusual tras cerca de 75 años de relativa tranquilidad. Durante la última semana, el Observatorio Vulcanológico registró emisiones de ceniza que alcanzaron hasta 2.100 metros de altura, y los indicadores monitoreados se mantienen en niveles nunca antes observados desde la mitad del siglo pasado.

El volcán Puracé mantiene actividad sísmica y emisiones de ceniza, según el Servicio Geológico Colombiano - crédito SGC
El Servicio Geológico Colombiano advirtió que la actividad del volcán Puracé se ubica en máximos históricos frente a sus líneas base de comportamiento - crédito SGC

El SGC reiteró que la alerta naranja continuará mientras se mantenga la alteración en los parámetros. Solo una tendencia sostenida de estabilidad en todos los indicadores permitirá considerar el retorno a alerta amarilla.

Recomendaciones y vigilancia permanente

Mientras se mantiene el estado de alerta naranja, el SGC recomendó a la comunidad no acercarse a las zonas de los cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, ante el riesgo de emisiones repentinas de ceniza o gases.

La entidad insistió en la importancia de seguir los boletines diarios y las instrucciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y las autoridades locales.

El Servicio Geológico Colombiano reiteró que el monitoreo continuará de forma permanente y que cualquier cambio en la dinámica del volcán será informado de inmediato a la población.

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