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Las complicaciones respiratorias aumentan por los vientos de agosto: así puede proteger sus defensas

Niños, adultos mayores y personas con afecciones crónicas requieren cuidados especiales ante el ascenso de casos, aunque los expertos recomiendan a todas las personas tomar medidas en esta época

Una mujer con suéter beige se cubre la boca con la mano, sostiene un pañuelo de papel y mira a través de una ventana con gotas de lluvia.
El cambio climático y los vientos intensifican los casos de enfermedades respiratorias - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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Las infecciones respiratorias agudas repuntan en agosto en Colombia por los vientos, la baja de temperaturas y la inestabilidad climática, en un escenario de más de 1,7 millones de consultas médicas este año. El periodo también acumula más de 72.000 hospitalizaciones y cerca de 8.700 ingresos a Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), con un llamado a reforzar la prevención.

Así, los expertos recomiendan cuidar la salud en agosto porque el frío, el viento y los cambios bruscos de temperatura favorecen la circulación de virus respiratorios y elevan el riesgo de complicaciones. Según el Instituto Nacional de Salud (INS), entre enero y abril de 2026 se reportaron más de 1,7 millones de consultas por infecciones respiratorias agudas, junto con más de 72.000 hospitalizaciones y alrededor de 8.700 ingresos a UCI.

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El repunte no se limita a síntomas leves como gripa, congestión nasal o tos persistente, pues estas molestias también pueden reflejar un debilitamiento del sistema inmunológico ante las variaciones del clima.

En marzo se contabilizaron 1.295.445 atenciones por Infección Respiratoria Aguda (IRA), un 4% más que en el mismo periodo del año anterior. Estas cifras apuntan a que las afecciones respiratorias siguen en ascenso durante esta temporada.

Vista aérea de una mujer con gorro y manta, tosiendo y bebiendo una taza humeante, con una bandeja de limón y miel a su lado.
Cuidarse y evitar exponerse al frío es una de las principales recomendaciones de expertos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Por qué agosto eleva el riesgo de enfermedades respiratorias

La doctora Paola Lozano gerente médica y vocera de Heel Colombia describió el momento epidemiológico por el clima característico del mes.

La temporada de agosto, con sus vientos, y cambios bruscos de temperatura coincide con el pico respiratorio que estamos experimentando en gran parte del país, esto por la alta presencia de virus respiratorios, que ha incrementado las consultas por IRA y consiguientes casos que requieren manejo intrahospitalario; por ello es importante reforzar la respuesta de nuestro sistema inmune frente a estos virus con productos con ingredientes de origen natural como aquellos de la medicina biorreguladora”, señaló la especialista de Heel.

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Cabe mencionar que la exposición constante al viento reseca las mucosas de las vías respiratorias y reduce su capacidad de defensa frente a virus y bacterias. A eso se suman la contaminación del aire y los cambios bruscos de temperatura, que facilitan la propagación de virus.

El riesgo aumenta en lugares concurridos como colegios, transporte público o centros comerciales. En esos espacios, la combinación de circulación viral y exposición ambiental favorece los contagios.

Esta imagen muestra lluvia intensa y viento furioso en México, un recordatorio de la poderosa y a veces devastadora fuerza de la naturaleza. - (Imagen ilustrativa Infobae)
Las hospitalizaciones y consultas médicas por virus respiratorios se disparan en el mes más frío y ventoso del año - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Quiénes son los más vulnerables en esta temporada

Las zonas con más casos reportados por IRA son Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca y Santander. En Bogotá y la Sabana, las ráfagas frecuentes agravan la exposición y el riesgo de contagio.

Entre los grupos más expuestos figuran los niños menores de cinco años, por la inmadurez de su sistema inmune, y los adultos mayores, por el debilitamiento natural de sus defensas. También están las personas con enfermedades respiratorias crónicas como asma, EPOC o fibrosis pulmonar.

La lista incluye además a pacientes con enfermedades autoinmunes o metabólicas, como diabetes, hipertensión o lupus. Además, aquellos que padecen estrés crónico o falta de sueño, factores que debilitan la respuesta inmunológica, tienen más riesgo de padecer por las enfermedades respiratorias.

Hombre en cama estornudando en un pañuelo. Tiene el pelo desordenado, camiseta clara, está cubierto por una colcha estampada y hay una lámpara de noche.
Un repunte de casos pone en vulnerabilidad a niños, adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cómo cuidar la salud durante el clima frío y los vientos

  • Evitar cambios bruscos de temperatura: cubrirse adecuadamente, proteger nariz y boca al salir y no exponerse al viento después de una ducha caliente.
  • Mantener una alimentación equilibrada rica en vitamina C, D, zinc y antioxidantes naturales.
  • Hidratación constante para conservar húmedas las mucosas respiratorias.
  • Lavado frecuente de manos y ventilación adecuada de espacios cerrados.
  • Evitar la automedicación: ante síntomas persistentes, acudir al médico.
  • Protegerse con tapabocas y lavado de manos regular si comparte espacios con personas que están enfermas.

Cabe mencionar que la respuesta no recae solo en cada persona, debido a que las escuelas, familias y empresas pueden reducir contagios si promueven espacios saludables, acompañan a quienes presentan síntomas y favorecen la vacunación y la atención oportuna para aliviar la presión sobre los servicios de salud.

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