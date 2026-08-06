Gobierno De la Espriella reveló los primeros pasos para negociar con Donald Trump los aranceles que le puso Estados Unidos a Colombia

Colombia y Estados Unidos tienen firmado un TLC hace 15 años, pero no se verá afectado por los aranceles - crédito Jesús Aviles/Infobae

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La renegociación de aranceles quedó entre las primeras tareas económicas del gobierno entrante en Colombia. En Cali, donde Abelardo de la Espriella asumirá, el 7 de agosto, la Presidencia de Colombia, el ministro de Comercio, Industria y Turismo designado, Mauricio Gómez Amín, anunció que viajará en los próximos días a Washington para buscar una rebaja del gravamen del 12,5% que Estados Unidos aplica a la mayoría de los productos colombianos.

Según el funcionario entrate, se intentará reabrir de inmediato la conversación comercial con Estados Unidos para reducir los aranceles que subieron del 10% al 12,5%. Dicha gestión fue presentada como una prioridad de arranque para recomponer la relación con Washington.

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Gómez Amín dijo que ya existe una hoja de ruta con autoridades estadounidenses. También afirmó que la expectativa es lograr avances en alrededor de un mes.

“Vamos a tener una relación con Estados Unidos inmejorable, con el gobierno de Trump”, afirmó al llegar a Cali. El ministro designado también anticipó que el viaje será una de las primeras decisiones visibles del nuevo gabinete en el frente externo. “Vamos a estar muy atentos en los próximos días, a viajar nuevamente a Washington para revisar el tema de los aranceles”, señaló. Según explicó, la meta es aliviar un costo que hoy afecta a empresarios colombianos y estadounidenses con operaciones en ambos mercados.

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Mauricio Gómez Amín reemplazará a Diana Morales en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - crédito Prensa Senado

Hoja de ruta con Washington y plazos a tener en cuenta

El designado ministro aseguró que el contacto con la contraparte estadounidense ya comenzó antes de la posesión. “Parte de la agenda tiene que ver con los aranceles”, dijo al referirse a las conversaciones previas con la administración de Donald Trump.

Precisó que estuvo en Washington hace dos semanas y que ese viaje permitió trazar una hoja de ruta para las próximas semanas. A esa gestión sumó una conversación más reciente con el jefe de la oficina comercial de Estados Unidos. “Ayer tuve una conversación vía Zoom con el director de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (Ustr), que es la oficina de comercio de Estados Unidos, con el embajador Jamieson Greer”, afirmó. Luego añadió que el diálogo está “en muy buenos términos” y que ve disposición para avanzar con rapidez.

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De igual forma, el funcionario diferenció esa interlocución de la coordinación que espera mantener con el secretario de Comercio. “Hay una disposición muy grande de coordinar todo muy rápido, con el secretario de Comercio, para comenzar a desescalar ese tema de los aranceles, que afectan tanto a nuestros empresarios”, sostuvo.

Remarcó que la negociación no se planteará en un solo sentido. “Pero es de lado y lado. Vamos a trabajar para que la relación sea una relación recíproca”, afirmó. Aunque no confirmó la fecha exacta del viaje, la visita de Gómez Amín sí está decidida. El propio ministro indicó que espera resultados en alrededor de un mes, un margen que luego ubicó entre treinta días y treinta y cinco días.

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Donald Trump, presidente de EE. UU., sostiene una "guerra" comercial con sus principales socios, entre ellos, Colombia - crédito Mark Schiefelbein/AP

Qué cambió con los aranceles de Estados Unidos a Colombia

La presión sobre el nuevo gobierno parte de una decisión que Estados Unidos anunció desde el 24 de julio de 2026. Desde esa fecha, la mayoría de los productos colombianos exportados a ese mercado pasaron a enfrentar un arancel del 12,5%, por encima del 10% previo.

Esta medida busca prevenir la importación de mercancías elaboradas con trabajo forzoso. Precisamente, Colombia figura entre los países que, según el criterio estadounidense, no aplican de manera efectiva la prohibición exigida para impedir el ingreso de bienes producidos total o parcialmente bajo esas condiciones.

Gómez Amín no expuso sectores específicos ni condiciones concretas para la renegociación. Tampoco detalló qué productos entrarían primero en la discusión, más allá de insistir en que el esquema actual afecta el intercambio comercial y exige una revisión pronta.

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Impacto para los exportadores y mensaje político del nuevo gabinete

La subida de los aranceles aparece en el arranque del nuevo mandato como una señal económica inmediata para empresarios y exportadores. El discurso del próximo ministro enlazó ese frente con una promesa de relación fluida con Estados Unidos y con una salida negociada.

María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de AmCham Colombia, dijo que con "Estados Unidos tenemos vientos a favor para fortalecer lo construido en comercio, inversión, ampliar exportaciones, atraer inversión en diferentes sectores y al mismo tiempo lograr integrar a Colombia en cadena de suministros confiable" - crédito @mclacouture/X

En Cali, Gómez Amín evitó hablar sobre la posibilidad de que Colombia salga de la Ruta de la Seda de China. Ese silencio dejó la atención concentrada en Washington y en la agenda comercial bilateral que, según dijo, marcará los primeros movimientos del gobierno entrante.

La decisión estadounidense también provocó una reacción del presidente saliente Gustavo Petro. “Si queremos que los exportadores colombianos de café y otros productos no quiebren, hay que bajar la tasa de interés del Banco de la República y lograr una devaluación y una disminución de los costos financieros de la producción”, afirmó.

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El nuevo gabinete llega así a la posesión con una negociación abierta, sin fecha oficial para el viaje pero con contactos ya activados y un plazo político corto para mostrar avances. La apuesta del equipo entrante es convertir esas primeras conversaciones en un ajuste del esquema arancelario dentro de las próximas semanas.

Productos que pagan arancel del 12,5%

El arancel del 12,5% impuesto por Estados Unidos a Colombia recae sobre cerca del 30 % de las exportaciones nacionales que no cuentan con excepciones. Esta medida afecta principalmente a bienes industriales, agroindustriales y manufacturas de valor agregado.

Así las cosas, los productos afectados (pagan el arancel) son:

Flores frescas.

Prendas de vestir.

Textiles y confecciones.

Manufacturas de plástico.

Chocolates, confitería y caramelos derivados del cacao.

Productos de panadería y pastelería industrial.

Cosméticos y perfumes.

Materiales de construcción y diversos bienes industriales.

Los principales productos exentos (no pagan este recargo) son:

Petróleo y carbón.

Café y cacao en grano.

Oro y piedras preciosas.

Banano, aguacate y frutas tropicales.

Ciertos medicamentos.