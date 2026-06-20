Colombia

Videovigilancia en tiempo real: Así cayeron dos hombres con un arma de fuego en el noroccidente de Bogotá

Los sujetos, delatados por los operadores tras una riña, se movilizaban en un vehículo donde las autoridades hallaron un revólver calibre 38 y seis cartuchos

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Dos hombres terminaron capturados en Engativá tras una persecución guiada por videovigilancia - crédito MEBOG

La reacción coordinada entre los operadores de videovigilancia y la Policía Nacional permitió la captura de dos hombres que se movilizaban con un revólver y munición en la localidad de Engativá, en Bogotá.

El procedimiento se produjo luego de que las autoridades detectaran a uno de los involucrados en una riña portando lo que parecía ser un arma de fuego y terminó con la judicialización de dos sospechosos por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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El caso se registró en las últimas horas y, de acuerdo con la información entregada por la Policía Nacional, todo comenzó cuando una patrulla de vigilancia recibió un reporte relacionado con una confrontación entre varias personas en la localidad de Engativá.

Mientras los uniformados atendían la situación, los operadores del sistema de cámaras de seguridad iniciaron un seguimiento detallado de los involucrados y durante el monitoreo, observaron que uno de los sujetos aparentemente llevaba consigo un arma de fuego; posteriormente, abordó un vehículo para abandonar el lugar.

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La Policía Nacional capturó a dos hombres armados tras una riña en Engativá - crédito MEBOG
La Policía Nacional capturó a dos hombres armados tras una riña en Engativá - crédito MEBOG

La alerta fue transmitida de inmediato a las unidades policiales, que se encontraban en la zona, lo que permitió desplegar un operativo de localización en tiempo real.

Gracias al rastreo efectuado desde el sistema de videovigilancia, los uniformados lograron ubicar el vehículo en el que se movilizaban los sospechosos y la interceptación se produjo en el barrio Luis Carlos Galán, donde las autoridades ordenaron detener el automotor para realizar una inspección de rutina.

Durante el procedimiento, los policías efectuaron un registro detallado en el interior del vehículo. Fue allí donde encontraron un revólver calibre 38, junto con seis cartuchos, que fueron incautados como material probatorio para la investigación, según indicaron las autoridades.

El hallazgo confirmó las sospechas iniciales generadas por el monitoreo de las cámaras y permitió proceder con la captura inmediata de los ocupantes del vehículo.

La Policía de Engativá explicó cómo una alerta por riña terminó con un arma incautada - crédito MEBOG

Tras la diligencia policial, los dos hombres fueron trasladados junto con el arma de fuego y la munición encontrada para adelantar el proceso judicial correspondiente. Además, el vehículo en el que se movilizaban fue inmovilizado y puesto a disposición de las autoridades competentes como parte del procedimiento.

Los capturados deberán responder ante la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de determinar su situación jurídica y avanzar en las investigaciones para establecer si el arma incautada habría sido utilizada en otros hechos delictivos.

Policía destacó el papel de las cámaras de seguridad en procedimientos de la capital

La teniente coronel Paula Andrea Güiza, comandante de la Estación de Policía de Engativá, explicó que la captura fue posible gracias a la articulación entre los sistemas tecnológicos de vigilancia y la rápida respuesta de los uniformados en terreno.

Vista cercana de las manos de dos hombres; uno, con camiseta azul y jeans, es esposado por el otro, quien viste uniforme oscuro. Fondo azul.
Riña llevó a dos detenidos con revólver en Bogotá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Gracias al monitoreo de las cámaras de vigilancia y a la pronta reacción de los uniformados de la Policía Nacional, fueron capturados dos hombres en la localidad de Engativá por el delito de tráfico y porte de armas de fuego”, indicó.

Este nuevo resultado operacional se suma a las estrategias que adelantan las autoridades en Bogotá para combatir delitos relacionados con el porte ilegal de armas y mejorar la capacidad de reacción ante situaciones que afectan la convivencia ciudadana.

La Policía Nacional destacó que el monitoreo permanente de las cámaras instaladas en distintos puntos de la ciudad se ha convertido en una herramienta clave para la identificación de sospechosos, el seguimiento de incidentes y la coordinación de operativos en tiempo real.

Asimismo, reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación sospechosa o hecho que represente un riesgo para la seguridad a través de las líneas oficiales de atención y los canales institucionales disponibles.

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