Políticos aseguraron que Gustavo Petro amenazó con un golpe de Estado: “Se preparan para atentar contra la democracia”

El presidente saliente de la República vaticinó que la administración de su sucesor no irá hasta 2030, pues la población inconforme con su elección "lo haría renunciar" - crédito Presidencia

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Desde Soacha, el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó ante miles de seguidores que un equipo de 75.000 testigos digitales, integrado por expertos en programación y estadística, rastreó el proceso electoral y concluyó que en las pasadas elecciones del 21 de junio de 2026 se cometió un fraude electoral.

“Pusimos 75.000 testigos digitales, personas, hombres y mujeres expertas en programación de computadores, en estadística avanzada, que en colectivo, a través de redes, lograron expresar un trabajo que concluyó en que en Colombia, en las pasadas elecciones, hubo un fraude electoral”, aseguró el mandatario, quien fue ovacionado por el público.

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Petro detalló que, de tres hallazgos principales, solo mencionaría uno en ese momento: “El simple hecho que el 97% de los formularios E-14, cuando se elevan al Internet en lenguaje PDF, no tenían seguridad, llamada candado de hash, metadata. 97% es casi todos los E-14, cerca de 120.000 en ese momento, documentos que al elevarse al lenguaje PDF tienen que tener una serie de requisitos establecidos por tratados internacionales vueltos leyes en Colombia”.

El mandatario explicó que la ausencia de candados digitales y metadatos en casi todos los formularios E-14, documentos base para el conteo de votos, representa un incumplimiento de la ley y de la Constitución.

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Daniel Briceño y Jennifer Pedraza se despacharon contra Gustavo Petro - crédito @Danielbricen/X - @JenniferPedraz/X

“Cuando la mayoría de los formularios E-14 se subieron sin la seguridad, significa que se incumplió la Constitución y la ley, y se permitió que esa inmensa mayoría de documentos no cumplieran los mecanismos que aseguraran que no serían modificados. La mayoría fueron modificados”, denunció Petro en el escenario.

“Luego, solo ese hecho de romper la ley, de romper la Constitución y los tratados internacionales firmados por Colombia, ya deberían anular las elecciones del año 2026”.

Las declaraciones del presidente generaron un fuerte eco en el ámbito político, donde figuras de la oposición señalaron que sus palabras ponen en riesgo la estabilidad institucional.

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Daniel Briceño, exconcejal de Bogotá y representante del Centro Democrático, reaccionó en redes sociales y espacios públicos, afirmando: “Petro anuncia golpe de Estado contra Abelardo De La Espriella por tercera vez”.

El dirigente advirtió que la situación representa una grave amenaza para la democracia: “Esto no es un juego, Petro y Cepeda se preparan para atentar contra la democracia, la constitución y la ley”.

Daniel Briceño acusó a Gustavo Petro de planear golpe y llamó a defender la democracia en Colombia - crédito @Danielbricen/X

Briceño remarcó que la sociedad colombiana debe unirse para defender el orden constitucional. “El país debe unirse para detener esta violación contra el país”, sentenció, e insistió en la urgencia de rechazar cualquier intento de desconocer la voluntad popular expresada en las urnas.

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En el Congreso de la República, la senadora Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso, también se pronunció sobre la situación.

“Seré una congresista crítica de Abelardo porque no comparto su visión de país. Sin embargo, esto no me lleva a desconocer su victoria en las urnas y, por ende, su legitimidad como presidente”, declaró la legisladora, quien enfatizó la importancia de defender el resultado electoral.

Pedraza rechazó con firmeza los pronunciamientos del presidente saliente: “Rechazo tajantemente los pronunciamientos de Petro. En democracia la oposición se ejerce desde el Congreso por vías civiles y pacíficas”.

La senadora criticó la pretensión del mandatario de desconocer el triunfo de su rival político y cuestionó su idoneidad para liderar la oposición: “Gustavo Petro no merece ser líder de la oposición, ni la corrupción en su gobierno ni la forma en que desvaría le permiten ser portador de ese título”.

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Jennifer Pedraza reconoció legitimidad de Abelardo de la Espriella y rechazó las acusaciones de Gustavo Petro - crédito @JenniferPedraz/X

Por último, el partido Cambio Radical también cuestionó en la red social X las recientes declaraciones de Gustavo Petro sobre el supuesto fraude electoral en las elecciones presidenciales del 21 de junio. “Llegó al poder con el mismo sistema electoral que hoy critica”, expresaron desde la colectividad.

Según Cambio Radical, “el verdadero fraude fue el gobierno de Petro”, señalando corrupción, escándalos y crisis en salud y seguridad.

El partido político pidió al mandatario saliente “respetar la democracia” y recordó que “más de 13 millones de colombianos eligieron a Abelardo de la Espriella como presidente”. “¿Qué es lo que realmente busca con este discurso? ¿Volver a incendiar las ciudades? ¿Paralizar otra vez el país?”, agregaron.

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