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Buscan tumbar la Paz Total de Gustavo Petro con proyecto de ley ante la Cámara de Representantes: “Benefició a los criminales”

La iniciativa del representante Simón Molina plantea retomar medidas judiciales y condenas hoy congeladas para integrantes del ELN, disidencias y el Clan del Golfo, bajo la crítica de que hubo facultades excesivas

La reforma cuestiona la Ley 2272 de 2022 porque, según Simón Molina, otorgó facultades excesivas al Gobierno y benefició a estructuras criminales - crédito Ministerio del Interior de Colombia
La reforma cuestiona la Ley 2272 de 2022 porque, según Simón Molina, otorgó facultades excesivas al Gobierno y benefició a estructuras criminales - crédito Ministerio del Interior de Colombia
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Simón Molina, primer vicepresidente de la Cámara de Representantes, presentó en el Congreso de la República un proyecto de ley con el que se busca derogar apartes de la Ley 2272 de 2022, conocido como Ley de Paz Total, impulsada bajo el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

La iniciativa busca que las estructuras criminales de origen no político no reciban tratamiento político. Igualmente, dispone que, una vez entre en vigencia la reforma, se reanuden las medidas de aseguramiento y las condenas que hoy permanecen suspendidas en favor de integrantes de organizaciones criminales.

Así mismo, Molina sostiene que la intención es establecer reglas claras para futuras negociaciones de paz y evitar que cabecillas de organizaciones criminales accedan a beneficios sin responder ante la justicia.

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“Ningún gobierno puede dejar en impunidad los delitos de las cabecillas de las organizaciones criminales, ni puede arrancar un proceso de paz hasta que se tramite en Colombia una ley de sometimiento a la justicia con reglas claras y sin impunidad. En nombre de la paz, los gobiernos no pueden andar inventando excusas para que los criminales pasen libres por nuestras calles”, declaró el congresista del partido Creemos.

El proyecto también apunta a los beneficios que, de acuerdo con el representante, permitieron levantar órdenes de captura contra jefes del ELN, disidencias y el Clan del Golfo.

El anuncio fue hecho por Simón Molina desde la cárcel de máxima seguridad La Paz de Itagüí, donde permanecen cabecillas de estructuras armadas del Valle de Aburrá. Ese penal ha estado ligado a la discusión sobre la llamada paz urbana, una iniciativa de diálogo que ha generado polémica.

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Incluso, el representante antioqueño que la política impulsada por el presidente saliente Gustavo Petro dejó en segundo plano a las víctimas de las organizaciones criminales.

“Nuestro compromiso es con las víctimas y con los colombianos que exigen seguridad. Quienes han sembrado terror durante décadas deben responder ante la justicia y no recibir privilegios incompatibles con la gravedad de sus delitos. La paz solo será sostenible cuando esté sustentada en la verdad, la reparación y el cumplimiento efectivo de la ley”, puntualizó.

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