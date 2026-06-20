Gabriel Becerra, compromisario de Iván Cepeda, denunció amenazas en su contra: el abogado Miguel Ángel del Río se pronunció

Gabriel Becerra recibió la amenaza en su correo institucional - crédito @BecerraGabo

El representante a la Cámara por Bogotá, Gabriel Becerra, del Pacto Histórico, que también funge como compromisario del candidato presidencial Iván Cepeda Castro, denunció amenazas en su contra. De acuerdo con la información que suministró a través de sus redes sociales, la intimidación que recibió llegó a su correo institucional el 19 de junio de 2026, pasadas las 8:00 p. m.

“Anoche recibí esta amenaza en mi correo institucional. Solicito a la @FiscaliaCol identificar el origen de estas amenazas, judicializar a los responsables y garantizar la protección de quienes ejercemos el derecho a la participación política. No pasarán. Nos la jugamos por la vida. Con el pueblo, vamos a ganar”, indicó el congresista en su cuenta de X.

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El congresista Gabriel Becerra, compromisario del candidato Iván Cepeda, denunció amenazas en su contra - crédito @BecerraGabo/X

El mensaje que recibió el legislador, cuyo remitente es un sujeto identificado como Rafael Suárez Colas, está lleno de descalificativos, insultos y una amenaza de muerte: “Eres un hijo de perra puta petroñero tu encuesta es falsa deberían cortarle el cuello por hijo de puta perra (sic)”.

Además de solicitar una investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, el congresista también mencionó a la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad encargada de garantizar seguridad a personas que se encuentren en determinados niveles de riesgo en Colombia.

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El abogado Miguel Ángel del Río rechazó la amenaza que recibió el representante a la Cámara e informó que acompañará la denuncia que allegó formalmente al ente acusador.

El abogado Miguel Ángel del Río Malo informó que acompañará la denuncia de Gabriel Becerra sobre amenazas - crédito @migueldelrioabg/X

“El nivel de amenazas al que hemos llegado en esta campaña es inaceptable. Toda mi solidaridad con el Representante @BecerraGabo. Le haremos acompañamiento a esta denuncia en Fiscalía. Seguimos adelante”, precisó el profesional en Derecho.

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En otra publicación, el abogado Del Río denunció un grupo de WhatsApp autodenominado “Defensores de Valledupar” en el que, presuntamente, personas que están a favor del candidato presidencial Abelardo de la Espriella incurren en una presunta incitación a la violencia. De acuerdo con los mensajes que compartió en X, las personas que integran el mencionado grupo hablan de porte de armas y de matar.

En el chat, una persona compartió una imagen de un arma de fuego e indicó: “Voy con esta”. Posteriormente, un hombre llamado Samuel Arredondo hace referencia a patrullajes. “Ir patrullando, dependiendo de cuántos lleguen al punto de encuentro podemos dividirnos en dos grandes grupos y estar en constante comunicación, la idea es estar acompañados de la policía (sic)”, escribió.

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Captura de pantalla de los mensajes difundidos en el grupo de WhatsApp “Defensores de Valledupar”, donde se observan conversaciones que han sido objeto de denuncia por su contenido violento y referencias a armas - crédito Miguel Ángel del Río/X

Otro hombre, identificado como Samuel Mengual, afirmó que a los “petristas hay que matarlos”. Mensajes como ese se replicaron posteriormente:

Me mato con el que sea firme por la patria

En la mesa conozco gente de peso que nos puede ayudar a movilizar armas

Acá estamos muchos lobos con ganas de venganza

Paz? Yo me mato con el que sea

Con ganas de matar

De acuerdo con información revelada en redes sociales sobre el grupo de WhatsApp en cuestión, al menos 28 personas harían parte de él. Al parecer, solo se acepta el ingreso de hombres que estén “dispuestos a salir a la guerra”.

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El abogado Miguel Ángel del Río instó a las autoridades a tomar medidas al respecto e iniciar las respectivas investigaciones.

El abogado Miguel Ángel del Río Malo denunció un grupo de WhatsApp donde se incita a la violencia - crédito @migueldelrioabg/X

“Estos mensajes de un grupo autodenominado “defensores de Valledupar” advierte una enfermedad del alma. Una violencia incrustada en lo más profundo. Una necesidad de exterminio del otro. Solicito de inmediato a las autoridades la investigación respectiva”, precisó el profesional en Derecho.

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En otras oportunidades, el jurista ha denunciado presuntas irregularidades que brindan indicios sobre una posible compra de votos. El abogado allegó la información que recibió a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las investigaciones sobre los hechos.