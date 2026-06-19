Hija de exsargento linchado en Cartagena pidió justicia por el crimen: “No sólo fue víctima de la turba; también del abandono y de los errores de quienes tenían el deber de protegerlo”

Este evento documenta el linchamiento de un exsargento de la Policía, quien fue confundido con un sicario - crédito @Viral3sDelMundo/X

Caroline Pérez reclamó justicia por la muerte de su padre, Norberto Pérez Salas, el exsargento retirado de la Policía Nacional que fue linchado a pedradas la noche del martes 16 de junio en el sector Rafael Núñez, de Olaya Herrera, en Cartagena, cuando era trasladado esposado en una patrulla motorizada, un hecho que su familia atribuye a fallas en el procedimiento policial.

De acuerdo con informaciones conocidas por El Universal, Pérez Salas llegó al sector Rafael Núñez en busca de dos hombres que presuntamente habían atracado a un allegado suyo. Al encontrarse con esos sujetos cerca de la vía Perimetral, se produjo un altercado en el que, según esas versiones, hubo golpes y disparos.

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La Policía Metropolitana señaló en su informe que una versión no confirmada indica que dos personas, entre ellas la víctima, llegaron al lugar buscando a varios sujetos que minutos antes habrían intentado cometer un hurto. Según la institución, esa situación desencadenó una confrontación con varios hombres reunidos en ese sector.

El pensionado de la Policía que fue linchado había sido hurtado minutos antes - crédito @ColombiaOscura/X

La Metropolitana indicó que una patrulla de vigilancia llegó al sitio y detuvo a los dos hombres que se movilizaban en motocicleta. Al practicarles un registro, los uniformados hallaron una pistola y, cuando iban a trasladarlos al CAI más cercano, varias personas se abalanzaron contra la patrulla con el fin de arrebatarles a los capturados, de acuerdo con la versión oficial.

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Según ese mismo reporte, uno de los detenidos fue atacado por varias personas con objetos contundentes, entre ellos piedras, y murió en el lugar. La Policía agregó que después desplegó un operativo con apoyo de varias patrullas y logró la captura de tres presuntos implicados en el linchamiento y en la agresión contra los uniformados.

La familia cuestiona el procedimiento y dice que la institución le falló

Para la familia, la pregunta central es por qué Pérez Salas fue llevado por ese trayecto cuando ya estaba esposado y bajo custodia. Esa es la base del reclamo de justicia que expuso su hija a El Universal, al sostener que el otro detenido sí fue conducido a la sede de la Fiscalía en Canapote.

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Capturados en Cartagena por participar en un linchamiento contra un ex uniformado de la Policía Nacional - crédito Policía Cartagena

“Queremos justicia porque esto no puede quedar así. A mi papá no podían pasarlo por ese lugar si a la otra persona que detuvieron con él lo llevaron a la sede de la Fiscalía General de la Nación en Canapote. La Policía todavía no nos ha brindado información certera de lo que verdaderamente pasó”, dijo Caroline Pérez.

En una publicación en Facebook citada por el medio de comunicación, otro allegado afirmó: “Un mal procedimiento policial terminó costándole la vida al exsargento de la policía. La institución por la que tanto trabajo le falló cuando más necesitaba protección. Hoy no sólo fue víctima de la turba; también del abandono y de los errores de quienes tenían el deber de protegerlo”.

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Ese mismo allegado añadió en la publicación que quienes conocieron a Pérez Salas sabían “qué clase de sargento era: un hombre íntegro, comprometido con su labor y con la comunidad y su familia”. La Policía Metropolitana, por su parte, precisó que los hechos previos a las imágenes difundidas en redes sociales son materia de investigación de la Fiscalía General de la Nación y que las primeras informaciones descartan que se tratara de un intento de sicariato.

La Policía Metropolitana señaló en su informe que una versión no confirmada indica que dos personas, entre ellas la víctima, llegaron al lugar buscando a varios sujetos que minutos antes habrían intentado cometer un hurt - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los familiares recuerdan a Norberto como “un ser humano de buen corazón, alegre, carismático, humilde, buen hijo, buen padre y buen abuelo”. En otra despedida citada por el mismo medio, un allegado escribió que su memoria “vivirá para siempre en cada recuerdo, en cada enseñanza y en cada corazón que tocó con su presencia”.

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