Federación Nacional de Ciencia pidió aplazar la sesión del Ocad programada para el 6 de agosto y solicitó revisión de proyectos

Advirtieron aprobación de proyectos millonarios en el último día de Gobierno de Petro - crédito Colprensa

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A través de su cuenta de X, Will Cotrino, presidente de la Federación Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Fedecti), informó que solicitó el aplazamiento del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad) de Ciencia, Tecnología e Innovación que fue programado para el 6 de agosto de 2026.

Esta petición surgió en medio de denuncias públicas que advierten sobre la posible aprobación de 49 proyectos el día del encuentro, que justamente es el último día del Gobierno del presidente Gustavo Petro. De acuerdo con el periodista Sebastián Nohra, de Blu Radio, el valor de los proyectos en cuestión alcanza los $735.000 millones.

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Así las cosas, la federación envió una comunicación a los miembros del Ocad y a su presidente, William Malkun Castillejo, en la que solicitó el cumplimiento de las decisiones y compromisos a los que se llegaron en la sesión que se llevó a cabo el 23 de julio de 2026, los cuales quedaron consignados en el Acta No. 73 del Ocad de CTel. De igual manera, pidió que se haga un análisis jurídico de los proyectos de convocatorias antes de que sean aprobados.

Will Cotrino, presidente de Fedecti, pidió aplazamiento de Ocad - crédito @williamcotrino/X

Por un lado, en el documento, la organización indicó en su momento se acordó que los términos de referencia contemplados en las convocatorias 54 y 55 iban a ser aprobados con la mayor celeridad y no que iban a ser diferidos al último día del Gobierno Petro.

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“Diferir esta decisión al cierre del periodo gubernamental contradice la celeridad solicitada por el Departamento Nacional de Planeación y consignada en el acta, y expone a las convocatorias a riesgos evidentes de transición administrativa, parametrización y ejecución de cronogramas (...). Solicitamos, en consecuencia, que los términos de referencia de las Convocatorias Nro. 54 y 55 sean presentados y sometidos a votación en la sesión más próxima posible”, precisó la federación.

Por otro lado, cuestionó el hecho de que para la próxima sesión se anunciara la aprobación de solamente cinco de los 30 proyectos que figuran en la Convocatoria No. 44. Además, advirtió que, de manera coincidencial, esos proyectos corresponderían a entidades que fueron y son miembros del Ocad de 2026.

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Fedecti solicitó cumplimiento de acuerdos - crédito @williamcotrino/X

En ese sentido, pidió que se haga una revisión de los proyectos y que se deje constancia del régimen de impedimentos, recusaciones y conflictos de interés que se aplicaría en estos casos. Esto con el fin de brindar garantías de igualdad, imparcialidad, moralidad y transparencia.

“Sin poner en duda la buena fe de los proponentes ni el mérito técnico de las iniciativas, esta circunstancia exige del Órgano Colegiado un ejercicio reforzado de transparencia. Solicitamos respetuosamente: se verifique a profundidad la convocatoria y los proyectos, las razones porque los otros 30 proyectos de diferentes subregiones y diferentes universidades que ni siquiera fueron evaluados”, indicó.

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Adicionalmente, recordó que en la sesión 73 se acordó aplazar la decisión sobre la Modificación No. 2 de la Convocatoria No. 47, así como también la de las modificaciones de las Convocatorias Nos. 51 y 52. Pese a ello, al parecer, esos temas no serán abordados en la sesión programada para el 6 de agosto.

Fedecti solicitó revisión de algunos proyectos por parte de la Procuraduría y la Contraloría - crédito @williamcotrino/X

“La Convocatoria No. 47 no aparece por ninguna parte en la agenda anunciada ni se conoce una ruta de solución. Solicitamos informar públicamente el estado del concepto jurídico solicitado, convocar sin dilación la sesión extraordinaria comprometida y adoptar una solución de fondo que proteja los derechos de los proponentes y los recursos de las regiones”, detalló.

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Asimismo, solicitó a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría General de la República y a otros órganos de control hacer una verificación técnica de los proyectos de la Convocatoria 45.

“Fedecti reitera su disposición para participar en las mesas técnicas y jurídicas a que haya lugar y para aportar la información adicional que se estime pertinente y actúa como veedor del sistema y más en este régimen de transición y sobre todo hasta que no se le den trámite a las convocatorias de la 33 a 43 donde se tome una decisión final sobre las mismas”, indicó.

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