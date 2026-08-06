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Gobierno Petro terminaría con nuevo escándalo: proyectos por $735.000 millones podrían aprobarse a puerta cerrada antes del 7 de agosto

Todo esto ocurre mientras la Fiscalía avanza en la investigación sobre el Fondo Mixto Sierra Nevada y el presunto desvío de cerca de 3 billones de pesos, que involucra a siete gobernadores y exgobernadores, así como a varios funcionarios y contratistas

Muchas veces los colombianos gastan de más solo por aparentar, señaló Torres - crédito Policía Nacional | archivo Colprensa
El Ocad final del Gobierno se convocó en medio de denuncias por la posible aprobación de proyectos millonarios - crédito Colprensa
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La citación del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad) de Ciencia, Tecnología e Innovación, para el jueves 6 de agosto de 2026, en el último día del Gobierno de Gustavo Petro, causó una fuerte controversia. El encuentro, programado en Cartagena (Bolívar), buscaría aprobar “a puerta cerrada” proyectos por $735.000 millones; en días en que se investiga un desfalco de $3 billones.

De acuerdo con la información de Blu Radio, en este encuentro se le daría vía libre a cerca de 49 iniciativas que comprenden la astronómica cifra, pese a que desde el 7 de agosto entrará en vigencia una nueva administración, a cargo de Abelardo de la Espriella. La convocatoria fue hecha por el Ministerio de Ciencia, desde el 30 de julio, sin que los organismos de control hayan encendido sus alarmas.

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En esta reunión también participarían miembros del Departamento Nacional de Planeación (DNP), con el fin de aprobar un paquete de proposiciones millonarias, aun cuando agregó el periodista Sebastián Nohra, uno de los denunciantes, “no han sido revisados ni evaluados por los funcionarios técnicos”; lo que acrecenta el riesgo de que sean recursos que no se viabilicen en las necesidades de la población.

Sebastián Nohra denunció efectos de la última reunión del Ocad del Ministerio de Ciencia
En sus redes sociales, el periodista Sebastián Nohra advirtió sobre los posibles efectos adversos de la última reunión del Ocad del Ministerio de Ciencia - crédito @SebastianNohra/X

Convocatoria oficial del encuentro del Ocad Ciencias incluyó una mesa previa de preparación

El documento del ministerio en el que se confirma la realización de esta reunión no solo citó a la sesión ordinaria número 74 del Ocad CTeI, sino que también informó que la cartera invitó a los integrantes del órgano, a sus delegados y a sus equipos técnicos, a una mesa de trabajo para discutir y preparar los asuntos que serían puestos a consideración y decisión del organismo en este polémico encuentro.

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Sin embargo, frente a los señalamientos sobre la ausencia de evaluación técnica, los funcionarios encargados de la revisión no han entregado su versión sobre lo expuesto y, lo más preocupante, es que no habrían examinado los proyectos antes de la sesión. La controversia también se gestó por el sitio para llevar a cabo esta reunión: la capital de Bolívar, cuando antes se llevaban a cabo en el ministerio.

Por ello, Nohra alertó al procurador General de la Nación, Gregorio Elhjac, sobre la inusual convocatoria del Ocad en Universidad de Cartagena, “sin ser revisados y en un lugar que nunca se había discutido”. De acuerdo con el periodista que le ha hecho seguimiento al tema, fueron citadas cinco personas, “el último día del Gobierno (...), a firmar lo que haya que firmar”, lo que levantó las sospechas.

- crédito @PGN_COL/X
En las redes sociales se le ha pedido al procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, revisar al dedillo esta proceso - crédito @PGN_COL/X

Y recalcó que en las últimas sesiones no se ha aprobado “ni un proyecto” y criticó la falta de revisión técnica. “Los funcionarios no los han discutido, no ha habido un feedback, no se sabe si son buenos o malos”, remarcó el comunicador, que solicitó que se detenga el proceso. “La locura de mañana de aprobar de un tacazo 49 proyectos se tiene que detener. No tiene ningún sentido que siga adelante”.

Fiscalía avanza en megacaso del Fondo Mixto Sierra Nevada

Todo esto se adelanta en medio de la investigación del ente acusador, que le sigue la ruta al presunto desvío de los citados billones de pesos del Sistema General de Regalías: un proceso en el que siete gobernadores y exgobernadores figuran en el caso, junto con 13 personas capturadas por direccionar contratos en 19 departamentos, a través documentos falsos gestionados a través del Fondo Mixto ‘Sierra Nevada’, creado por el exalcalde de La Paz (Cesar), Martín Zuleta.

La actuación cobija a Óscar Enrique Sánchez, gobernador del Amazonas; María Margarita Guerra Zúñiga, gobernadora del Magdalena; Luis Alfredo Gutiérrez García, gobernador del Vaupés; Fulberto Guevara, gobernador del Vichada; Ferney López Martínez, gobernador del Guaviare; Rafael Alejandro Martínez, exgobernador del Magdalena; y Álvaro León Flores, exgobernador del Vichada, según dijo la Fiscalía.

De forma paralela, avanzan las audiencias de legalización de captura de 13 personas, entre servidores públicos, exfuncionarios y contratistas, que hacen parte del mismo expediente. La pesquisa también involucra al Fondo Mixto Sierra Nevada, que, según el ente acusador, habría sido usado para concentrar la ejecución de cerca de 480 proyectos financiados con recursos provenientes de las regalías.

Martín Zuleta, exalcalde de La Paz (Cesar), fue el creador del Fondo Mixto Sierra Nevada- crédito X
Martín Zuleta, exalcalde de La Paz (Cesar), fue el creador del Fondo Mixto Sierra Nevada- crédito X

Así le siguen la pista a dineros de las regalías

La Fiscalía sostuvo que esos proyectos se distribuyeron en sectores como infraestructura, educación, agua potable, saneamiento básico, salud, energía, deporte, medio ambiente, gestión del riesgo y mejoramiento de vivienda rural. Ese alcance sería muestra de que la investigación no se limitó a un área puntual del gasto, sino al uso de recursos del sistema en múltiples frentes de acción.

A los procesados se les imputarán, según corresponda, los delitos de concierto para delinquir agravado, falsedad en documento privado, fraude procesal, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos; además de violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, prevaricato por acción y por omisión y peculado por apropiación.

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