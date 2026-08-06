Miguel Gómez Martínez se refirió a su relación con Abelardo de la Espriella: “Él dice que fue alumno mío. Es posible, pero yo no lo conocía”

Miguel Gómez Martínez es economista. Aseguró que no quiere ser un “empresario intervencionista” - crédito Colprensa

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En el evento Proyecto Colombia, de Prisa Media, Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda designado por el presidente electo Abelardo de la Espriella, se refirió a su nombramiento, que está a pocos días de oficilizarse, teniendo en cuenta que el mandatario entrante se posesionará en el cargo el 7 de agosto de 2026.

De acuerdo con el funcionario electo, el presidente entrante aseguró haberse formado con él. Sin embargo, confesó que no lo recuerda bien. De acuerdo con sus declaraciones, lo vio pocas veces.

En todo caso, indicó que, cuando se definió su designación como ministro de Hacienda y Crédito Público, aclaró que su rol no será tomar el mismo camino que sus predecesores. Busca diferenciarse y no incurrir en conductas que puedan ser catalogadas como propias de la burocracia, así como tampoco busca convertirse en un “empresario intervencionista”.

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Abelardo de la Espriella aseguró haber sido alumno de Miguel Gómez - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

“Él dice que fue alumno mío. Es posible. Pero yo no lo conocía. Lo había visto muy poco y yo la verdad no soy... ¿No? Yo le dije: ‘El problema es que yo no puedo ser el ministro de Hacienda que va a hacer más de lo mismo. Porque más de lo mismo no sirve. No sirve’. Y lo digo delante de esta audiencia. Lo único peor que un burócrata creativo es un empresario intervencionista", precisó.

En un comunicado emitido por la oficina de prensa del presidente electo Abelardo de la Espriella, se indica que Miguel Gómez Martínez tendrá como objetivo recuperar la confianza en las instituciones al asumir el liderazgo de la cartera de Hacienda, que actualmente está en manos de Germán Ávila.

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La comunicación resalta la formación académica y trayectoria profesional del próximo ministro. Es economista y ha fungido como decano y docente. De igual manera, tiene una amplia experiencia en el sector público y privado: fue vicecontralor general de la República, presidente de Bancóldex, de la Cámara de Comercio Colombo-Americana y de Fasecolda, y embajador. Además, es experto en manejo de crisis.

“Gómez Martínez representa a los NUNCA, el que nunca se ha rendido ante la crisis, nunca se ha achicado ante los grandes retos y nunca ha dejado de decir la verdad. Su misión será recuperar la confianza institucional, defender el dinero de los colombianos trabajadores y ordenar las finanzas públicas con transparencia, disciplina y responsabilidad”, precisaron desde la oficina de prensa del mandatario electo.

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Miguel Gómez Martínez será el ministro de Hacienda de De la Espriella - crédito @defensoresco/X

Asimismo, indicó que, bajo el liderazgo de Gómez Martínez quedarán descartados los malos manejos de los recursos públicos.

“El mandatario cumple con su gabinete y trae a su gobierno, a los mejores, por eso en la Patria Milagro no habrá más mentiras, más desorden, más derroche ni más mente pequeña. Colombia entra en una nueva era de confianza, prosperidad y respeto por cada peso de los ciudadanos”, añadió.

El ministro entrante ya hizo un análisis de la situación fiscal y económica del país. De acuerdo con la verificación que hizo de los datos, el déficit fiscal real de Colombia alcanza el 7,8% del Producto Interno Bruto (PIB). Este es el panorama que deberá enfrentar el Gobierno de Abelardo de la Espriella que, además, ya contempla la reducción de gastos para entrar en un ambiente de austeridad.

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Abelardo de la Espriella anunció recortes en el gasto para manejar mejor las finanzas del Estado colombiano - crédito Colprensa

El funcionario designado aseguró que una de las prioridades que tiene la administración es abordar la crisis del sector eléctrico.

“Y se los voy a decir con toda tranquilidad. El déficit real de Colombia es 7,8% del PIB. No es lo que nos han dicho. La cifra es 7,8% (...). Tenemos que entregarle liquidez al sector eléctrico para que podamos prender al máximo las plantas térmicas y tratar de evitar, en la medida de lo posible, el apagón que nos amenaza”, dijo Gómez Martínez en el evento Proyecto Colombia.