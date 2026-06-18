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Así fue la travesía de un hincha colombiano que viajó a Ciudad de México en bicicleta para apoyar a la Tricolor en el Mundial: “Hice un total de 17 días”

A pesar del esfuerzo físico que implicó el viaje, el hombre arribó a Ciudad de México sin contar con entradas para asistir a los partidos

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El impulso de los hinchas colombianos por estar junto a su selección en el Mundial 2026 ha llegado a extremos insólitos: Afgualteros recorrió en bicicleta el trayecto desde Bogotá hasta Ciudad de México con el sueño de ver a Colombia debutar en el Estadio Azteca - crédito dianacortesma / TikTok

El fervor de los hinchas colombianos durante el Mundial de Fútbol 2026 ha generado historias singulares. Entre ellas destaca la travesía de Afgualteros, que decidió acompañar a la selección de una manera poco convencional: recorrió en bicicleta el trayecto desde Bogotá hasta Ciudad de México para estar presente en el debut del equipo nacional en el estadio Azteca.

En diálogo con la creadora de contenido Diana Cortés, Afgualteros relató: “Viajé desde Bogotá, Colombia, a Ciudad de México en bicicleta y lo digo hoy que llegué: si somos campeones, me voy desde Bogotá. Vamos a ser campeones”.

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La ruta incluyó varias etapas. “Hice Bogotá-Santa Marta, después volví a Bogotá para hacer Bogotá-Panamá en avión y de ahí acá directo en bicicleta, en total diecisiete días”, explicó. Afgualteros expresó su optimismo sobre el torneo: “Nos vemos en Nueva York y ahí vamos a ser campeones”.

El recorrido comenzó en Bogotá sin ningún contratiempo al usar rutas tradicionales de ciclismo en Cundinamarca - crédito afgualteros / TikTok

El hincha confesó que este es su tercer Mundial y compartió sus recuerdos de ediciones anteriores: “Yo estuve en Brasil, lo vi hacer gol. Estuve en Rusia y lo vi hacer gol. Y ahora voy a verlo hacer gol acá”, refiriéndose a Juan Fernando Quintero como su candidato para el primer tanto de la selección.

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A pesar de la hazaña, Afgualteros admitió no tener entrada para el partido y aprovechó para hacer un pedido público: “No tenemos boletas y el paso aprovecho para pedirle boletas a cualquiera que tenga ahí”. Además, invitó a los colombianos a sumarse simbólicamente al proyecto enviando sus fotos para formar un collage con la bandera nacional, que llevará al estadio el 17 de junio.

En redes sociales, la historia despertó escepticismo y preguntas: “Y cómo paso por Panamá?????” otros no creyeron la corta duración del viaje: “Que mentira 17 días de Panamá a México en bicicleta” y alguien bromeo sobre sus motivaciones para el viaje: “Quien le partió el corazón a ese pobre muchacho?”.

Afgualteros decidió combinar tramos en bicicleta y trayectos en bus para lograr su meta de ir desde Bogotá hasta la Ciudad de México y alentar a la selección colombiana en el Mundial y pidió donaciones a sus seguidores - crédito - crédito afgualteros / TikTok

El recorrido singular desde Bogotá hasta la Ciudad de México fue documentado en el TikTok Afgualteros. El trayecto comenzó con una parada emotiva en Puente Piedra, donde recordó: “La que fue la casa de mis abuelitos. De hecho, acá están las cenizas del abuelo. Era una parada obligatoria”. El viajero dedicó el reto a sus seres fallecidos y compartió: “Este viaje también es por mis cuatro angelitos que tengo en el cielo, que los amo, que los extraño mucho”.

Durante la ruta, debió hacer una pausa en El Vino para atender asuntos laborales: “Tocó parar en El Vino, literalmente a trabajar, hacer unas cositas del trabajo”. Más adelante registró el paso por La Vega y Villeta, donde enfrentó su “primera pinchada”. Coronó el alto del Trigo y almorzó en un restaurante tradicional para su familia antes de retomar la marcha hacia Guaduas y la Ruta del Sol. El día culminó en Puerto Libre, Cundinamarca. “Muerto, cansado, pero coronamos. Piscinita recuperación en piscinita”, resumió.

Ajustes y estrategias para llegar a tiempo

En los siguientes días, el creador de contenido reveló que debió regresar a Bogotá por motivos laborales, lo que le obligó a modificar su plan inicial. Para no perder tiempo, parte del trayecto lo realizó en bus, como cuando se dirigió de Bogotá hasta San Alberto, en Cesar, tras dejar el recorrido anterior en Puerto Araujo, Santander.

Finalmente, el 16 de junio entró a la Ciudad de México en bicicleta, así cumplió su meta de llegar al debut de la selección Colombia - crédito - crédito afgualteros / TikTok

En un video posterior, pidió apoyo económico a sus seguidores: “Usted me manda un dólar, cien pesos, mil pesos, lo que tenga... me manda una fótico que quiere que esté presente en ese partido... vamos creando la bandera de Colombia con millones”. Explicó que el primero de junio partiría en avión hacia Nicaragua y desde allí retomaría la bicicleta atravesando Honduras, El Salvador, Guatemala y México, para llegar el 17 de junio al debut de la selección.

La travesía alternó bicicleta y transporte terrestre por cuestiones de tiempo y presupuesto, pero se mantuvo el objetivo principal: “Como dije el primer día, con el favor de Dios y con la fuerza de todo Colombia vamos a ser campeones. Hay que ponerle fe. Vamos a ser campeones. Nos vemos”, fue así como logró su cometido en tan solo 17 días.

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