Colombia

Abelardo de la Espriella respondió a mensaje de respaldo de Donald Trump: “Juntos lucharemos contra la izquierda radical”

El abogado y aspirante destacó las coincidencias con el líder republicano y aseguró que ambos comparten la defensa de los valores que, según dijo, sostienen a Colombia y Estados Unidos

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Donald Trump expresó su respaldo a Abelardo de la Espriella e indicó lo que lograría en un eventual Gobierno - crédito Reuters y Nathalia Angarita/Reuters
Donald Trump expresó su respaldo a Abelardo de la Espriella e indicó lo que lograría en un eventual Gobierno - crédito Reuters y Nathalia Angarita/Reuters

Tras el nuevo respaldo expresado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella respondió con un mensaje en el que destacó las coincidencias ideológicas con el mandatario republicano y afirmó que ambos tienen la responsabilidad de combatir a la “izquierda radical”.

La reacción del aspirante se produjo luego de que Trump reiterara su apoyo de cara a la segunda vuelta presidencial del 21 de junio y prometiera “el apoyo y la fuerza total de Estados Unidos” en caso de una victoria del abogado colombiano.

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“La libertad en las Américas necesita liderazgos fuertes, decididos, independientes, valientes, patrióticos”, escribió De la Espriella en su cuenta de X. En el mismo mensaje sostuvo que él y Trump compartirán una responsabilidad otorgada “por Dios y el Pueblo” para enfrentar a los sectores políticos que, según afirmó, buscan destruir los valores sobre los que se sustentan ambas naciones.

Abelardo de la Espriella respondió al respaldo de Donald Trump y aseguró que trabajará junto al mandatario estadounidense contra el crimen transnacional y la izquierda radical - crédito Abelardo de la Espriella/X
Abelardo de la Espriella respondió al respaldo de Donald Trump y aseguró que trabajará junto al mandatario estadounidense contra el crimen transnacional y la izquierda radical - crédito Abelardo de la Espriella/X

El candidato también planteó una futura cooperación entre Bogotá y Washington para enfrentar amenazas comunes. “Juntos, presidente Trump, lucharemos contra el crimen transnacional, contra la izquierda radical y haremos de Colombia y Estados Unidos pueblos unidos en los valores de libertad, grandeza y legalidad”, señaló.

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En su respuesta, el candidato fue más allá del agradecimiento y presentó al mandatario estadounidense como una inspiración para su proyecto político. “Usted es una inspiración para quienes queremos cambiar la política para siempre”, afirmó.

El pronunciamiento llegó horas después de que Trump calificara a De la Espriella como un líder “inteligente, fuerte y tenaz” y asegurara que una eventual victoria suya fortalecería la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos.

Trump reiteró su respaldo de cara a la segunda vuelta

Donald Trump y Abelardo de la Espriella, ambos con traje y corbata, se dan un apretón de manos frente a una bandera de Estados Unidos.
No es la primera vez que ambos dirigentes expresan públicamente su apoyo mutuo en medio de la contienda electoral colombiana - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En el mensaje publicado el 17 de junio, Trump aseguró que el candidato colombiano es un dirigente que trabaja por su país y que comparte con él una visión sobre el liderazgo político.

“El Tigre, Abelardo de la Espriella, es un líder inteligente, fuerte y tenaz, que lucha incansablemente por su gran país y su gente, tal como yo lo hago por Estados Unidos”, escribió el mandatario estadounidense.

Además, afirmó que un eventual gobierno del abogado impulsaría el crecimiento económico y reforzaría la seguridad. “Como presidente, Abelardo tendrá un éxito enorme liderando a Colombia para hacer crecer la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas, y restaurar la ley y el orden”, señaló.

Trump también vinculó directamente el resultado electoral con la relación entre ambos países. “Los resultados de esta elección son muy importantes para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos”, sostuvo.

Asimismo, prometió respaldo pleno desde Washington en caso de una victoria del candidato colombiano. “Si Abelardo gana, gracias a su competencia y amor por su país, contará con el apoyo y la fuerza total de Estados Unidos”, afirmó.

El mandatario cerró su mensaje con un llamado directo a los votantes colombianos. “Es un honor para mí darle a Abelardo mi respaldo completo y total. Salgan a votar por ‘El Tigre’ Abelardo de la Espriella. No decepcionará al maravilloso pueblo de Colombia”, expresó.

Captura de pantalla de una publicación de Truth Social de Donald J. Trump, donde respalda al candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella
Donald Trump publica un respaldo público al candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella en su cuenta de Truth Social, previo a la segunda vuelta electoral. (Donald Trump vía Truth Details)

La declaración de Trump se suma al respaldo que ya había expresado el pasado 10 de junio, cuando felicitó a De la Espriella por su desempeño en la primera vuelta presidencial y destacó la importancia de su candidatura para el futuro del país.

El intercambio de mensajes evidenció la afinidad política entre ambos dirigentes. Mientras Trump destacó la necesidad de fortalecer la seguridad, impulsar el crecimiento económico y restablecer el orden público, De la Espriella reivindicó una agenda común basada en la libertad, la legalidad y la lucha contra el crimen transnacional.

Las declaraciones se producen a pocos días de la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio, en la que los colombianos elegirán al presidente que gobernará el país durante el periodo 2026-2030.

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