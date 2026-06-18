Gobierno Petro y Alcaldía de Bogotá coordinan medidas para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales: no descartan disturbios

Con un consejo de seguridad, ambos líderes expresaron que actuarán de manera coordinada para garantizar la seguridad en elecciones - crédito Alcaldía de Bogotá

A solo tres días de la jornada electoral del domingo 21 de junio de 2026 en la que el país elegirá al próximo presidente de Colombia, el Gobierno nacional, a través del ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, sostuvo un consejo de seguridad con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, con el fin de revisar qué tan preparada está la capital del país —ciudad que congrega la mayoría de votantes en todo el país— para el evento democrático.

Según la autoridad nacional, todos los organismos e instituciones competentes se encuentran activos para proteger el desarrollo de las elecciones para dar cumplimiento con los lineamientos del Plan Democracia.

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El jefe de la cartera de Defensa aseguró que el despliegue de la fuerza pública y la articulación con las distintas autoridades operarán en favor no solo de la seguridad del proceso electoral, sino del orden, la convivencia y la continuidad de la vida cotidiana en el país.

Consejo de seguridad entre el ministro de Defensa y el alcalde de Bogotá - crédito Ministerio de Defensa

“Que los servicios básicos, salud, educación, acueducto, alcantarillado, electricidad, deben seguir funcionando. Por ello se activa una mesa de servicios donde convergen las empresas públicas y privadas de la mano de los gobernantes para garantizar que dichos servicios mantengan su funcionamiento sin ningún problema”, comentó el alto funcionario.

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La prioridad, detalló Sánchez, recae sobre la infraestructura crítica relacionada con los comicios: la Registraduría, los puestos de votación, las sedes de campaña, así como los servicios públicos esenciales y las sedes de los tres poderes del Estado. “La clave aquí es la organización, que permite articular las capacidades”, sostuvo el funcionario.

Se prevén posibles manifestaciones y disturbios

Durante el encuentro, el ministro Sánchez anticipó posibles escenarios de disturbios o vandalismo, tras la detección de denuncias sobre posibles llamados a la violencia por parte de “simpatizantes radicales” en la recta final de la campaña.

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“Entre los riesgos que hemos revisado, que obviamente son diferentes a los que tiene Canadá o los que tiene Suiza y que nos obliga a Colombia a tomar unas medidas diferentes, hemos encontrado en las diferentes redes sociales, en algunas denuncias, que la probabilidad de un disturbio violento, de vandalismo, podía llegar a existir. No porque sea una campaña que lo esté promoviendo, sino porque había una que otra persona simpatizante radical que estaría motivando más ganar con el odio que ganar con las ideas”, dijo el representante del Gobierno Petro.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, no descartó posibles disturbios en Bogotá tras elecciones - crédito Ministerio de Defensa

Los funcionarios también hablaron sobre los delitos electorales que pueden registrarse el domingo. Dentro del despliegue del Plan Democracia, tanto el Gobierno nacional como el Distrito Capital indicaron que se ofrecerán recompensas de hasta 50 millones de pesos por denuncias asociadas a este tipo de delitos, 200 millones de pesos por información que permita prevenir atentados terroristas y hasta 1.000 millones de pesos por datos que contribuyan a proteger candidatos presidenciales.

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Para este efecto, se habilitó la línea 157-107 como canal para recibir alertas de la ciudadanía.

El llamado del alcalde a no desconocer resultados

Por su parte, Carlos Fernando Galán exaltó el valor de la democracia colombiana y la importancia de la fuerza pública en su defensa. Por eso, llamó la atención a la ciudadanía para proteger el proceso y evitar cualquier llamado a desconocer los resultados electorales mediante vías de hecho.

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El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que se prevé una alta participación de votantes durante la segunda vuelta - crédito Alcaldía de Bogotá

“Esta es una democracia que se ha construido con dificultades, que se ha construido con el sacrificio de muchísimas personas de la Fuerza Pública y es responsabilidad de todos protegerla”, dijo.

De la misma manera, invitó a los bogotanos a salir a votar temprano, apenas se abran las mesas de votación, ante la expectativa de un alto flujo de votantes a lo largo de la jornada.

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Las autoridades reiteraron que, ante cualquier incidente, el Estado cuenta con protocolos para asegurar el restablecimiento del orden público.