Precio del dólar en Colombia: qué pasará con la moneda en la segunda semana de agosto, luego de la posesión de Abelardo de la Espriella

El dólar perdió fuerza a nivel global durante 2026 y en Colombia volvió a niveles que no se veían desde 2019 - crédito archivo Colprensa

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El mercado entra a días decisivos para el dólar en Colombia después de borrar casi por completo el salto del lunes 3 de agosto y cerrar el 6 de agosto de 2026 con un promedio de $3.157,59. La jornada quedó por debajo de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.179,40 y dejó concentrados varios detonantes para los siguientes días hábiles de negociación (el 7 de agosto fue festivo en Colombia).

En la sesión del jueves se negociaron más de USD1.284 millones en 1.446 transacciones. La apertura fue de $3.190,00, el mínimo tocó $3.148,75 y el máximo llegó a $3.1930,00. El balance semanal mostró un giro rápido luego del salto del inicio de semana.

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Después de la decisión del Banco de la República de mantener su tasa en 12% y activar un programa de acumulación de reservas internacionales por hasta USD 4.000 millones en dos años, el dólar en Colombia enfrenta una semana marcada por señales fiscales del nuevo gobierno, el dato de empleo de Estados Unidos y la inflación local. Analistas y bancos ubican el movimiento inmediato entre $3.120 y $3.350, con riesgos cruzados por compra oficial de divisas, operaciones de arbitraje de tasas (carry trade) y mensajes del equipo económico entrante.

Al cierre de la jornada del 9 de agosto de 2026, el precio promedio de compra de dólar en las casas de cambio era de $3.355,71, mientras que el de venta se ubicaba en $3.461,43 - crédito Infobae Colombia

Cómo influye la compra de reservas del Banco de la República

Como se recordará, el giro de la semana arrancó con dos decisiones del Emisor que apuntaban contra el peso. Mantuvo la tasa en 12% cuando el mercado esperaba un aumento de 50 puntos básicos (pb), con una votación de cuatro miembros por la pausa y tres por subir, en lugar del reparto que se descontaba de cuatro por subir y tres por pausar.

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A la vez, anunció un programa de acumulación de reservas internacionales por hasta USD 4.000 millones a dos años. El esquema prevé subastas mensuales de opciones put (opciones de venta) por USD400 millones.

Sobre esto, el country manager de Global66, Daniel Londoño Tapia, afirmó que el mecanismo no opera como una compra discrecional de dólares. Las opciones solo se pueden ejercer cuando la TRM queda por debajo de su promedio móvil de los últimos 20 días hábiles, de modo que el emisor compra cuando la divisa está barata frente a su historia reciente.

La primera subasta del lunes recibió ofertas por USD877,5 millones y adjudicó USD399,9 millones. Hasta el miércoles se habían ejercido USD254,3 millones, equivalentes al 64% del cupo.

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Dicho volumen luce pequeño frente al tamaño del mercado diario. En julio, las ruedas movieron entre USD1.300 millones y USD1.900 millones por día, por lo que el programa no alcanza para fijar un piso, aunque sí puede recortar la volatilidad.

El dólar podría verse impactado de gran manera con la emisión de reservas internacionales del Banco de la República - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

Eventos que pueden mover el dólar en la segunda semana de agosto de 2026

El siguiente movimiento del dólar quedará atravesado por tres citas concentradas en un solo arranque de semana. El viernes 7 de agosto no hubo mercado local por ser festivo, ese mismo día se posesionó el nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, y en Estados Unidos se publicó el dato de empleo de julio.

Todo eso se reflejará el lunes 10, fecha en la que además el Departamento Adminsitrativo Nacional (Dane) divulgará la inflación de julio. El mercado la espera cerca de 6,21%.

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Londoño Tapia señaló que el mercado no siguió la ceremonia de posesión sino lo que viene ahora en materia de déficit, deuda, reforma tributaria, seguridad jurídica, reformas sin financiación y gobernabilidad con un Congreso dividido. También advirtió que cualquier referencia del nuevo ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, a la tasa de cambio puede leerse como coordinación con el instrumento de compra de dólares que acaba de poner sobre la mesa el Emisor.

En el frente externo, el petróleo volvió a moverse en contra del peso y esta vez tampoco marcó la dirección final de la moneda. El Brent, de referencia para Colombia, cayó 5,26% hasta USD79,36 y el WTI bajó 5,69% hasta USD75,77.

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En dos sesiones, el crudo perdió más de 12% y quedó a 22% de los máximos del 23 de julio. El trasfondo incluyó el alto al fuego en Medio Oriente, un crecimiento del PIB de Estados Unidos por debajo de lo previsto, la pausa de la Reserva Federal (FED) y la expectativa de apoyo al yen desde Japón, después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos notificó a algunas entidades financieras sobre posibles operaciones para respaldar la moneda japonesa.

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, durante su posesión dijo que eliminará el impuesto al patrimonio- crédito Luisa González/Reuters

Bancolombia añadió que en julio el índice DXY cayó 1,5%. También señaló que las monedas del G10 y de la región, salvo el peso chileno, avanzaron frente al dólar, mientras el índice de fuerza relativa permaneció en zona de sobreventa durante 19 jornadas del mes.

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Rangos que proyectan los expertos

El escenario inmediato que ve Londoño Tapia se mueve en una franja acotada, pero sensible a los mensajes políticos y a los datos de Estados Unidos. “El escenario base es un rango entre $3.120 y $3.240”, precisó.

Agregó que el piso coincide con la zona que el mercado probó el jueves y que hay espacio para un rebote hacia la parte alta si el discurso del viernes deja dudas fiscales o si el empleo estadounidense sale fuerte y mantiene abierta la puerta para sostener o subir tasas en ese país. En lo monetario local, dijo, el diferencial deja de ampliarse con la pausa, aunque la posibilidad de otra alza sigue atada a la inflación.

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Bancolombia fue más allá y ligó esa trayectoria a una corrección de factores locales. “Anticipamos que el dólar se ubicará entre $3.150 y $3.350 durante agosto, en un contexto de corrección de algunos factores locales”.

El banco sostuvo que persisten riesgos al alza por el programa de acumulación de reservas internacionales, porque puede alterar expectativas y elevar la demanda de divisas. También apuntó riesgos a la baja por las operaciones de arbitraje de tasas (carry trade), aunque advirtió que la decisión de mantener la tasa en julio podría favorecer una corrección alcista del dólar.

Bancolombia proyecta que el dólar podría volver a los $3.600 en 2026 - crédito Bancolombia

En julio, el peso colombiano se apreció 7,5% mensual y cerró en 3.158,44, con una variación de -257. Durante ese mes, el dólar fluctuó entre $3.086 y $3.432, impulsado por el retroceso global del dólar, el alza del petróleo, el optimismo por el cambio de gobierno y la expectativa de una subida de tasas que finalmente no ocurrió.

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La economista principal de DAVIBank, Jackeline Piraján, condicionó la continuidad de ese comportamiento al manejo que haga la nueva administración de las cuentas públicas. “La sostenibilidad de este comportamiento dependerá de la confianza que genere la nueva administración sobre el manejo de las finanzas públicas y las primeras decisiones económicas que adopte tras su posesión”, anotó.

Piraján añadió que “a medida que avance el proceso de transición y se conozcan las señales del equipo económico, los mercados evaluarán si existen fundamentos suficientes para mantener el buen desempeño reciente de la tasa de cambio”. Su proyección ubica el cierre del dólar en $3.567 para 2026 y en $3.701 para 2027.