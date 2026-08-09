El embalse de Neusa será escenario del segundo festival náutico en agosto: actividades familiares y espacio para elevar cometa en Cundinamarca

El festival náutico en el embalse Neusa reunirá actividades acuáticas, gastronomía y educación ambiental como parte de una apuesta por el turismo sostenible cerca de Bogotá - crédito CAR

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El embalse Neusa abrirá sus aguas el domingo 16 de agosto de 2026 para recibir la segunda edición del festival náutico, consolidándose como uno de los principales escenarios de turismo de naturaleza y actividades acuáticas sostenibles a menos de dos horas de Bogotá.

La jornada, organizada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) en coordinación con las alcaldías de Cogua y Tausa, reunirá a visitantes y emprendedores en el Aula Ambiental Abierta, parque embalse del Neusa, con una agenda que integra recreación, gastronomía y conciencia ambiental.

Festival náutico: agenda, actividades y enfoque sostenible

El evento sigue el éxito del primer festival náutico realizado en el embalse El Hato en julio, donde más de 1.000 personas participaron en actividades y experiencias gastronómicas que impulsaron la economía local y agotaron la oferta de productos.

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La programación para el Neusa incluye paseos en diferentes embarcaciones, concursos de pesca artesanal y una variada muestra de negocios verdes avalados por la CAR. Paralelamente, la agenda sumará un concurso de cometas, aprovechando los vientos de agosto, en el que se premiará la creatividad y el uso de materiales reciclables.

La CAR reglamentó la navegación en los embalses Neusa y El Hato tras un estudio de dos años para asegurar actividades náuticas de bajo impacto ambiental - crédito CAR/Instagram

El director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, destacó que la navegación en los embalses es posible gracias a un estudio de dos años realizado por un equipo multidisciplinario, que permitió reglamentar las actividades náuticas en los embalses El Hato y Neusa bajo criterios de bajo impacto y sostenibilidad.

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“Que hoy los embalses se puedan navegar, es el resultado de un estudio de alrededor de dos años realizado por un equipo multidisciplinario, el cual permitió reglamentar el desarrollo de actividades náuticas en las Aulas Ambientales Abiertas embalse El Hato y Neusa, garantizando que su operación sea compatible con la conservación de estos ecosistemas estratégicos, puesto que la protección ambiental continúa siendo el eje central de esta estrategia”, afirmó Ballesteros.

Las embarcaciones autorizadas para el festival serán principalmente de propulsión humana o por viento, evitando ruido y vertimientos. En el caso de los botes a motor, solo se permitirá el uso de motores de cuatro tiempos en perfecto estado, cumpliendo las medidas ambientales asignadas a cada actividad.

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Los visitantes encontrarán recorridos sobre el agua, concurso de pesca, cometas con materiales reciclables y recomendaciones útiles para pasar un día largo con clima cambiante cerca de la capital - crédito CAR

Durante el festival náutico que se celebrará el 16 de agosto de 2026 en el embalse Neusa, los visitantes podrán disfrutar de actividades recreativas en el agua, concursos familiares de cometas y una variada oferta gastronómica, todo bajo estrictos criterios de sostenibilidad ambiental.

Medidas de seguridad

El festival náutico de julio en El Hato evidenció un aumento en la visibilidad y ventas de los negocios de la región, agotando la oferta gastronómica y generando nuevas oportunidades para los prestadores de servicios turísticos. La CAR espera replicar este impacto positivo en el Neusa, consolidando el festival como motor de desarrollo para las comunidades rurales de Cogua y Tausa.

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Para garantizar la seguridad de los asistentes, la CAR revisa el estado de las embarcaciones, la disponibilidad de chalecos salvavidas y los elementos de protección, así como la vigencia de las patentes de las lanchas, licencias de los capitanes, Registro Nacional de Turismo (RNT) y pólizas de riesgo.

Las empresas autorizadas para operar en el embalse incluyen la Asociación de Lancheros de Fúquene, Solmarveleros y Grow Mall, quienes deberán demostrar periódicamente el cumplimiento de la normativa nacional vigente y todas las exigencias ambientales y de seguridad.

La programación del festival náutico incluye paseos en embarcaciones, concursos de pesca artesanal, cometas y una muestra de negocios verdes avalados por la CAR - crédito CAR/Instagram

El director Ballesteros reiteró que los embalses Neusa y El Hato quedan habilitados para el disfrute de los habitantes del territorio CAR y del país, promoviendo el turismo de naturaleza, la cercanía con los ecosistemas y la educación ambiental.

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Recomendaciones para los asistentes y rutas de acceso

La organización recomendó a los asistentes prepararse para una jornada larga y variable en cuanto a clima. Entre las sugerencias, se destaca llevar agua para hidratarse, bloqueador solar para proteger la piel, toalla y ropa de cambio para las actividades náuticas, así como chaqueta, guantes y gorro para enfrentar posibles bajas temperaturas.

El calzado cómodo es esencial para recorrer el parque y participar en las diferentes actividades. Además, se invita a aprovechar el espacio para remontar cometas en familia o crear diseños propios con materiales reciclados.

Para quienes parten desde Chapinero, Bogotá, el acceso en carro particular se realiza tomando la carrera 7 o la avenida Circunvalar hacia el norte, conectando con la Autopista Norte o la vía a La Caro, pasando por Chía y desviando hacia Cogua sin entrar a Zipaquirá. Desde Cogua, la señalización rural conduce directamente al parque embalse del Neusa, en un trayecto de una hora y media a dos horas.

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En transporte público, se recomienda llegar al Portal del Norte en Transmilenio y tomar un bus intermunicipal hacia Zipaquirá (pasaje aproximado de $9.000). Desde la terminal de Zipaquirá, se debe abordar otro bus o taxi municipal hasta la entrada del embalse, en un trayecto final de unos 45 minutos.

El festival náutico en el embalse Neusa reunirá actividades acuáticas, gastronomía y educación ambiental como parte de una apuesta por el turismo sostenible cerca de Bogotá - crédito CAR/Instagram

La CAR invitó a los visitantes a disfrutar del festival con responsabilidad y respeto por las normas ambientales, recordando que el evento busca posicionar al embalse Neusa como un referente nacional de turismo sostenible y recreación acuática.