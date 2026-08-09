Homicidio de un funcionario del Inpec en Santander habría sido ordenado por un cabecilla del Tren de Aragua desde la cárcel

El uniformado habría sido atacado por orden de un peligroso delincuente que está privado de la libertad - crédito Colprensa

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El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el brigadier general William Quintero Salazar, señaló que un interno de la cárcel de Palogordo, en Girón (Santander), habría ordenado el asesinato del funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) Efraín Quesada, que ocurrió el jueves 6 de agosto de 2026 en las inmediaciones del penal.

Según lo informado por el oficial, la investigación en curso apunta a un recluso identificado como alias Brayan, al que la Policía describe como cabecilla del Tren de Aragua y que permanecía en un pabellón especial por su peligrosidad.

“Ya hay una investigación adelantada, aquí en la cárcel de Palogordo hay un delincuente, alias Brayan, delincuente que es cabecilla del Tren de Aragua”, afirmó en declaraciones citadas por Caracol Radio.

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La hipótesis preliminar de las autoridades indica que el crimen se habría coordinado desde la propia prisión, a partir de la capacidad del interno para dar órdenes a integrantes de la estructura criminal que están en libertad. Quintero Salazar explicó que el esquema de reclusión especial buscaba contener ese riesgo y que desde allí el señalado habría generado acciones que terminaron afectando al funcionario.

Ante la gravedad de los hechos, las autoridades mantienen las diligencias para establecer cuál fue el papel del interno y conocer los nombres de los criminales que actuaron desde afuera para vincularlos al proceso y, posteriormente, judicializarlos.

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Las autoridades trabajan en garantizar la protección de los funcionarios - crédito Colprensa

Millonaria recompensa por los responsables del ataque

Las autoridades ofrecieron una cifra de hasta $50 millones de recompensa por información que permita dar con el paradero de los responsables del asesinato del inspector del Inpec Efraín Quesada Urrego.

Según la información disponible a través de los diferentes medios locales, el valor se definió en medio de un consejo extraordinario de seguridad convocado luego del ataque y por medio del que se instó a la comunidad a colaborar con la justicia, en dado caso de que tengan cualquier tipo de información que lleve a los involucrados.

Durante el consejo de seguridad, se anunció la creación de un esquema especial de protección que contará con el respaldo del Ejército Nacional, teniendo en cuenta que este no es el primer ataque que se registra en el país.

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Ante la gravedad del caso, el Inpec expresó lo siguiente en un breve comunicado: “Lamentamos el fallecimiento del Inspector Efraín Quesada, funcionario de la Cárcel de Girón. Acompañamos a sus seres queridos en este difícil momento y hacemos un llamado a las autoridades competentes para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia”.

El caso tiene en alerta a aquellos que desempeñan estas labores en todo el país - crédito Colprensa

El Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios (Seup) rechazó el reciente crimen contra el servidor penitenciario y advirtió sobre una situación de seguridad grave en el sistema carcelario. La organización reiteró que decenas de funcionarios han sido víctimas de atentados y homicidios en los últimos años, lo que ha llevado a exigir la implementación de una estrategia nacional de protección.

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El sindicato enfatizó que la cárcel de Palogordo de Girón enfrenta riesgos específicos debido a la presencia de personas privadas de la libertad de alta complejidad y a los proyectos de ampliación del establecimiento.

Según el comunicado del Seup, el centro penitenciario en cuestión requiere una intervención inmediata, debido a que los trabajos que se realizan incrementan la necesidad de fortalecer el pie de fuerza en el recinto, mejorar la infraestructura, incorporar tecnología al sistema penitenciario y garantizar el acompañamiento permanente de la Fuerza Pública.

El reciente crimen se convirtió en ejemplo de las graves condiciones de seguridad a las que están expuestos los trabajadores del sistema carcelario, por lo que solicitó la intervención urgente de las autoridades nacionales para garantizar su protección.

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Los uniformados piden garantías para realizar sus labores - crédito Colprensa

Y es que el sindicato no solo pidió reforzar la seguridad en los centros de reclusión, sino que se agilice la dotación tecnológica y se asegure la presencia constante de las fuerzas de seguridad.