Colombia

Andrés Pastrana cuestionó advertencias sobre un nuevo estallido social tras la segunda vuelta: “Están jugando con candela”

Las advertencias sobre eventuales protestas han causado incertidumbre en vísperas de que se lleve a cabo la jornada del 21 de junio, en un panorama en el que la polarización y los temores sobre el respeto a los resultados parecen instalarse en medio de la discusión política

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- crédito Sergio Acero/Colprensa
Andrés Pastrana participó de dos elecciones presidenciales: perdió en 1994 ante Ernesto Samper y triunfó en 1998, en la contienda ante Horacio Serpa - crédito Sergio Acero/Colprensa

A cuatro días de que se lleve a cabo la segunda vuelta presidencial, programada para el domingo 21 de junio, el expresidente Andrés Pastrana expresó sus inquietudes frente a lo que, según su análisis, sería la advertencia de un nuevo estallido social en el país, en caso de que el nuevo mandatario no sea el senador oficialista Iván Cepeda, como parecerían esbozarlo miembros de la colectividad de Gobierno con sus recientes declaraciones.

El ex jefe de Estado, con un breve, pero conciso mensaje en la red social X, expresó sus reparos frente a la presunta intención de los sectores oficialistas de causar presión de cara a la contienda electoral: para la que están convocados más de 41 millones de ciudadanos, que tendrán a su disposición cerca de 122.020 mesas de votación dispuestas en todo el territorio nacional y que elegirán así al sucesor de Gustavo Petro.

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Andrés Pastrana y su análisis de cara a la segunda vuelta
Con este mensaje en X, el expresidente Andrés Pastrana hizo su análisis de cara a la segunda vuelta presidencial - crédito @AndresPastrana_/X

Los que amenazan incendios están jugando con candela. Olvidan que las acciones producen reacciones, a muchos niveles. Comenzando por un gobierno con el mandato constitucional de preservar el orden público en nombre del bien común”, expresó el exmandatario al referirse a los mensajes lanzados desde sectores oficialistas que permitirían definir, según él, cómo caería una eventual victoria de Abelardo de la Espriella.

Declaraciones de Carlos Carrillo y Gustavo Bolívar encendieron el debate

La controversia creció a pocos días de la votación por una frase de Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y que apoya la candidatura presidencial de Cepeda. “Indudablemente, se va a incendiar el país”, afirmó el exfuncionario durante una entrevista en el programa digital Desnúdate con Eva, al ser consultado frente a lo que sería la posible derrota del senador.

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El exdirector de la Ungrd habría advertido de lo que podría pasar en caso de que Cepeda pierda las elecciones - crédito @mevale.eva/IG

Cuando la periodista le preguntó si el papel de los dirigentes no debería ser llamar a la tranquilidad en caso de una derrota electoral, Carrillo sorprendió con su afirmación. “Eso no funciona así”, declaró, aunque luego agregó que un eventual triunfo de De la Espriella implicaría la llegada del “fascismo”, con criminalización de la protesta popular, persecución a la juventud y recrudecimiento de la violencia institucional.

Esta tensión también habría quedado expuesta en las declaraciones del exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) y exprecandidato presidencial Gustavo Bolívar, dirigidas al sector privado. “Los empresarios quedan notificados, los dueños de este país, del poder económico, quedan notificados de que, de triunfar la alternativa violenta y de extrema derecha, este país se va a incendiar”, indicó Bolívar.

El representante electo Daniel Briceño acusó a Gustavo Bolívar de infundir miedo tras advertencias sobre violencia electoral - crédito @Danielbricen/X
El representante electo Daniel Briceño acusó a Gustavo Bolívar de infundir miedo tras advertencias sobre violencia electoral - crédito @Danielbricen/X

Como era previsible, tras las críticas Bolívar -que integra el equipo de trabajo del senador Cepeda en esta contienda- sostuvo en sus redes sociales que su declaración fue sacada de contexto y, con ello, afirmó que había respondido a la retórica de Abelardo de la Espriella, al que acusó de tratar a todo el movimiento petrista como “enemigo” y de emitir discursos estigmatizantes.

En paralelo con esas advertencias, líderes del Pacto Histórico rechazaron la idea de que exista una preparación de un estallido social para desconocer los resultados electorales. Desde ese espacio definieron las acusaciones de la oposición como una “campaña de miedo”. Así lo reafirmaron el senador electo Alejandro Ocampo y la representante a la Cámara electa Ana Erazo, que negaron las denuncias de la campaña rival.

Sobre todo cuando se mencionó por parte de De la Espriella que Cali albergaría un posible “estallido social 2.0” si la izquierda pierde la elección. “Que sepan los incendiarios que no lo vamos a permitir”, expresó el candidato en diálogo con Noticias Caracol. Además, sostuvo que si algunos sectores intentan generar alteraciones del orden público, “la fuerza pública tiene que hacer lo propio”, que es repeler los hechos.

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