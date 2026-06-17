Westcol tuvo problemas para entrar a México con su equipo para el partido de la selección Colombia: “Nos retuvieron”

El creador colombiano vivió un contratiempo en su llegada para cubrir el Mundial, luego de que las autoridades le impidieran ingresar parte de su material y devolvieran a dos de sus técnicos - crédito @westcol / Instagram

El creador de contenido colombiano Luis Villa, conocido en redes sociales como Westcol, atravesó una situación inesperada al arribar a la Ciudad de México con motivo de la Copa del Mundo 2026.

Según explicó el paisa en su cuenta de X, las autoridades aeroportuarias retuvieron parte de su equipo de transmisión, lo que obligó al streamer a pagar una suma considerable para lograr ingresar algunos de los dispositivos que llevaba consigo.

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El influencer viajó al país norteamericano junto a su equipo con la intención de cubrir el debut de la selección Colombia, que se enfrentará con Uzbekistán en la noche del 17 de junio.

Al llegar al aeropuerto, se encontró con que los controles migratorios e inspección de equipaje le impidieron el ingreso de varios equipos de video y transmisión, fundamentales para su labor como streamer. “Muchachos, estoy en México, pero nos retuvieron los equipos de streaming y me sacaron un montón de money… devolvieron a dos del equipo naaa brother ando triste pero aquí estamos YA!” (Sic), explicó el streamer.

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Westcol relató los inconvenientes vividos en el aeropuerto de Ciudad de México al intentar ingresar sus equipos de transmisión para la cobertura del Mundial - crédito @WestCOL/ X

El principal inconveniente se presentó cuando dos ingenieros de su equipo, responsables de la parte técnica de las grabaciones, no recibieron autorización para ingresar al país y debieron regresar a Colombia. Este contratiempo puso en riesgo la cobertura que Westcol había planeado para la previa del partido entre Colombia y Uzbekistán. La situación generó inquietud entre sus seguidores, quienes siguieron el desarrollo del caso a través de actualizaciones en sus redes sociales.

El streamer antioqueño permaneció varias horas en el área de inmigración del aeropuerto. Durante ese tiempo, intentó gestionar la liberación de los equipos, pero solo consiguió que le permitieran el ingreso de algunos dispositivos tras realizar un pago elevado. “Lo pudimos pasar pero nos quitaron mucha money.. ahora les cuento, nos tocó pagar ese LIVE U prácticamente otra vez por qué no nos lo querían dejar pasar pero tampoco nos lo querían devolver” (Sic), comentó el propio Westcol en redes sociales.

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Dos ingenieros del equipo de Westcol fueron devueltos a Colombia tras no recibir autorización para ingresar a México. - crédito @westcol/Instagram

Tras la publicación de Westcol, un seguidor le recomendó mantener su documentación en orden y consultar previamente con las autoridades para evitar inconvenientes. El creador de contenido respondió que contaba con todos los papeles en regla, por lo que el procedimiento le resultó inesperado.

“Nosotros tenemos todo eso al día brother, viajamos con eso por todo el mundo, le dimos la vuelta a la china imagínate, hoy nos quisieron joder, tras de eso los ingenieros del show, equipos del show, no nos permitieron muchas cosas”, (Sic), explicó el empresario paisa en su cuanta de X.

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A pesar del mal momento, el creador de contenido resaltó que pudo salvar el dispositivo LiveU, esencial para sus transmisiones en directo. Esto le permitirá finalmente realizar el streaming previsto durante el debut de la selección en el Estadio Ciudad de México.

El incidente ocurrió mientras Westcol se preparaba para una de las coberturas más importantes de su trayectoria como streamer y generó numerosas reacciones en redes sociales. La comunidad digital del creador, acostumbrada a seguir de cerca sus vivencias y transmisiones, mostró apoyo y expectativa por la resolución del inconveniente y la continuidad de su trabajo en territorio mexicano.

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A pesar de las dificultades migratorias, el creador de contenido confirmó que podrá realizar el streaming del partido en el Estadio Ciudad de México - crédito Europa Press

La retención de los equipos y la deportación de dos integrantes del equipo técnico de Westcol se suman a una serie de episodios controversiales que han marcado la carrera del streamer. A pesar de las dificultades, el antioqueño confirmó que continuará con la cobertura del evento deportivo y que espera que las autoridades mexicanas resuelvan pronto el tema pendiente con los dispositivos retenidos.

Aunque Westcol no precisó públicamente los motivos exactos detrás de la decisión migratoria, sí reiteró que su prioridad es aprovechar la oportunidad de vivir el Mundial y compartir la experiencia con sus seguidores. El streamer se mostró confiado en que podrá cumplir con las transmisiones y actividades planeadas en México, manteniendo informada a su audiencia sobre cualquier novedad relacionada con su viaje y los equipos técnicos.

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