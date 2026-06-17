Colombia

Víctimas del atentado al Centro Comercial Andino alertaron por posible prescripción del caso tras nueve años del atentado: “El panorama es desolador”

Familiares y sobrevivientes del hecho ocurrido en Bogotá advirtieron que el caso podría no alcanzar una decisión de fondo antes de cumplirse el término máximo previsto en la ley

Guardar
Google icon
Centro comercial Andino en Bogotá, Colombia.
El ataque con explosivos se registró el 17 de junio de 2017 en el baño de mujeres del segundo piso del establecimiento y dejó tres mujeres fallecidas - crédito Centro Comercial Andino/página web

Cuando se cumplen nueve años del atentado con explosivos perpetrado en el Centro Comercial Andino de Bogotá, las víctimas y sus representantes legales expresaron su preocupación por el estado actual de los procesos judiciales relacionados con el caso y advirtieron que el riesgo de prescripción podría impedir que se conozca una decisión de fondo sobre la responsabilidad de los acusados.

La alerta surge en momentos en que el juicio principal continúa en curso y, según la defensa de las víctimas, registra avances limitados frente al tiempo restante para que se cumpla el término máximo previsto por la ley.

PUBLICIDAD

El ataque se registró el 17 de junio de 2017 en el baño de mujeres ubicado en el segundo piso del centro comercial. La explosión ocurrió durante la tarde, en vísperas de la celebración del Día del Padre, cuando el establecimiento registraba una alta afluencia de visitantes. En el lugar se encontraban mujeres de distintas edades, entre ellas trabajadoras y clientas del centro comercial.

Como consecuencia de la detonación falleció de manera inmediata la ciudadana francesa Julie Huyn. Posteriormente murieron Ana María Gutiérrez, de 27 años, y Leidy Paola Jaime Ovalle, de 31. Además, Irma del Pilar Molano perdió una de sus piernas y otras sobrevivientes sufrieron perforaciones timpánicas, heridas causadas por esquirlas y diversas secuelas físicas y emocionales.

PUBLICIDAD

Preocupación por el avance del proceso judicial

En Neiva, un juez fue suspendido de su cargo por enviar a la cárcel a un hombre que mató a una mujer - crédito Corte Suprema de Justicia
Según la representación de las víctimas, la cercanía del vencimiento de los términos genera preocupación por una eventual ausencia de justicia tras casi una década de proceso judicial - crédito Corte Suprema de Justicia

A propósito del noveno aniversario del atentado, el abogado de las víctimas, Francisco Bernate, manifestó su inquietud por la velocidad con la que avanza el juicio que se adelanta contra varios de los presuntos responsables del ataque.

Según explicó, el proceso se encuentra actualmente en etapa de juicio, pero su desarrollo ha sido lento, situación que, en su criterio, pone en riesgo la posibilidad de obtener una decisión antes de que opere la prescripción. “El proceso está en la fase de juicio, con un avance muy lento. Si ya hoy estamos conmemorando nueve años, el término máximo de prescripción en Colombia es de diez años, de manera que hoy podemos decir que difícilmente, en un año, vamos a terminar con este juicio, porque ha sido un juicio difícil, ha sido un juicio largo, realmente es muy difícil que se logre una condena en el año que queda. La situación es crítica, de ausencia de justicia”, señaló Bernate en declaraciones a medios de comunicación.

Reclamos por reparación y acompañamiento a las víctimas

Tres personas murieron en el atentado al Centro Comercial Andino en el año 2017 - crédito Colprensa
Los afectados también denunciaron dificultades para acceder al reconocimiento y la reparación integral como víctimas, pese al tiempo transcurrido desde el atentado - crédito Colprensa

Además de las preocupaciones relacionadas con el avance de los procesos penales, las víctimas también han expresado inconformidad frente a los mecanismos de reparación y acompañamiento institucional recibidos desde la ocurrencia del atentado.

Bernate sostuvo que, a pesar del tiempo transcurrido desde el ataque, las personas afectadas han enfrentado dificultades para acceder a medidas de reparación integral y reconocimiento como víctimas. “Las víctimas han estado olvidadas, donde a hoy no han tenido una reparación. Para lograr su inclusión en el Registro Nacional de Víctimas fue necesario acudir a acciones judiciales. Finalmente se logró, pero no había una reparación (…) judicialmente el panorama es desolador. Pero también, en términos del acompañamiento de las víctimas, ha sido muy difícil la situación de estas víctimas, en su mayoría mujeres”, señaló.

En materia de reparación, algunas de las personas afectadas promovieron acciones de reparación directa contra el Estado. Como resultado de esos procesos, en determinados casos se han producido condenas económicas. No obstante, otros expedientes concluyeron sin que los jueces encontraran responsabilidad estatal por los hechos ocurridos en el Centro Comercial Andino.

Alias Viloleta, implicada en el atentado al centro comercial Andino en 2017 - crédito redes sociales
Continúa el proceso contra Violeta Arango Ramírez, señalada por la Fiscalía de haber participado presuntamente en la planeación del atentado y de descargar los planos del centro comercial antes de la explosión - crédito redes sociales

De manera paralela al juicio principal, continúa otro proceso relacionado con Violeta Arango Ramírez, señalada por la Fiscalía de haber descargado los planos del Centro Comercial Andino días antes de la explosión y de participar presuntamente en la planeación del atentado.

Arango Ramírez fue capturada por las autoridades, pero en noviembre de 2022 fue designada gestora de paz del ELN. Posteriormente, esa condición fue revocada. Sin embargo, la orden de captura en su contra solo fue reactivada en febrero de 2026, después del fracaso de los diálogos con esa organización armada.

Hasta el momento, según la información conocida por las víctimas y sus representantes, se desconoce el paradero de la mujer.

Al referirse a esa situación, Bernate cuestionó las decisiones adoptadas durante el desarrollo del proceso. “Fue una situación absolutamente desafortunada, porque efectivamente se logró su captura en un campamento del ELN y ella estuvo detenida, posterior a lo cual fue designada gestora de paz. Decisión en la que nunca se atendieron los intereses de las víctimas, que se enteraron por los medios de comunicación”, afirmó.

Temas Relacionados

Centro Comercial AndinoAtentado Centro Comercial AndinoVíctimas del atentadoPrescripción judicialFrancisco Bernate

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Armando Benedetti sacó sus mejores pasos con ‘Dai Dai’ y se sumó a la fiebre mundialista de Colombia: “Solo fútbol en esta mondá”

El ministro del Interior celebró el debut de la selección nacional en el Mundial de 2026 al pedir una tregua política, pero terminó envuelto en una fuerte polémica en redes sociales por bailar

Armando Benedetti sacó sus mejores pasos con ‘Dai Dai’ y se sumó a la fiebre mundialista de Colombia: “Solo fútbol en esta mondá”

Congresistas de EE. UU. llamaron a Donald Trump a detener su “injerencia” en las elecciones de Colombia y pidieron investigar a De la Espriella

En el documento, los congresistas calificaron como “alarmante” la participación de altos funcionarios estadounidenses en el debate electoral colombiano, al advertir sobre una posible intromisión en la decisión de los votantes

Congresistas de EE. UU. llamaron a Donald Trump a detener su “injerencia” en las elecciones de Colombia y pidieron investigar a De la Espriella

Portugal vs. Uzbekistán: hora y dónde ver en Colombia a la Selección liderada por Cristiano Ronaldo, que tiene la obligación de ganar en el grupo K

Los lusos no empezaron de la mejor manera la Copa de la FIFA, debido al empate frente a la República Democrática del Congo, que causó sorpresa entre los aficionados

Portugal vs. Uzbekistán: hora y dónde ver en Colombia a la Selección liderada por Cristiano Ronaldo, que tiene la obligación de ganar en el grupo K

Colombia vs. Uzbekistán, Mundial 2026 EN VIVO hoy: siga el minuto a minuto del debut de la Tricolor en el grupo K

En el estadio Azteca, la Tricolor dirigida por Néstor Lorenzo afronta su primer partido mundialista tras ocho años de ausencia, ante Los Lobos Blancos, debutantes en la competición bajo el mando del campeón mundial italiano Fabio Cannavaro

Colombia vs. Uzbekistán, Mundial 2026 EN VIVO hoy: siga el minuto a minuto del debut de la Tricolor en el grupo K

Álvaro Uribe denunció presión armada de las disidencias en Cauca: “Si no votan por Cepeda amenazan con el fusilamiento”

El expresidente alertó que el grupo armado, liderado por alias Iván Mordisco, restringiría el traslado en municipios y veredas del suroccidente del país para la segunda vuelta del 21 de junio

Álvaro Uribe denunció presión armada de las disidencias en Cauca: “Si no votan por Cepeda amenazan con el fusilamiento”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

ENTRETENIMIENTO

Shakira volvió a ser tendencia y no por uno de sus conciertos: así bailó al ritmo de salsa en un conocido bar de Los Ángeles

Shakira volvió a ser tendencia y no por uno de sus conciertos: así bailó al ritmo de salsa en un conocido bar de Los Ángeles

Andrea Valdiri le entregará un apartamento de lujo en Barranquilla y $100 millones a sus seguidores: así pueden participar

Barranquilla alista un nuevo homenaje para Shakira: famosa calle tendrá tres obras de arte con el rostro de la artista

Adriana Lucía aclaró si se irá de Colombia si Abelardo de la Espriella gana la Presidencia: “Mis hijos y yo hemos sido víctimas”

Daniela Álvarez reapareció con su expareja Lenard Vanderaa: crecen las versiones sobre una reconciliación

Deportes

Portugal vs. Uzbekistán: hora y dónde ver en Colombia a la Selección liderada por Cristiano Ronaldo, que tiene la obligación de ganar en el grupo K

Portugal vs. Uzbekistán: hora y dónde ver en Colombia a la Selección liderada por Cristiano Ronaldo, que tiene la obligación de ganar en el grupo K

Colombia vs. Uzbekistán, Mundial 2026 EN VIVO hoy: siga el minuto a minuto del debut de la Tricolor en el grupo K

En video: los hinchas de la Selección Colombia envían un mensaje de aliento a James Rodríguez y compañía

Hinchas de la Selección Colombia hacen sus promesas si gana ante Uzbekistán: “Me separo de mi marido”

Figura de Costa de Marfil fue arrestada por sospechas de amaño de partidos antes del debut ante Ecuador