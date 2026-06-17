Colombia

ONG estadounidense se refirió al arresto del activista colombiano Beto Coral: “Podría enfrentar un riesgo”

La organización Oficina de Washington para América Latina manifestó su preocupación por la situación de Coral, quien fue detenido en Estados Unidos y podía ser deportado, lo que implicaba una amenaza para su integridad

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Beto Coral - crédito @betocoral/Instagram/@WOLA_org/X
Wola expresó inquietud ante la detención y posible deportación del activista colombiano, señalando posibles peligros para su seguridad personal - crédito @betocoral/Instagram/@WOLA_org/X

La Oficina de Washington para América Latina (Wola) expresó preocupación por la situación de Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como Beto Coral, tras su arresto por parte de agentes federales de Homeland Security Investigations (HSI) el 16 de junio de 2026 en Arizona, Estados Unidos.

La organización advirtió que, en caso de ser deportado, Coral podría enfrentar un riesgo significativo para su integridad.

Según el pronunciamiento, esta detención ocurrió poco después de participar en una protesta política transmitida en vivo desde Miami, Florida. Aunque cuenta con un permiso de trabajo vigente, permanece detenido en un centro migratorio y enfrenta la posibilidad de ser devuelto a Colombia.

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Wola destacó que uno de los agentes implicados señaló que la orden de detención provino del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Beto Coral - crédito suministrada a Infobae/@DCoronell/X
La organización advirtió que, en caso de ser deportado, Beto Coral podría enfrentar un riesgo significativo para su integridad - crédito suministrada a Infobae/@DCoronell/X

“Le escribimos para expresar nuestra preocupación por la grave situación que enfrenta el creador de contenido y activista político colombiano Franklin Humberto Coral, conocido como “Beto” Coral. Según informes de prensa, el señor Coral fue detenido por agentes federales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Arizona el 16 de junio. La detención se produjo poco después de que el señor Coral participara en una protesta política transmitida en vivo desde Miami, Florida. Aunque posee un permiso de trabajo válido, el señor Coral se encuentra actualmente detenido en un centro de detención y enfrenta una posible deportación a Colombia", señaló Wola.

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La organización solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia enviar representantes al lugar de reclusión de Coral para garantizar el respeto a sus derechos al debido proceso y acceso a representación legal. Además, pidió a la Embajada de Colombia en Estados Unidos consultar formalmente al Departamento de Estado para clarificar el origen y las razones de la orden de detención.

“Dada la gravedad de esta situación, instamos respetuosamente al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia a enviar de inmediato representantes al centro de detención del señor Coral para ayudar a garantizar que se respeten sus derechos al debido proceso y que tenga acceso a una representación legal adecuada. También solicitamos que su oficina realice una consulta formal al Departamento de Estado de los EE. UU. para determinar si fue esa entidad la que inició la solicitud de detención y, de ser así, cuáles fueron los motivos de la decisión”, señaló la organización.

Beto Coral - crédito @DCoronell/X
Wola solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia enviar representantes al lugar de reclusión de Coral para garantizar el respeto a sus derechos al debido proceso y acceso a representación legal - crédito @DCoronell/X

Wola recordó que desde 2020 ha seguido el caso de Beto Coral, vinculado a denuncias por presunta persecución política, amenazas de muerte, intimidación y dificultades en procesos migratorios.

“Nuestra organización ha estado involucrada en el caso del señor Coral desde 2020, incluyendo asuntos relacionados con presunta persecución política, amenazas de muerte, intimidación y procesos migratorios. Nos preocupa profundamente que, de ser devuelto a Colombia, pueda enfrentar un riesgo significativo para su integridad”, puntualizó Wola.

El activista, quien nació en Medellín, Antioquia, es reconocido entre la diáspora colombiana en Estados Unidos por su labor en defensa de los derechos de los migrantes y la denuncia de abusos contra colombianos en el exterior.

Desde su llegada a territorio estadounidense en 2015, tras exiliarse por amenazas vinculadas a su labor investigativa sobre el asesinato de su padre, el capitán de la Policía Humberto Coral, ha mantenido una presencia constante en redes sociales y espacios públicos.

El contexto de la detención de Coral se relaciona con la actuación de Homeland Security Investigations (HSI), agencia federal encargada de investigar delitos como inmigración, tráfico de personas, fraude, delitos cibernéticos y lavado de dinero. HSI colabora con otras agencias estadounidenses para combatir organizaciones que amenacen la seguridad nacional.

Beto Coral, activista de izquierda exiliado en Estados Unidos. Archivo.
En Estados Unidos, Beto Coral ha ejercido distintas ocupaciones, incluyendo el servicio de conducción, mientras sostiene su activismo y apoya a la comunidad migrante - crédito @Betocoralg/X

Según lo informado, Coral fue arrestado mientras se encontraba con su hijo menor de edad, quien quedó bajo el cuidado de su madre. La organización señaló que las razones específicas de la detención no se han hecho públicas y que el proceso actual podría derivar en la expulsión del activista. Entre las opciones, Coral puede apelar la medida ante un juez o aceptar salir voluntariamente de Estados Unidos.

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