Murió don Agustín Hernández, el abuelito de TikTok que conquistó las redes sociales y bailó junto a J Balvin

Don Agustín Hernández deja un legado viral: así recuerdan al adulto mayor que hasta bailó con J Balvin - crédito @jbalvin/IG

Las redes sociales y los residentes del Asilo San Rafael de Bucaramanga están de luto tras conocerse la muerte de don Agustín Hernández, uno de los adultos mayores más queridos de Colombia gracias a los videos virales que protagonizó durante los últimos años en TikTok.

La noticia fue confirmada por la institución geriátrica a través de sus plataformas digitales, donde compartieron un emotivo mensaje para despedir a quien se convirtió en uno de los rostros más reconocidos del hogar y en una inspiración para miles de usuarios que seguían sus ocurrencias a través de internet.

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“Hoy despedimos a don Agustín Hernández, uno de nuestros tiktokers más queridos. Gracias por cada sonrisa y por llenar nuestras redes y nuestras vidas de alegría. Descansa en paz. Siempre vivirás en nuestros recuerdos”, expresó el Asilo San Rafael en una publicación que rápidamente se llenó de mensajes de condolencias.

Don Agustín alcanzó la popularidad gracias a los contenidos que el hogar geriátrico comenzó a compartir en redes sociales con el objetivo de mostrar el día a día de sus residentes.

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El Asilo San Rafael confirma la muerte de Agustín Hernández, figura viral en TikTok - crédito @asilo_san_rafael/IG

Su espontaneidad frente a las cámaras, su sentido del humor y, especialmente, su entusiasmo para participar en coreografías y retos virales lo convirtieron en uno de los favoritos de los seguidores de la cuenta.

Con el paso del tiempo, los videos en los que aparecía comenzaron a sumar miles y luego millones de reproducciones, haciendo que su imagen trascendiera las paredes del asilo y llegara a personas de todo el país e incluso del exterior.

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Cada publicación protagonizada por don Agustín despertaba cientos de comentarios de admiración por su energía, actitud positiva y la alegría con la que enfrentaba cada jornada.

Sin embargo, uno de los momentos más especiales de su historia ocurrió cuando participó en una coreografía realizada por varios adultos mayores del Asilo San Rafael utilizando una canción de J Balvin, un video que se volvió viral y terminó llegando hasta el artista antioqueño, que reaccionó al contenido y se mostró conmovido por la energía de los residentes.

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Las redes sociales se llenan de condolencias tras la despedida pública del residente del asilo - crédito @asilo_san_rafael/IG

La repercusión fue tan grande que tiempo después el cantante decidió visitar personalmente el hogar geriátrico en Bucaramanga para compartir con los adultos mayores que habían protagonizado la grabación.

Aquella jornada quedó grabada en la memoria de los residentes, el artista y de miles de seguidores que siguieron el encuentro a través de las redes sociales. Don Agustín fue uno de los protagonistas de ese momento especial, bailando y compartiendo junto al intérprete de éxitos como Mi gente y Ay vamos, especialmente cuando bailaron en grupo el nuevo tema musical del paisa, Tonto, trabajo musical que realizó junto a Ryan Castro para el álbum Omerta.

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Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, decenas de usuarios expresaron su tristeza y recordaron los momentos que el adulto mayor regaló a través de las plataformas digitales. Incluso, J Balvin no dudó en comentar el video y dejarle unas palabras.

“Que descanse en paz”, escribió el cantante colombiano.

El video de una coreografía con música de J Balvin llevó al cantante a visitar el hogar geriátrico - crédito @jbalvin/IG

Muchos destacaron que, sin buscar fama ni reconocimiento, logró convertirse en una figura entrañable para personas de diferentes generaciones que encontraban en sus videos una dosis de alegría y optimismo.

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Aunque don Agustín ya no volverá a aparecer en los videos que tantas sonrisas provocaron entre los usuarios de internet, su recuerdo permanecerá vivo en el Asilo San Rafael y en la memoria de quienes encontraron en él un ejemplo de entusiasmo y amor por la vida, tal como expresó el lugar en el que vivió sus últimos días.

Bucaramanga despide a uno de sus personajes más queridos de las plataformas digitales, mientras sus seguidores recuerdan al abuelito que convirtió cada grabación en una celebración y que incluso logró cumplir el sueño de bailar junto a J Balvin gracias al poder de las redes sociales.

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