Los colombianos aún no ven mejoría en el país, pero ahora tienen más ganas de comprar vivienda o vehículo: estas son las razones

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La Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) reveló, el 17 de junio de 2026, los resultados de la Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC), que mostró en qué cerró el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) de mayo de 2026, indicador económico clave que mide qué tan optimistas o pesimistas se sienten las personas respecto a la economía general y su situación financiera personal.

En esta se mostró un aumento en el optimismo sobre el futuro entre los hogares colombianos, mientras que la valoración de las condiciones presentes permanece casi sin alteraciones. De acuerdo con el informe, el ICC alcanzó 17,8%, impulsado por una percepción más favorable sobre el futuro económico de los hogares en Colombia.

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Según el centro de pensamiento que dirige Marcela Meléndez, en dicho mes la confianza del consumidor subió 4,1 puntos porcentuales (pp) respecto a abril del mismo año, cuando se situaba en 13,7%. El avance responde a una mejora en las expectativas económicas, que aumentaron 6,8 pp, mientras que la valoración de las condiciones actuales descendió levemente en 0,1 pp.

El Índice de Expectativas del Consumidor registró un incremento de 6,8 puntos porcentuales - crédito Fedesarrollo

En comparación con mayo de 2025, la confianza subió 21,6 pp; el índice se encontraba entonces en -3,8 %. El crecimiento tiene su origen en la evolución de las expectativas a futuro.

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“La encuesta muestra consumidores más optimistas hacia adelante, aunque las condiciones actuales permanecen casi sin cambios frente a abril”, resaltó Fedesarrollo en el informe.

La directora ejecutiva de Fedesarrollo, Marcela Meléndez, explicó que “el aumento en la confianza de los consumidores frente al mes pasado se debe a un incremento de 6,8 pp en el Índice de Expectativas del Consumidor (IEC) y a una caída de 0,1 pp en el Índice de Condiciones Económicas (ICE)”.

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Con exactitud, el IEC pasó de 19,9% en abril a 26,7% en mayo, lo que explica la mayor parte del avance. En contraste, el IEC se mantuvo estable, al descender apenas de 4,5% a 4,4%.

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) registró un balance de 17,8% - crédito Fedesarrollo

Evolución por estratos sociales

La encuesta de Fedesarrollo evidenció que la confianza del consumidor aumentó en los tres niveles socioeconómicos. Lo hizo de la siguiente manera:

Alto: de -13,5 % a 6,8 %, un crecimiento de 20,3 pp.

Medio: de 13,3% a 17,5%, un crecimiento de 4,2 pp.

Bajo: de 17,2% a 19%, un crecimiento de 1,8 pp.

Evolución por ciudades

Por ciudades, Bucaramanga lideró con el mayor aumento: su índice pasó de 4,0% en abril a 36,1% en mayo, lo que representa 32,1 pp de confianza. También se registraron avances importantes en:

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Bogotá: 6,0 pp.

Medellín: 0,4 pp.

Cali: 2,3 pp.

Barranquilla: 5,3 pp.

Situación del país

Asimismo, la valoración de los consumidores sobre la situación de su país disminuyó en 4,5 pp frente al trimestre anterior. La disposición a comprar bienes durables y la valoración de los hogares disminuyeron 1,9 y 2,7 puntos porcentuales, respectivamente, en comparación con el balance registrado en el primer trimestre de 2026

En mayo de 2026, el ICC aumentó en tres de las cinco ciudades analizadas respecto al mes de abril de 2026 - crédito Fedesarrollo

Mayor disposición a adquirir vivienda, bienes durables y vehículos

Durante mayo, la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo precisó que la disposición de los hogares a adquirir bienes de alto valor también mejoró. El indicador para compra de vivienda subió en 8,9 pp frente al mes anterior al pasar de -36,4 % a -27,5 %, de acuerdo con Fedesarrollo. Medellín logró el mayor incremento (22 puntos más), seguida de:

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Bogotá: 8,1 pp.

Bucaramanga: 4,8 pp.

Barranquilla: 3,3 pp.

Por su parte, Cali experimentó una reducción de 4,3 pp.

En cuanto a bienes durables, el índice mostró un notable aumento de 3,3% a 5,8%. Para la compra de vehículos, el avance fue de 11,8 pp: pasó de -33,0% a -21,2%, aunque ambos rubros continuaron con saldos negativos. Esto refleja que, a pesar del mejor ambiente, la intención de compra generalizada aún no predomina.

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