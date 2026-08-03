Prosperidad Social desmintió desfinanciamiento en Colombia Mayor y garantizó pagos hasta 2026, tras anuncio de Aberlardo de la Espriella

Prosperidad Social respondió a Abelardo de la Espriella y negó un desfinanciamiento en el programa Colombia Mayor - crédito Prosperidad Social

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El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) respondió en el transcurso del lunes 3 de agosto de 2026 a las declaraciones del presidente electo Abelardo de la Espriella, que durante una transmisión en redes sociales advirtió un supuesto “desfinanciamiento” en el programa Colombia Mayor y aseguró que al asumir la administración encontraría recursos insuficientes para cubrir los pagos de subsidios a cerca de tres millones de adultos mayores hasta diciembre de 2026.

En su mensaje, De la Espriella calificó la situación financiera del programa como un “desastre” y un “desorden financiero”, afirmando que “los recursos que debían alcanzar para todo el año se agotaron en julio y hoy hacen falta 3,2 billones para garantizar los pagos de agosto a diciembre de cerca de 3 millones de abuelitos”.

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El mandatario entrante agregó que, una vez realizada la reorganización presupuestal, aumentará el subsidio de Colombia Mayor a 400.000 pesos mensuales, y pidió unas semanas mientras su equipo ajusta el manejo de los recursos.

Abelardo de la Espriella aseguró que faltan 3,2 billones de pesos para cubrir los pagos de Colombia Mayor entre agosto y diciembre de 2026 - crédito Prosperidad Social

La respuesta oficial de Prosperidad Social: hay recursos garantizados

Frente a estas afirmaciones, el director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, desmintió que el programa Colombia Mayor esté desfinanciado y aseguró que los recursos para la vigencia 2026 están garantizados. Rodríguez explicó que el programa, creado por la Ley 100 de 1993, amplió su cobertura a finales de 2025, pasando de 1,7 millones a 3 millones de beneficiarios, y elevando la transferencia mensual de 80.000 a 230.000 pesos para mujeres mayores de 60 y hombres de 65 años.

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El funcionario detalló que el costo anual del programa asciende a 8,4 billones de pesos, y precisó que la financiación fue definida en el Conpes 4176 de 2025 de la siguiente manera:

Presupuesto General de la Nación: 3,2 billones de pesos

Recursos de la Subcuenta del Fondo de Solidaridad Pensional: 1,7 billones de pesos

Cofinanciación del Ministerio del Trabajo: 3,5 billones de pesos

El presidente electo afirmó que los recursos de Colombia Mayor se agotaron en julio y habló de un desorden financiero en el programa - crédito Prosperidad Social

Así, el total de recursos asignados para el año 2026 suma 8,4 billones de pesos, cubriendo la totalidad de los ciclos de transferencias a los adultos mayores beneficiarios.

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