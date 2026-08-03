Prosperidad Social desmintió desfinanciamiento en Colombia Mayor y garantizó pagos hasta 2026, tras anuncio de Aberlardo de la Espriella

El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) respondió en el transcurso del lunes 3 de agosto de 2026 a las declaraciones del presidente electo Abelardo de la Espriella, que durante una transmisión en redes sociales advirtió un supuesto “desfinanciamiento” en el programa Colombia Mayor y aseguró que al asumir la administración encontraría recursos insuficientes para cubrir los pagos de subsidios a cerca de tres millones de adultos mayores hasta diciembre de 2026.
En su mensaje, De la Espriella calificó la situación financiera del programa como un “desastre” y un “desorden financiero”, afirmando que “los recursos que debían alcanzar para todo el año se agotaron en julio y hoy hacen falta 3,2 billones para garantizar los pagos de agosto a diciembre de cerca de 3 millones de abuelitos”.
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El mandatario entrante agregó que, una vez realizada la reorganización presupuestal, aumentará el subsidio de Colombia Mayor a 400.000 pesos mensuales, y pidió unas semanas mientras su equipo ajusta el manejo de los recursos.
La respuesta oficial de Prosperidad Social: hay recursos garantizados
Frente a estas afirmaciones, el director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, desmintió que el programa Colombia Mayor esté desfinanciado y aseguró que los recursos para la vigencia 2026 están garantizados. Rodríguez explicó que el programa, creado por la Ley 100 de 1993, amplió su cobertura a finales de 2025, pasando de 1,7 millones a 3 millones de beneficiarios, y elevando la transferencia mensual de 80.000 a 230.000 pesos para mujeres mayores de 60 y hombres de 65 años.
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El funcionario detalló que el costo anual del programa asciende a 8,4 billones de pesos, y precisó que la financiación fue definida en el Conpes 4176 de 2025 de la siguiente manera:
- Presupuesto General de la Nación: 3,2 billones de pesos
- Recursos de la Subcuenta del Fondo de Solidaridad Pensional: 1,7 billones de pesos
- Cofinanciación del Ministerio del Trabajo: 3,5 billones de pesos
Así, el total de recursos asignados para el año 2026 suma 8,4 billones de pesos, cubriendo la totalidad de los ciclos de transferencias a los adultos mayores beneficiarios.
En desarrollo...
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