Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Salario mínimo de 2026: el Banco de la República reveló informe que muestra los problemas que enfrenta Colombia ante el aumento que estableció Petro

El Emisor presentó al Congreso de la República un documento sobre lo que pasó con la economía del país durante los primeros seis meses. Además, lamentó que la inflación siga lejos de la meta

La meta de inflación anual del Banco de la República es del 3%, pero en la actualidad es de 6,14% - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters
La meta de inflación anual del Banco de la República es del 3%, pero en la actualidad es de 6,14% - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters
Guardar

El Banco de la República alertó que el incremento del salario mínimo en Colombia para 2026, superior al 23%, se convirtió en el principal motor de la presión inflacionaria en el país. Según el informe semestral de la entidad, presentado al Congreso de la República, el ajuste salarial tuvo un efecto inmediato en los precios al consumidor, lo que impactó de manera directa el costo de vida de los colombianos.

De acuerdo con el Emisor, el rubro de servicios, que excluye alimentos y regulados y representa el 48,9% de la canasta del consumidor, mostró una inflación anual del 7% en junio, frente al 5,9% registrado en diciembre de 2025. El documento oficial resalta que “la presión alcista sobre los precios al consumidor, resultante del incremento del salario mínimo para 2026 por encima del 23%, se estaría reflejando con especial claridad en el rubro de servicios”.

PUBLICIDAD

La institución explicó que muchos de los servicios más sensibles a la inflación dependen de mano de obra cuyos ingresos están anclados al salario mínimo, lo que amplificó el efecto de la medida.

El informe también señala que los precios de los alimentos continuaron ascendiendo, afectados por choques de oferta desde el inicio del año. Además, los problemas en la infraestructura eléctrica y el traslado de los mayores costos laborales a los servicios públicos regulados elevaron la inflación anual de estos al 5,9% en junio. El Banco de la República enfatizó que la transmisión de los incrementos salariales no solo presionó el sector servicios, sino también el de regulados, que agrupa servicios públicos esenciales.

PUBLICIDAD

En desarrollo...

Temas Relacionados

Salario Mínimo de 2026Salario MínimoBanco de la RepúblicaColombia-EconomíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Prosperidad Social desmintió desfinanciamiento en Colombia Mayor y garantizó pagos hasta 2026, tras anuncio de Aberlardo de la Espriella

La entidad respondió al presidente electo y sostuvo que las transferencias a casi tres millones de personas están cubiertas con una bolsa anual de 8,4 billones

Prosperidad Social desmintió desfinanciamiento en Colombia Mayor y garantizó pagos hasta 2026, tras anuncio de Aberlardo de la Espriella

Euro hoy en Colombia: cotización de cierre del 3 de agosto

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

Euro hoy en Colombia: cotización de cierre del 3 de agosto

Jáminton Campaz podría llegar al fútbol mexicano: así va el mercado de pases de los futbolistas de la selección Colombia

El deportista registra en la temporada actual 2026 con el Rosario Central y la Tricolor un total de 25 partidos jugados, 3 goles y 5 asistencias

Jáminton Campaz podría llegar al fútbol mexicano: así va el mercado de pases de los futbolistas de la selección Colombia

Alias Mira, segundo cabecilla del frente 57 Yair Bermúdez de la Segunda Marquetalia, murió durante operativo del Ejército en Tuluá

Durante un intenso combate en Valle del Cauca, el comandante de las Fuerzas Militares confirmó la muerte de uno de los jefes de las disidencias de las Farc, acusado de múltiples crímenes y buscado con orden de extradición

Alias Mira, segundo cabecilla del frente 57 Yair Bermúdez de la Segunda Marquetalia, murió durante operativo del Ejército en Tuluá

Sinuano Día resultados de hoy lunes 3 de agosto: ganadores del último sorteo

Como todos los lunes, este tradicional sorteo colombiano, dio a conocer la combinación ganadora del primer juego del día

Sinuano Día resultados de hoy lunes 3 de agosto: ganadores del último sorteo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Ejército desmantela depósito ilegal del ELN en Boyacá: tenían un arsenal para atentar contra una unidad militar

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

Masacre en Cauca: tres ciclistas fueron ultimados a bala en plena carretera

ENTRETENIMIENTO

Karol G compartió un video con un emotivo mensaje anunciando la llegada de su próximo trabajo discográfico: “Dejas de creer en ti mismo”

Karol G compartió un video con un emotivo mensaje anunciando la llegada de su próximo trabajo discográfico: “Dejas de creer en ti mismo”

La fiesta de Juliana Calderón para revelar el sexo de su bebé terminó opacada por la reacción de su hermana: lloró, gritó y rompió la decoración

Entre lágrimas, Karol G se sinceró ante miles de seguidores durante su concierto en Washington: “Vivo una realidad diferente”

Juliana Calderón sorprendió a sus seguidores con la revelación del género de su bebé: “No saben la felicidad”

Luis Alfonso reveló que tomó importante decisión sobre el alcohol por un llamado de Dios: “Sentí una cosa que me ungió”

Deportes

Jáminton Campaz podría llegar al fútbol mexicano: así va el mercado de pases de los futbolistas de la selección Colombia

Jáminton Campaz podría llegar al fútbol mexicano: así va el mercado de pases de los futbolistas de la selección Colombia

Hora y dónde ver el clásico del Oriente entre Bucaramanga vs. Cúcuta Deportivo: inicia la fecha 3 de la Liga BetPlay II-2026

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026 tras los partidos de la fecha 2: cuatro equipos con puntaje perfecto

El colombiano Gustavo Puerta volvió a los entrenamientos con Racing de Santander en España: hay rumores de traspaso

Yhormar Hurtado, del América de Cali, respondió a la demanda de Inter de Bogotá por haberlo alineado de manera irregular: “Un equipo no va a ser tan bobo”