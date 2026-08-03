Salario mínimo de 2026: el Banco de la República reveló informe que muestra los problemas que enfrenta Colombia ante el aumento que estableció Petro

La meta de inflación anual del Banco de la República es del 3%, pero en la actualidad es de 6,14% - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

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El Banco de la República alertó que el incremento del salario mínimo en Colombia para 2026, superior al 23%, se convirtió en el principal motor de la presión inflacionaria en el país. Según el informe semestral de la entidad, presentado al Congreso de la República, el ajuste salarial tuvo un efecto inmediato en los precios al consumidor, lo que impactó de manera directa el costo de vida de los colombianos.

De acuerdo con el Emisor, el rubro de servicios, que excluye alimentos y regulados y representa el 48,9% de la canasta del consumidor, mostró una inflación anual del 7% en junio, frente al 5,9% registrado en diciembre de 2025. El documento oficial resalta que “la presión alcista sobre los precios al consumidor, resultante del incremento del salario mínimo para 2026 por encima del 23%, se estaría reflejando con especial claridad en el rubro de servicios”.

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La institución explicó que muchos de los servicios más sensibles a la inflación dependen de mano de obra cuyos ingresos están anclados al salario mínimo, lo que amplificó el efecto de la medida.

El informe también señala que los precios de los alimentos continuaron ascendiendo, afectados por choques de oferta desde el inicio del año. Además, los problemas en la infraestructura eléctrica y el traslado de los mayores costos laborales a los servicios públicos regulados elevaron la inflación anual de estos al 5,9% en junio. El Banco de la República enfatizó que la transmisión de los incrementos salariales no solo presionó el sector servicios, sino también el de regulados, que agrupa servicios públicos esenciales.

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