Verónica Alcocer dijo estar dispuesta a colaborar con la justicia tras ser señalada de presunta corrupción en el Gobierno Petro

La primera dama de la nación Verónica Alcocer se refirió a los señalamientos hechos por la ciudadana española Eva Ferrer en su contra - crédito Verónica Alcocer García/Facebook - suministrada a Infobae Colombia

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A través de una misiva enviada a la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, que compartió en sus redes sociales, la primera dama Verónica Alcocer negó el lunes 3 de agosto de 2026 las acusaciones que la señalan por presuntas coimas a cambio de cargos en el Gobierno. Y no solo eso: dejó en claro su intención de responder a los señalamientos para esclarecer los señalamientos que en su contra.

En la misiva, Alcocer afirmó que las denuncias “carecen de todo sustento y no corresponden a la realidad” y reiteró su “absoluta disposición para colaborar con la justicia” y atender requerimientos de la Fiscalía en este caso. De esta manera, la exesposa del presidente Gustavo Petro surgió después de la difusión de audios en los que su exasesora Eva Ferrer la vinculó a presuntas actuaciones irregulares.

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Esta fue la carta que envió la primera dama Verónica Alcocer a la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, frente a las denuncias en su contra - crédito @Veronicalcocerg/X

A su vez, sostuvo que las publicaciones recientes le atribuyen “conductas, compromisos o actuaciones irregulares” que no solo negó haber cometido, sino que rechaza. Y también reiteró que atenderá cualquier requerimiento de las autoridades frente a las afirmaciones de la ciudadana Ferrer, que contó cómo la expareja del mandatario habría sido protagonista del delito de tráfico de influencias.

Además, frente a las denuncias, que incluyen el uso de testaferros para el presunto cobro de coimas, la primera dama señaló que “ninguna persona ha estado ni está autorizada para solicitar, gestionar, ofrecer o asumir compromisos en mi nombre ante autoridades, entidades públicas o particulares”. Con ello, desestimó que hubiera estado involucrada en este tipo de conductas punibles.

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Así fue la defensa de Verónica Alcocer frente a las acusaciones

En su pronunciamiento escrito frente a la fiscal, la primera dama añadió que esa postura no surgió como reacción a las publicaciones recientes, sino que ya había expresado su preocupación de que terceros invocaran de forma indebida su nombre o una supuesta cercanía con ella. Asimismo, pidió que cualquier valoración del caso considere de forma integral el contexto de las expresiones divulgadas.

Verónica Alcocer afronta en la actualidad un proceso de divorcio del presidente saliente, Gustavo Petro - crédito Colprensa

De esta forma, reclamó que se examinen las circunstancias, los hechos, los soportes objetivos y las motivaciones relacionadas con esas versiones. Y planteó, además, que el esclarecimiento del caso debe permitir “establecer de forma objetiva la existencia de conductas y las responsabilidades de cada persona", por lo que vinculó esa revisión a las competencias con las que cuenta la Fiscalía.

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Así se rompió la relación entre Verónica Alcocer y Eva Ferrer

El escándalo estalló tras la filtración de una serie de audios atribuidos a Eva Ferrer exasesora y antigua amiga de Alcocer. Ferrer, ciudadana española que recibió en tiempo exprés la nacionalidad colombiana, llegó al círculo de la primera dama en 2021 para diseñar su marca personal de cara a la campaña presidencial de Petro, que resultó elegido en la segunda vuelta, el 19 de junio de 2022.

Tras la victoria electoral, Ferrer no solo obtuvo la ciudadanía, sino que fue nombrada alta consejera presidencial; primero para la Niñez y luego para la Reconciliación. La relación entre ambas se rompió en 2023 por disputas internas, al parecer por una acusación de Alcocer contra Ferrer por la supuesta filtración de un video íntimo grabado en Cartagena y después de ello, la mujer fue apartada del Gobierno.

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Eva Ferrer se desempeñó como consejera presidencial para la Reconciliación, aunque en 2023 se formalizó su salida del Ejecutivo - crédito suministrada a Infobae Colombia

En las grabaciones, Ferrer describió el entorno de Alcocer como una “mafia” y una “banda de criminales”. Sus acusaciones apuntaron a presuntas irregularidades financieras, tráfico de influencias y uso de testaferros, pues aseguró que el empresario catalán Manuel Grau entregó dos millones de euros en efectivo a Alcocer durante la campaña presidencial de 2022; lo cual negó la primera dama.

La mujer en mención también relacionó testigos que habrían visto entrar “bolsas y cajas llenas de dinero” a entornos privados de la primera dama. En ese sentido, en las grabaciones expuestas por Semana, la exasesora acusó a Alcocer de usar a varios primos como testaferros para ocultar bienes o mover recursos ilícitos; y según ese relato, ella misma recibió amenazas de parte de esas personas.

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Los audios también incluyeron una denuncia sobre la desaparición de 1.000 millones de pesos en efectivo, unos 350.000 euros, de la Consejería Presidencial mediante lo que serían una serie de “proyectos chimbos”. A eso sumó acusaciones sobre influencia en nombramientos y contratos en entidades como Ecopetrol, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y el Banco Agrario.

Eva Ferrer fue amiga de la primera dama, Verónica Alcocer, pero su relación se fracturó de manera irreversible - crédito @Veronicalcocerg/X

Ferrer dijo que el expresidente de Ecopetrol Ricardo Roa era un simple “firmón” que no sabía decir que no y afirmó que los gastos personales de Alcocer ascendían a 50.000 euros mensuales y que se pagaron cerca de 700.000 euros para financiar “bodegas digitales”; aunque tras la divulgación de las grabaciones, la española señaló que los audios fueron obtenidos de forma ilegal y sin su consentimiento.

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Frente a esto, y en el cierre de su carta, Alcocer insistió en que el caso debe esclarecerse con pruebas obtenidas legalmente y con respeto por la verdad, la integridad y la imparcialidad. “Como ciudadana y como madre, a la mayor interesa en que mi buen nombre y el de mi familia sea reparado y reitero mi absoluta y voluntaria disposición para colaborar con la Fiscalía”, destacó la primera dama.