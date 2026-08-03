Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Fiscalía aplaza imputación de cargos al periodista Jorge Alfredo Vargas por caso de acoso sexual en Caracol Televisión: cuatro presuntas víctimas fueron vinculadas al proceso

La diligencia fijada para este lunes 3 de agosto de 2026 abre una fase formal en el expediente por presunto acoso sexual y tiene a los colombianos atentos a la decisión que tomará el juez de control de garantías

La Fiscalía General de la Nación citó a Jorge Alfredo Vargas Angulo para imputarle cargos por presunto acoso sexual el lunes 3 de agosto a las 3:00 p. m. - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa
Jorge Alfredo Vargas Angulo fue citado a audiencia de imputación de cargos por presunto acoso sexual - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa
Guardar

La audiencia de imputación contra el periodista y presentador Jorge Alfredo Vargas, prevista para las 3:00 p. m. del lunes 3 de agosto de 2026, es una diligencia en la que la Fiscalía General de la Nación le comunicará formalmente los hechos por los que busca vincularlo al proceso penal que enfrenta por presunto acoso sexual.

Cabe mencionar que el comunicador podría pasar de investigado a imputado, un cambio procesal que no equivale a una condena ni supone una declaración de culpabilidad.

La firma Riveros Bazzani, que asumió la defensa judicial de Jorge Alfredo Vargas, indicó que el silencio del periodista no puede leerse como admisión de responsabilidad en el proceso penal que enfrenta por presunto acoso sexual: “Frente a las informaciones publicadas recientemente, queremos aclarar que la defensa no ha solicitado la reserva de las audiencias”.

PUBLICIDAD

Del mismo modo se agregó: “Es importante precisar que Jorge Alfredo Vargas ha mantenido un prudente silencio, el cual no puede interpretarse, bajo ninguna circunstancia, como un reconocimiento de responsabilidad”.

Audiencia de imputación contra Jorge Alfredo Vargas

Jorge Alfredo Vargas estuvo presente en la audiencia de imputación - crédito Audiencia Fiscalía
Jorge Alfredo Vargas estuvo presente en la audiencia de imputación - crédito Audiencia Fiscalía

En medio de la audiencia se contó con la presencia de funcionarios de la Fiscalía, el Juzgado 41 de Bogotá, apoderados de las víctimas y el acusado, así como de Jorge Alfredo Vargas.

En la diligencia, la abogada Ana Bejarano confirmó que la víctima a la que representa pidió la reserva de su identidad, con el fin de proteger su seguridad, evitar la revictimización y garantizar su integridad en medio del proceso.

PUBLICIDAD

Del mismo modo, se informó que la solicitud de imputación cobija a cuatro presuntas víctimas, aunque una sola ha otorgado el poder, por lo que por ahora se avanza en el proceso solo con su denuncia. La fiscal quinta delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Patricia Hernández Zambrano, aseguró que las identidades serán conocidas solamente por la defensa, el Ministerio Público y los demás sujetos procesales.

Por su parte, la defensa aseguró que el nombre de Jorge Alfredo Vargas se ha ventilado durante todo el proceso por lo que no comparte la anonimización de las denunciantes. En su intervención, solicitó que el proceso se adelantara sobre la base de presunción de inocencia del reconocido periodista.

“Hay que proteger los derechos de las presuntas víctimas, pero al procesado se le deben asegurar las garantías procesales como la presunción de inocencia y a las víctimas se les trate con esa presunción”, expuso.

La reaparición de Jorge Alfredo Vargas en medio de la audiencia llamó la atención - crédito Audiencia Fiscalía
La reaparición de Jorge Alfredo Vargas en medio de la audiencia llamó la atención - crédito Audiencia Fiscalía

La audiencia se suspendió y la determinación correspondiente se emitirá en la jornada del martes 4 de agosto de 2026 a las 9:00 a. m., de acuerdo con lo informado por la Fiscalía General de la Nación.

Temas Relacionados

Jorge Alfredo VargasCaracol TelevisiónAcoso sexualFiscalíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colombia adopta IA a toda velocidad: una empresa cada cinco minutos se suma a la tendencia

El informe “Desbloqueando el potencial de la IA en Colombia” revela que la incorporación de inteligencia artificial no se limita a sectores específicos

Colombia adopta IA a toda velocidad: una empresa cada cinco minutos se suma a la tendencia

El vicepresidente electo José Manuel Restrepo alertó por rezagos fiscales tras el informe de la Contraloría: “Esto es aberrante”

El informe entregado al gobierno entrante señala además mayores presiones por servicio de la deuda y proyecciones de ingresos desalineadas con la realidad fiscal, lo que anticipa decisiones urgentes de ajuste del gasto público

El vicepresidente electo José Manuel Restrepo alertó por rezagos fiscales tras el informe de la Contraloría: “Esto es aberrante”

Volar un dron en Cali durante la posesión presidencial podría salir caro: estas son las sanciones

La medida temporal se aplicará durante 72 horas en cinco municipios del Valle del Cauca y afectará tanto a operadores recreativos como a empresas, productores audiovisuales y medios de comunicación que no cuenten con autorización expresa

Volar un dron en Cali durante la posesión presidencial podría salir caro: estas son las sanciones

Posesión de Abelardo de la Espriella EN VIVO: Gustavo Petro alertó sobre un presunto atentado que se realizaría durante la posesión de De la Espriella

Según el mandatario, esto sería una excusa para crear una conmoción interior que beneficiaría al Gobierno entrante

Posesión de Abelardo de la Espriella EN VIVO: Gustavo Petro alertó sobre un presunto atentado que se realizaría durante la posesión de De la Espriella

Revelan chats de los involucrados en el crimen de María Camila Potosí en Cali: “En esa casa se muere ella de una vez”

Cinco personas permanecen detenidas tras analizar mensajes en los que se detalla la trama de encubrimiento, pagos y búsquedas que desencadenaron el asesinato contra la joven con ocho meses de embarazo

Revelan chats de los involucrados en el crimen de María Camila Potosí en Cali: “En esa casa se muere ella de una vez”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Ejército desmantela depósito ilegal del ELN en Boyacá: tenían un arsenal para atentar contra una unidad militar

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

Masacre en Cauca: tres ciclistas fueron ultimados a bala en plena carretera

ENTRETENIMIENTO

Karol G compartió un video con un emotivo mensaje anunciando la llegada de su próximo trabajo discográfico: “Dejas de creer en ti mismo”

Karol G compartió un video con un emotivo mensaje anunciando la llegada de su próximo trabajo discográfico: “Dejas de creer en ti mismo”

La fiesta de Juliana Calderón para revelar el sexo de su bebé terminó opacada por la reacción de su hermana: lloró, gritó y rompió la decoración

Entre lágrimas, Karol G se sinceró ante miles de seguidores durante su concierto en Washington: “Vivo una realidad diferente”

Juliana Calderón sorprendió a sus seguidores con la revelación del género de su bebé: “No saben la felicidad”

Luis Alfonso reveló que tomó importante decisión sobre el alcohol por un llamado de Dios: “Sentí una cosa que me ungió”

Deportes

Win Sports tiene competencia para los derechos de televisión del fútbol profesional colombiano: así lo aseguró la Dimayor

Win Sports tiene competencia para los derechos de televisión del fútbol profesional colombiano: así lo aseguró la Dimayor

Jáminton Campaz podría llegar al fútbol mexicano: así va el mercado de pases de los futbolistas de la selección Colombia

Hora y dónde ver el clásico del Oriente entre Bucaramanga vs. Cúcuta Deportivo: inicia la fecha 3 de la Liga BetPlay II-2026

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026 tras los partidos de la fecha 2: cuatro equipos con puntaje perfecto

El colombiano Gustavo Puerta volvió a los entrenamientos con Racing de Santander en España: hay rumores de traspaso