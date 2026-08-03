Fiscalía aplaza imputación de cargos al periodista Jorge Alfredo Vargas por caso de acoso sexual en Caracol Televisión: cuatro presuntas víctimas fueron vinculadas al proceso

Jorge Alfredo Vargas Angulo fue citado a audiencia de imputación de cargos por presunto acoso sexual - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

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La audiencia de imputación contra el periodista y presentador Jorge Alfredo Vargas, prevista para las 3:00 p. m. del lunes 3 de agosto de 2026, es una diligencia en la que la Fiscalía General de la Nación le comunicará formalmente los hechos por los que busca vincularlo al proceso penal que enfrenta por presunto acoso sexual.

Cabe mencionar que el comunicador podría pasar de investigado a imputado, un cambio procesal que no equivale a una condena ni supone una declaración de culpabilidad.

La firma Riveros Bazzani, que asumió la defensa judicial de Jorge Alfredo Vargas, indicó que el silencio del periodista no puede leerse como admisión de responsabilidad en el proceso penal que enfrenta por presunto acoso sexual: “Frente a las informaciones publicadas recientemente, queremos aclarar que la defensa no ha solicitado la reserva de las audiencias”.

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Del mismo modo se agregó: “Es importante precisar que Jorge Alfredo Vargas ha mantenido un prudente silencio, el cual no puede interpretarse, bajo ninguna circunstancia, como un reconocimiento de responsabilidad”.

Audiencia de imputación contra Jorge Alfredo Vargas

Jorge Alfredo Vargas estuvo presente en la audiencia de imputación - crédito Audiencia Fiscalía

En medio de la audiencia se contó con la presencia de funcionarios de la Fiscalía, el Juzgado 41 de Bogotá, apoderados de las víctimas y el acusado, así como de Jorge Alfredo Vargas.

En la diligencia, la abogada Ana Bejarano confirmó que la víctima a la que representa pidió la reserva de su identidad, con el fin de proteger su seguridad, evitar la revictimización y garantizar su integridad en medio del proceso.

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Del mismo modo, se informó que la solicitud de imputación cobija a cuatro presuntas víctimas, aunque una sola ha otorgado el poder, por lo que por ahora se avanza en el proceso solo con su denuncia. La fiscal quinta delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Patricia Hernández Zambrano, aseguró que las identidades serán conocidas solamente por la defensa, el Ministerio Público y los demás sujetos procesales.

Por su parte, la defensa aseguró que el nombre de Jorge Alfredo Vargas se ha ventilado durante todo el proceso por lo que no comparte la anonimización de las denunciantes. En su intervención, solicitó que el proceso se adelantara sobre la base de presunción de inocencia del reconocido periodista.

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“Hay que proteger los derechos de las presuntas víctimas, pero al procesado se le deben asegurar las garantías procesales como la presunción de inocencia y a las víctimas se les trate con esa presunción”, expuso.

La reaparición de Jorge Alfredo Vargas en medio de la audiencia llamó la atención - crédito Audiencia Fiscalía

La audiencia se suspendió y la determinación correspondiente se emitirá en la jornada del martes 4 de agosto de 2026 a las 9:00 a. m., de acuerdo con lo informado por la Fiscalía General de la Nación.