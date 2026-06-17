Colombia

Cuenta de seguidores de Abelardo de la Espriella arremetió contra Iván Cepeda por rechazar la captura de Beto Coral: “Paseas por las cárceles del mundo”

La cuenta ‘De La Espriella Presidente’ publicó mensajes sarcásticos contra el aspirante presidencial del Pacto Histórico, aludiendo a sus actividades en defensa de presos

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Seguidores De La Espriella Presidente criticaron a Iván Cepeda por rechazar captura de Beto Coral en EE.UU - crédito @AbelardoPTE/X - Colprensa
Seguidores De La Espriella Presidente criticaron a Iván Cepeda por rechazar captura de Beto Coral en EE.UU - crédito @AbelardoPTE/X - Colprensa

Franklin Humberto Coral Garrido, conocido en el ámbito digital como Beto Coral, fue arrestado este martes 16 de junio de 2026 por Homeland Security en Arizona, Estados Unidos.

Las razones exactas del caso no han sido divulgadas, aunque la situación podría llevar a una deportación.

El periodista Daniel Coronell dio a conocer la noticia a través de su cuenta de X, detallando que el activista y excandidato al Congreso, originario de Medellín, enfrenta dos alternativas: apelar la determinación ante un juez o aceptar la salida voluntaria del país.

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Coral desarrollaba su vida en territorio estadounidense, alternando su activismo político con actividades como la conducción de vehículos.

En los mensajes difundidos por Coronell, se relató el instante en que Coral realizó una llamada durante el procedimiento. El comunicador explicó que el activista fue arrestado mientras permanecía junto a su hijo menor.

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Beto Coral, activista colombiano detenido por el ICE en EE. UU.
Él es Beto Coral, activista colombiano detenido por el ICE en Estados Unidos - crédito suministrada a Infobae Colombia

Los videos compartidos por Coronell muestran a un niño acompañado de un perro y rodeado por funcionarios, en una escena captada al parecer con gafas inteligentes. En otro fragmento se observó a los agentes trasladando al detenido.

Coronell aclaró posteriormente que la intervención estuvo a cargo de Homeland Security Investigations y reiteró que Coral dispone de opciones legales, como la apelación ante un tribunal o la autodeportación. El periodista también confirmó que el menor quedó bajo el cuidado de su madre.

Coral había visitado recientemente el consulado de Colombia en la Universidad de Miami, donde observó el desarrollo de los comicios presidenciales. Además, lideró una protesta contra el actual aspirante presidencial Abelardo de la Espriella, recordándole su papel como defensor legal de David Murcia Guzmán, cabeza de la pirámide DMG.

Radicado en Estados Unidos desde 2015, Coral se exilió tras recibir amenazas vinculadas a su labor y a la investigación del asesinato de su padre, el capitán Humberto Coral, quien integró el Bloque de Búsqueda responsable de la caída de Pablo Escobar.

Iván Cepeda rechazó la detención de Beto Coral en Estados Unidos y exigió su libertad - crédito @IvanCepedaCast/X
Iván Cepeda rechazó la detención de Beto Coral en Estados Unidos y exigió su libertad - crédito @IvanCepedaCast/X

Esto respondió cuenta de seguidores De La Espriella Presidente a pronunciamiento de Iván Cepeda: “Aprovecha tu ONG”

El arresto de Beto Coral, creador de contenido y activista afín a Gustavo Petro, motivó una ola de reacciones en redes sociales. El senador y candidato presidencial del Pacto Histórico Iván Cepeda manifestó en X su inconformidad por la detención en Estados Unidos, argumentando que el caso podría vulnerar derechos fundamentales.

Expreso mi rechazo absoluto al arresto del creador de contenido en redes sociales, @Betocoralg”, publicó Cepeda, quien insistió en que la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos garantiza la libertad de expresión.

El legislador advirtió que, si la captura responde a motivos políticos, se configuraría “una grave violación de libertades civiles”. Cepeda también pidió a las autoridades estadounidenses que aseguren el respeto al debido proceso.

“Espero que a él se le garantice su derecho a la defensa, y sea puesto en libertad de inmediato”, afirmó el senador, abriendo el debate sobre el alcance de las garantías para ciudadanos extranjeros en territorio norteamericano.

Cuenta de seguidores de Abelardo de la Espriella cuestionó a Iván Cepeda en redes por su posición ante la detención de Beto Coral - crédito @AbelardoPTE/X
Cuenta de seguidores de Abelardo de la Espriella cuestionó a Iván Cepeda en redes por su posición ante la detención de Beto Coral - crédito @AbelardoPTE/X

La postura de Cepeda fue respondida por cuentas afines a sectores de oposición en Colombia. Desde el perfil De La Espriella Presidente, seguidores del abogado y también aspirante presidencial ironizaron sobre la defensa de presos promovida por el senador.

Aprovecha tu ONG, con la que te paseas por las cárceles del mundo visitando presos para ofrecerles beneficios a cambio de falsos testimonios, y visita a Beto”, escribieron los administradores de la cuenta, añadiendo un emoji de burla al mensaje.

La controversia se extendió rápidamente, exponiendo divisiones en torno al caso de Coral, quien se ha destacado por su activismo digital y su respaldo a posturas progresistas. Mientras Cepeda enfocó el asunto en la protección de derechos civiles y libertades, sectores opuestos criticaron su historial de intervenciones y ponen en duda la imparcialidad de sus gestiones en defensa de detenidos.

El desarrollo del proceso migratorio contra el activista Beto Coral continúa sin detalles oficiales sobre las causas exactas de la detención ni sobre las próximas decisiones judiciales.

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