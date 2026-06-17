Cintia Cossio consultó si debería volver o no a OnlyFans: “Estoy en otra etapa de mi vida”

La paisa sorprendió a sus seguidores con la encuesta y las declaraciones de una nueva etapa en su vida - crédito @rechismes/IG

Más de 200.000 personas participaron en una encuesta que la influencer Cintia Cossio publicó en sus redes sociales para preguntar si sus seguidores ven “prudente” que retome la creación de contenido para adultos en OnlyFans.

Según contó, evalúa esa decisión desde hace meses y definirá qué hacer con base en lo que le aconseje su comunidad. Cossio explicó que la consulta no fue un anuncio, sino una forma de abrir la conversación con sus seguidores. “Yo lo hice simplemente como por: ‘Ve, les voy a preguntar’”, señaló. También dijo que la votación se convirtió en un espacio para buscar orientación sobre el paso siguiente.

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Cintia Cossio enfrentó críticas por crear contenido para adultos en la plataforma de Only Fans mientras tiene un hijo menor - crédito @cintiacossio/Instagram

La influencer dijo que le cuesta exponer aspectos que considera personales y que eso le provoca nerviosismo. “Cada que yo les quiero hablar de algo así como que considero muy íntimo mío, como que me pongo nerviosa”, contó, antes de compararlo con la facilidad con la que aborda otros contenidos en sus plataformas.

¿Qué dijo sobre una posible vuelta a la plataforma?

La creadora de contenido para adultos explicó qué la atrae de la idea de volver a ese tipo de material, aunque aclaró que no quiere repetir lo mismo que hizo en el pasado. “Sí quiero volver, pero no quiero como ser tan explícita, pero pues a mí la sensualidad es algo que siempre me ha apasionado”, afirmó.

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En el mismo mensaje, dijo que atraviesa otra etapa de su vida y que su enfoque cambió con el tiempo. “Yo estoy como que en otra etapa de mi vida, siento que en muchas cosas estoy mucho más madura sin perder mi esencia”, sostuvo.

El peso de los mensajes de sus seguidores

La hermana de Yeferson Cossio no sabe si regresar a la creación de contenido para adultos - crédito @soycintiacossio/Instagram

Cossio aseguró que está revisando todos los mensajes que le llegan tras la encuesta y que varios influyeron en cómo procesa la decisión. “Estoy leyendo todos los mensajes”, indicó, y agradeció el tono de los consejos: “Muchísimas gracias porque me están dando unos consejos superbonitos”.

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Según explicó, el intercambio con sus seguidores la está ayudando a despejar dudas que no lograba ordenar sola. “Le están dando un respirito a mi alma, le están dando un respirito a mi corazón y como que me está desnublando lo que no me permite tomar como la decisión de qué hacer”, expresó.

También anticipó que el criterio de su comunidad tendrá un peso concreto cuando defina si vuelve o no a OnlyFans. “Sé que mi decisión la voy a tomar muy basada en lo que ustedes me aconsejen”, afirmó, y agregó: “Tengo que desbloquear esa parte de mí que… se le dificulta como compartir lo mío, lo mío tan… que considero como tan privado, tan mío”.

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Esto respondió a los comentarios de su peso

Cintia Cossio ha perdido peso y recibió fuertes críticas de sus seguidores, además de preocupación - crédito @soycintiacossio/IG

Las recientes publicaciones de Cintia Cossio generaron debate en redes sociales por su notoria pérdida de peso durante un viaje por Europa. La creadora de contenido colombiana respondió de manera directa a quienes la criticaron, aclarando que su cambio físico no se debe a métodos invasivos ni a trastornos alimenticios, sino a un proceso de déficit calórico y entrenamiento para aumentar masa muscular.

Cossio explicó que su peso permanece dentro del rango considerado saludable para su estatura y que la reducción de grasa corporal fue planificada con el objetivo de iniciar una etapa de “volumen limpio”.

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“Estoy en un proceso en donde decidí bajar toda la grasa corporal que tenía, quedar con lo que tenía de músculo realmente para ya iniciar un volumen limpio”, detalló en sus redes.

Ante las críticas sobre su salud mental y física, la influencer rechazó que su aspecto sea indicio de problemas, asegurando: “Mi piel está más glowy que nunca, mi cabello está superbonito, mis uñas están superfuertes. Todo está superbién en mí”.

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Además, hizo un llamado a no opinar sobre los cuerpos ajenos, recordando que no todas las personas pueden afrontar la presión mediática y que tales comentarios pueden resultar dañinos para quienes sí enfrentan trastornos alimenticios.