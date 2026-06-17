Aparición de jaguar obligó a suspender clases en la Universidad Nacional, sede Amazonía: Petro lo tomó como “una señal”

La directora general de la entidad, Sidaly Ortega Gómez, habló sobre el hallazgo y los avances en la recuperación del felino - crédito Corpoamazonía / Facebook

Un jaguar macho adulto fue hallado en la sede Amazonía de la Universidad Nacional de Colombia en Leticia, por lo que las autoridades ambientales realizaron un operativo que obligó a suspender las clases de la jornada y que ahora busca determinar por qué el felino llegó hasta el campus, mientras recibe tratamiento por una posible infección cutánea antes de una eventual liberación en un área protegida.

El animal, identificado como un ejemplar de Panthera onca, fue encontrado refugiado dentro de la sede universitaria y presentaba signos evidentes de cansancio, según el reporte oficial de Corpoamazonía.

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La entidad informó que el jaguar, que pesaba entre 110 y 120 kilos, quedó bajo observación veterinaria tras ser trasladado a un centro especializado de atención de fauna silvestre.

El enorme animal fue avistado por la comunidad educativa que reportó su hallazgo - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Después del hallazgo, la universidad canceló las actividades académicas mientras se desarrollaba el procedimiento. En paralelo, se activó un protocolo de seguridad que restringió el ingreso al centro educativo para evitar la alteración del animal.

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Entre tanto, se explicó que el rescate estuvo a cargo del personal de Corpoamazonía, que sedó al ejemplar de forma controlada para evitar riesgos para el animal y para la comunidad universitaria.

Del mismo modo, se informó que la operación estuvo acompañada por especialistas en fauna silvestre y autoridades ambientales, a partir de la aparición del felino en una zona intervenida por personas.

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El jaguar recibe tratamiento y podría ser liberado en los próximos días

El médico veterinario de fauna silvestre y director de la Fundación Ikozoa Daniel Alonso Pardo explicó que el ejemplar estaba “un poco letárgico y cansado”. Según Pardo, esa condición podría estar relacionada con una afección dermatológica ya detectada por el equipo que lo atendió.

“Creemos que por una pequeña infección cutánea que tiene en el momento, ya empezamos el tratamiento y se logró hacer el rescate, afortunadamente, sin heridos ni alteraciones para el animal”, señaló Pardo.

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El veterinario agregó que el felino permanecerá inicialmente en las instalaciones de Corpoamazonía y su posible retorno a la vida silvestre dependerá de la evolución clínica y de los exámenes que se le practican para establecer su estado de salud.

La comunidad espera que el animal sea liberado en su hábitat natural - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las autoridades investigan por qué el felino llegó al campus de Leticia

Las razones exactas de la llegada del jaguar a la universidad todavía son materia de investigación, según las autoridades ambientales. El objetivo oficial es devolverlo a una zona protegida alejada del casco urbano para que continúe su recuperación y retome sus actividades naturales sin exposición a nuevos riesgos.

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Cabe mencionar que en la Amazonía estos encuentros entre fauna silvestre en espacios ocupados por personas pueden producirse por búsqueda de alimento, alteraciones del hábitat o problemas de salud que modifican el comportamiento de los animales. En este caso, la condición física del ejemplar se convirtió en una de las principales líneas de atención desde el primer momento.

Gustavo Petro habló del hallazgo del jaguar en la Universidad Nacional

El episodio también tuvo una repercusión política, pues el presidente Gustavo Petro escribió en la red social X que la presencia del animal en el campus: “Este jaguar llegó a la universidad de la Amazonía, universidad pública, fortalecida por nosotros. Es como si nuestro felino ancestral americano se mostrara para defender la universidad pública”.

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Y es que el mandatario se ha referido en varias oportunidades a la representación de los jaguares como animales clave para los ecosistemas de Colombia y ha rechazado que la imagen de un Tigre, que no es una especie nacional, sea utilizada para la campaña política del abogado Abelardo de la Espriella.

El presidente no dudó en aprovechar el hallazgo para lanzar un mensaje político - crédito Gustavo Petro / X

Cabe mencionar que el jaguar es una de las especies más representativas de la Amazonía, pero enfrenta amenazas persistentes como la pérdida de hábitat, la caza ilegal y los conflictos asociados con la expansión de actividades humanas.

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Ante el hallazgo, los comentarios en las publicaciones de las redes sociales de Corpoamazonía indican: “Son señales divinas en la lucha por la conservación de su hábitat, su vida y la defensa de la educación pública” y “Hay que sanarlo y liberarlo para que continúe desarrollando su nicho ecológico, ellos son vitales para la naturaleza”.