Animalista Andrea Padilla le respondió a Gustavo Petro por mensaje sobre un jaguar en la U. Nacional en Amazonas: “No diga bobadas”

Un felino macho adulto fue detectado el 16 de junio en la sede Amazonía, se activó el protocolo de seguridad y se coordinó un operativo con Corpoamazonía, la Policía y equipos de emergencia - crédito @SenadoGovCo/X

La aparición de un jaguar macho adulto en la sede Amazonía de la Universidad Nacional de Colombia en Leticia provocó una discusión entre figuras políticas y ambientales en el país.

El hallazgo del felino movilizó a entidades académicas, ambientales y de emergencia, mientras la senadora Andrea Padilla respondió públicamente al presidente Gustavo Petro por la interpretación política del suceso.

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Padilla criticó a Petro mediante la red social X por atribuir un simbolismo a la presencia del jaguar y lo instó a enfocarse en la protección real de la fauna silvestre. En su mensaje, expresó: “Presidente, con el mayor respeto: no diga bobadas. El jaguar llegó exhausto y herido; seguramente huyendo de cazadores porque ni en eso trabajó el Ministerio de Ambiente. Lo de proteger a los animales silvestres se quedó en palabras”.

Sus declaraciones responden directamente a las palabras del presidente Petro, quien sostuvo que: “Este jaguar llegó a la Universidad del Amazonas, una universidad pública, fortalecida por nosotros. Es como si nuestro felino ancestral americano se mostrara para defender la universidad pública”.

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La congresista replicó en X a la lectura simbólica del mandatario y pidió medidas concretas para la fauna silvestre, al señalar que el ejemplar llegó herido y exhausto, presuntamente huyendo de cazadores - crédito captura de pantalla @andreanimalidad / X

El martes 16 de junio, directivos universitarios detectaron al jaguar en el campus e inmediatamente activaron el protocolo de seguridad.

Se suspendieron las actividades presenciales y se coordinó la intervención con Corpoamazonía, la Policía Nacional y otras entidades. El animal fue encontrado en estado de cansancio y fue retirado con apoyo de especialistas, incluyendo un veterinario de la Fundación Ikozoa y personal del Ejército de Brasil.

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Estado de salud y rescate del jaguar en la Universidad Nacional

El rescate se realizó sin incidentes gracias a un operativo de Corpoamazonía, la Fundación Ikozoa y autoridades ambientales, quienes sedaron al jaguar para su traslado al centro veterinario en Leticia.

La directora de Corpoamazonía detalló a El Tiempo que el animal fue valorado por especialistas y quedó bajo observación permanente.

El veterinario Daniel Alonso Pardo confirmó que el jaguar presentaba letargo, cansancio y una infección cutánea leve ya diagnosticada.

Este video documenta la gestión de Corpoamazonía en la reubicación de un jaguar. Se observan imágenes del felino en un recinto de malla y un área con vidrio. La Directora General, Sidaly Ortega Gómez, habla sobre el proceso. Los rótulos en pantalla señalan la participación de técnicos y la importancia de un área segura para el individuo y las comunidades. Es una pieza de comunicación institucional centrada en la conservación de la fauna silvestre.

El equipo veterinario inició el tratamiento correspondiente y mantiene la vigilancia sobre el estado del animal. El ejemplar, que pesa aproximadamente 118 kilogramos, continuará bajo observación y tratamiento especializado. Hasta el momento, el procedimiento fue catalogado como exitoso por la Fundación Ikozoa, sin heridos ni contratiempos para el animal.

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Las autoridades continúan investigando las razones por las que el jaguar llegó al área universitaria y prevén nuevos exámenes médicos en los próximos días.

Debate político entre Gustavo Petro y Andrea Padilla por el jaguar en Amazonas

El debate también incluyó al ministro de Educación, Daniel Rojas, quien consideró el evento un llamado a la conciencia sobre la protección y dignidad en la Amazonía: “Un jaguar, como queriéndonos enviar un mensaje, llegó y se instaló en la universidad pública, como protegiéndola, como pidiéndonos conciencia. Sucedió en la sede de la U. Nacional, sede Amazonía. El guardián de la selva y de la dignidad latinoamericana está en custodia de Corpoamazonía y Fuerza Aérea”, declaró en X.

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Mientras la controversia persistía en redes sociales y medios, las autoridades ambientales remarcaron que su prioridad es el bienestar del jaguar y su pronta recuperación para una posible liberación.

Desafíos para la fauna silvestre y la protección ambiental en el Amazonas

El jaguar es considerado un símbolo de la fauna silvestre amazónica, aunque enfrenta riesgos debidos a la pérdida de hábitat, la caza ilegal y el avance humano.

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La valoración realizada tras la captura señaló el peso aproximado del ejemplar y su estado de debilidad, mientras las entidades ambientales mantienen el monitoreo y evalúan su recuperación antes de una eventual liberación - crédito @petrogustavo / X

La aparición de estos felinos en centros urbanos puede deberse a la búsqueda de alimento o a condiciones de salud debilitadas.

La Universidad Nacional manifestó su compromiso con la conservación de la biodiversidad amazónica y el respeto por las especies nativas. Entidades ambientales como Corpoamazonía y la Fundación Ikozoa continúan monitoreando el estado de salud del jaguar y evaluando cuándo podrá ser liberado de nuevo en su entorno natural. La posible reintroducción dependerá de la evolución clínica del animal y de la garantía de seguridad tanto para el ejemplar como para las comunidades.

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