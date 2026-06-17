Adriana Lucía aclaró si se irá de Colombia si Abelardo de la Espriella gana la Presidencia: “Mis hijos y yo hemos sido víctimas”

La cantante colombiana aseguró que no tiene planeado radicarse en Estados Unidos - crédito Colprensa/Captura de Pantalla Instagram de Adriana Lucía

A solo días para la segunda vuelta en Colombia, que se definirá entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, crece la expectativa entre los colombianos para conocer al sucesor de Gustavo Petro, a partir del 7 de agosto de 2026.

En medio de la campaña electoral, varias figuras públicas del país han expresado su postura frente a las dos candidaturas en particular. No obstante, también han salido a desmentir información que se difundió en las redes sociales.

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Ese fue el caso de la cantante Adriana Lucía, que tuvo que aclarar una noticia en la que aparentemente afirmaba que dejaría Colombia o suspendería conciertos en el país sudamericano si el líder del movimiento Defensores de la Patria resultaba como vencedor de la contienda presidencial.

Adriana Lucía se pronunció sobre su supuesta salida de Colombia - crédito @adrianalucia/Instagram

En una publicación hecha en X, la artista colombiana, que ha manifestado en varias ocasiones su afinidad hacia el Gobierno de Gustavo Petro, negó haber hecho una declaración de ese tipo y no descartó que dicho montaje sea originado por sectores opuestos al progresismo colombiano.

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“JAMÁS diría algo así. NO tengo residencia en EEUU. Obvio, esto es organizado y estructurado. Así funcionan, mis hijos y yo hemos sido víctima de esto”, indicó la cantante en las redes sociales.

Del mismo modo, Adriana Lucía difundió imágenes de algunos usuarios que compartieron la falsa declaración y reafirmó su compromiso de seguir compartiendo su talento en los escenarios del país.

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- crédito @AdrianaLucia/X

“Desconozco el propósito pero el fondo sí que lo conozco, sé de lo que son capaces. Que Dios me ayude a seguir cantando siempre”, agregó.

El episodio ocurre en un momento en que la campaña presidencial tiene una presencia fuerte de celebridades de la farándula, la música y el deporte, según el texto fuente. En ese escenario, el abogado cordobés ha usado apoyos públicos de figuras conocidas como parte de su estrategia de campaña.

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Gustavo Petro y su hija reaccionaron a la denuncia

La publicación de Adriana Lucía también generó diferentes posturas, tanto a favor como en contra. Uno de ellos fue el propio presidente Gustavo Petro, donde calificó los ataques contra la cantante cordobesa como ‘fascismo’, al tanto que cuestionó los gustos musicales de ese tipo de personas.

“Así es el fascismo propagar la censura para que nadie cante sino lo que a ellos les gusta, que es nada, porque no gustan del arte, solo escuchan porquería embrutecedora e himnos del fascio (sic)”, comentó Petro en su cuenta de X.

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- crédito @@petogustavo/X

De otro lado, también se destacó la respuesta de Sofía Petro, hija del mandatario colombiano, en la que denunció que estaría involucrada en esa presunta estrategia digital para dañar su reputación en los medios digitales.

En su escrito, difundió dos imágenes en las que presuntamente habría manifestado su intención de no retornar a Colombia, en caso de que Abelardo de la Espriella gane la segunda vuelta presidencial, en la que se enfrentará a Iván Cepeda.

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“Aquí lo mismo, jamás he dicho esto. Están organizados mintiendo, acosando mujeres libres que no tienen miedo de dar su opinión. Son también sus deseos de callar, exiliar, eliminar al que piensa distinto. Abrazos Adriana”, comentó Petro Alcocer.

- crédito @sofiapetroa/X

Amenazas contra Adriana Lucía

Debido a su postura política y su activismo social, Adriana Lucía ha recibido múltiples amenazas de muerte. Estas intimidaciones han escalado de tal forma que no solo la han afectado a ella, sino a su entorno familiar más cercano.

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En agosto de 2025, compartió en sus redes sociales una serie de mensajes intimidatorios que han generado preocupación, ya que los insultos y amenazas provienen de usuarios que, además de atacar su imagen pública, llegan a desearle actos de violencia extrema.

A raíz de esta situación de acoso e inseguridad digital constante, la artista ha acudido formalmente ante la Fiscalía General de la Nación con el apoyo de su equipo jurídico para exigir investigaciones que identifiquen a los responsables de las cuentas de odio.

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Este último ataque en 2025 generó un repudio generalizado en el país, provocando pronunciamientos de rechazo y solidaridad por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y del propio gobierno nacional.

La cantante reveló que incluso uno de los internautas la hizo responsable del atentado en Cali - crédito @adrianalucia/ Instagram