Colombia

Adriana Lucía aclaró si se irá de Colombia si Abelardo de la Espriella gana la Presidencia: “Mis hijos y yo hemos sido víctimas”

La artista colombiana rechazó el mensaje que le atribuyeron durante la contienda presidencial y advirtió que este tipo de publicaciones han afectado a su entorno familiar

Guardar
Google icon
La cantante colombiana aseguró que no tiene planeado radicarse en Estados Unidos - crédito Colprensa/Captura de Pantalla Instagram de Adriana Lucía
La cantante colombiana aseguró que no tiene planeado radicarse en Estados Unidos - crédito Colprensa/Captura de Pantalla Instagram de Adriana Lucía

A solo días para la segunda vuelta en Colombia, que se definirá entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, crece la expectativa entre los colombianos para conocer al sucesor de Gustavo Petro, a partir del 7 de agosto de 2026.

En medio de la campaña electoral, varias figuras públicas del país han expresado su postura frente a las dos candidaturas en particular. No obstante, también han salido a desmentir información que se difundió en las redes sociales.

PUBLICIDAD

Ese fue el caso de la cantante Adriana Lucía, que tuvo que aclarar una noticia en la que aparentemente afirmaba que dejaría Colombia o suspendería conciertos en el país sudamericano si el líder del movimiento Defensores de la Patria resultaba como vencedor de la contienda presidencial.

Adriana Lucía se pronunció sobre su silencio en redes sociales con respecto a la política
Adriana Lucía se pronunció sobre su supuesta salida de Colombia - crédito @adrianalucia/Instagram

En una publicación hecha en X, la artista colombiana, que ha manifestado en varias ocasiones su afinidad hacia el Gobierno de Gustavo Petro, negó haber hecho una declaración de ese tipo y no descartó que dicho montaje sea originado por sectores opuestos al progresismo colombiano.

PUBLICIDAD

JAMÁS diría algo así. NO tengo residencia en EEUU. Obvio, esto es organizado y estructurado. Así funcionan, mis hijos y yo hemos sido víctima de esto”, indicó la cantante en las redes sociales.

Del mismo modo, Adriana Lucía difundió imágenes de algunos usuarios que compartieron la falsa declaración y reafirmó su compromiso de seguir compartiendo su talento en los escenarios del país.

- crédito @AdrianaLucia/X
- crédito @AdrianaLucia/X

Desconozco el propósito pero el fondo sí que lo conozco, sé de lo que son capaces. Que Dios me ayude a seguir cantando siempre”, agregó.

El episodio ocurre en un momento en que la campaña presidencial tiene una presencia fuerte de celebridades de la farándula, la música y el deporte, según el texto fuente. En ese escenario, el abogado cordobés ha usado apoyos públicos de figuras conocidas como parte de su estrategia de campaña.

Gustavo Petro y su hija reaccionaron a la denuncia

La publicación de Adriana Lucía también generó diferentes posturas, tanto a favor como en contra. Uno de ellos fue el propio presidente Gustavo Petro, donde calificó los ataques contra la cantante cordobesa como ‘fascismo’, al tanto que cuestionó los gustos musicales de ese tipo de personas.

Así es el fascismo propagar la censura para que nadie cante sino lo que a ellos les gusta, que es nada, porque no gustan del arte, solo escuchan porquería embrutecedora e himnos del fascio (sic)”, comentó Petro en su cuenta de X.

- crédito @@petogustavo/X
- crédito @@petogustavo/X

De otro lado, también se destacó la respuesta de Sofía Petro, hija del mandatario colombiano, en la que denunció que estaría involucrada en esa presunta estrategia digital para dañar su reputación en los medios digitales.

En su escrito, difundió dos imágenes en las que presuntamente habría manifestado su intención de no retornar a Colombia, en caso de que Abelardo de la Espriella gane la segunda vuelta presidencial, en la que se enfrentará a Iván Cepeda.

Aquí lo mismo, jamás he dicho esto. Están organizados mintiendo, acosando mujeres libres que no tienen miedo de dar su opinión. Son también sus deseos de callar, exiliar, eliminar al que piensa distinto. Abrazos Adriana”, comentó Petro Alcocer.

- crédito @sofiapetroa/X
- crédito @sofiapetroa/X

Amenazas contra Adriana Lucía

Debido a su postura política y su activismo social, Adriana Lucía ha recibido múltiples amenazas de muerte. Estas intimidaciones han escalado de tal forma que no solo la han afectado a ella, sino a su entorno familiar más cercano.

En agosto de 2025, compartió en sus redes sociales una serie de mensajes intimidatorios que han generado preocupación, ya que los insultos y amenazas provienen de usuarios que, además de atacar su imagen pública, llegan a desearle actos de violencia extrema.

A raíz de esta situación de acoso e inseguridad digital constante, la artista ha acudido formalmente ante la Fiscalía General de la Nación con el apoyo de su equipo jurídico para exigir investigaciones que identifiquen a los responsables de las cuentas de odio.

Este último ataque en 2025 generó un repudio generalizado en el país, provocando pronunciamientos de rechazo y solidaridad por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y del propio gobierno nacional.

La cantante reveló que incluso uno de los internautas la hizo responsable del atentado en Cali - crédito @adrianalucia/ Instagram
La cantante reveló que incluso uno de los internautas la hizo responsable del atentado en Cali - crédito @adrianalucia/ Instagram

Temas Relacionados

Adriana LucíaAbelardo de la EspriellaElecciones Colombia 2026Colombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Elecciones presidenciales Colombia 2026: luego de encontrar la versión juvenil de Iván Cepeda en Bogotá, ahora se realizará un evento en Cali

El evento se llevará a cabo el jueves 18 de junio de 2026 en la capital vallecaucana

Elecciones presidenciales Colombia 2026: luego de encontrar la versión juvenil de Iván Cepeda en Bogotá, ahora se realizará un evento en Cali

Pilar Rueda y Ana Lucía Pineda: Los perfiles de las dos mujeres que podrían ser la próxima primera dama y ocupar la Casa de Nariño

Pilar Rueda, antropóloga y defensora de derechos humanos, y Ana Lucía Pineda, administradora y empresaria, representan los dos caminos que podrían liderar la gestión social del país entre 2026 y 2030

Pilar Rueda y Ana Lucía Pineda: Los perfiles de las dos mujeres que podrían ser la próxima primera dama y ocupar la Casa de Nariño

Armando Benedetti bailó con la camiseta de la selección Colombia para apoyar a la Tricolor antes del debut mundialista: “¡Solo fútbol en esta mondá!"

El ministro del Interior acompañó su publicación con una consigna para concentrarse en el partido frente a Uzbekistán

Armando Benedetti bailó con la camiseta de la selección Colombia para apoyar a la Tricolor antes del debut mundialista: “¡Solo fútbol en esta mondá!"

Andrea Valdiri sortea un apartamento de lujo en Barranquilla y $100 millones entre sus seguidores

La influenciadora anunció la dinámica que permitirá a uno de sus fanáticos adquirir una vivienda completamente equipada, además de una suma millonaria, generando gran expectativa en redes sociales

Andrea Valdiri sortea un apartamento de lujo en Barranquilla y $100 millones entre sus seguidores

Políticos cuestionaron apoyo de Claudia López a Iván Cepeda de cara a la segunda vuelta: “Camaleona, volvió a su madriguera”

La exalcaldesa de Bogotá anunció su respaldo al aspirante del Pacto Histórico para la jornada del 21 de junio. Ese movimiento político generó mensajes de figuras como Vicky Dávila, Rodrigo Lara y María Fernanda Cabal

Políticos cuestionaron apoyo de Claudia López a Iván Cepeda de cara a la segunda vuelta: “Camaleona, volvió a su madriguera”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

ENTRETENIMIENTO

Andrea Valdiri sortea un apartamento de lujo en Barranquilla y $100 millones entre sus seguidores

Andrea Valdiri sortea un apartamento de lujo en Barranquilla y $100 millones entre sus seguidores

Barranquilla alista un nuevo homenaje para Shakira: famosa calle tendrá tres obras de arte con el rostro de la artista

Daniela Álvarez reapareció con su expareja Lenard Vanderaa: crecen las versiones sobre una reconciliación

Murió don Agustín Hernández, el abuelito de TikTok que conquistó las redes sociales y bailó junto a J Balvin

Karina García estaría embarazada de Kris R, según Yina Calderón: “Ya les dije”

Deportes

Histórico delantero paraguayo calificó a Luis Javier Suárez, de la selección Colombia, como uno de los mejores en Sudamérica

Histórico delantero paraguayo calificó a Luis Javier Suárez, de la selección Colombia, como uno de los mejores en Sudamérica

Colombia vs. Uzbekistán, Mundial 2026 EN VIVO hoy: siga el minuto a minuto del debut de la Tricolor en el grupo K

Así ve la prensa de Uzbekistán a la selección Colombia previo a su debut en el Mundial 2026: "Hay futbolistas fuertes"

Así será el partido entre Colombia y Uzbekistán en el Mundial 2026 según Carlos Antonio Vélez: “Imponerse con autoridad”

Colombia vs. Uzbekistán: recomendaciones para quienes asistirán al estadio Azteca a alentar a la Tricolor, según la Secretaría de Turismo de Ciudad de México