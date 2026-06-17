Colombia

Abelardo de la Espriella denunció a Gustavo Bolívar por presuntas amenazas y constreñimiento al sufragante: “Evidente aptitud para atemorizar”

El abogado Germán Calderón sostiene que varias declaraciones del exsenador podrían generar temor entre los electores y afectar la libertad del voto

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La acción judicial se fundamenta en varias declaraciones realizadas por Bolívar durante actos de campaña y entrevistas concedidas en la recta final de la segunda vuelta presidencial de 2026 - crédito John Paz/Colprensa y Luisa González/REUTERS
La acción judicial se fundamenta en varias declaraciones realizadas por Bolívar durante actos de campaña y entrevistas concedidas en la recta final de la segunda vuelta presidencial de 2026 - crédito John Paz/Colprensa y Luisa González/REUTERS

A pocos días de la segunda vuelta presidencial prevista para el 21 de junio de 2026, una nueva controversia se sumó al debate político nacional. El abogado Germán Calderón España, en representación del candidato Abelardo de la Espriella, anunció la radicación de una denuncia penal contra Gustavo Bolívar Moreno, una de las figuras más visibles de la campaña presidencial del también candidato Iván Cepeda Castro, por los presuntos delitos de amenazas y constreñimiento al sufragante.

La denuncia fue dada a conocer por Calderón a través de su cuenta en X, donde informó que acudió ante la Fiscalía General de la Nación tras considerar que varias declaraciones públicas de Bolívar podrían constituir conductas penalmente relevantes en el contexto de la campaña electoral.

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Los argumentos expuestos en la denuncia

El documento también incorpora declaraciones en las que Bolívar mencionó la posibilidad de una “guerra civil” y aseguró que “la gente se arma” si considera que está siendo perseguida o atacada políticamente - crédito @GermanCalderonE/X
El documento también incorpora declaraciones en las que Bolívar mencionó la posibilidad de una “guerra civil” y aseguró que “la gente se arma” si considera que está siendo perseguida o atacada políticamente - crédito @GermanCalderonE/X

Según el documento radicado ante la Fiscalía, los hechos se relacionan con una intervención pública realizada por Bolívar el 16 de junio de 2026 durante un acto de campaña en favor de Iván Cepeda en la ciudad de Valledupar.

De acuerdo con el texto, el exsenador manifestó: “Los empresarios quedan notificados, los dueños de este país, del poder económico, quedan notificados, que de triunfar la alternativa violenta y de extrema derecha, este país se va a incendiar”.

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La denuncia también recoge otras expresiones pronunciadas durante el mismo evento. Entre ellas, la frase: “La gente no es manca, la gente no va a dejar que la destripen con los brazos cruzados”, así como referencias a procesos históricos de violencia política que, según Bolívar, comenzaron con discursos similares.

Calderón sostiene que esas declaraciones fueron posteriormente reiteradas en entrevistas radiales concedidas el 17 de junio. En el documento se menciona una conversación con Blu Radio, en la que Bolívar afirmó: “Si ese señor viene a destripar a la izquierda, se va a formar una guerra civil porque la gente no es manca y no se va a dejar”.

La denuncia sostiene que las afirmaciones fueron realizadas de manera pública, consciente y reiterada - crédito Cristian Bayona/Colprensa
La denuncia sostiene que las afirmaciones fueron realizadas de manera pública, consciente y reiterada - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La denuncia también cita otra declaración atribuida al exsenador: “Yo escucho a la gente y dicen: ‘si ese señor viene a destriparnos, nosotros no nos vamos a dejar’. Y obviamente la gente ya no es imbécil de esperar a que los aniquilen, pues la gente se arma. Eso es lo que va a pasar si él intenta hacer eso. Y eso va a ser una guerra civil”.

Para Calderón, estas expresiones adquieren una especial relevancia por haberse producido en medio de una contienda electoral y a pocos días de la jornada definitiva de votación. Lo cierto e incontrovertible es que el denunciado de manera libre, consciente y voluntaria anunció públicamente, y a escasos días de la jornada electoral, que el país ‘se va a incendiar’, que ‘la gente se arma’ y que habría ‘una guerra civil’ en función del sentido en que se decidan los comicios”, señala el documento.

La respuesta y explicaciones de Gustavo Bolívar

Durante entrevistas radiales, Bolívar insistió en que no estaba promoviendo la violencia y reiteró que su sector respetará los resultados electorales siempre que el proceso se desarrolle con transparencia - crédito Departamento de Prosperidad Socia y REUTERS
Durante entrevistas radiales, Bolívar insistió en que no estaba promoviendo la violencia y reiteró que su sector respetará los resultados electorales siempre que el proceso se desarrolle con transparencia - crédito Departamento de Prosperidad Socia y REUTERS

Las declaraciones de Bolívar generaron reacciones de distintos sectores políticos y empresariales. Algunos representantes gremiales cuestionaron el alcance de sus palabras y señalaron que podrían interpretarse como un desconocimiento anticipado de los resultados electorales.

Ante las críticas, el exsenador defendió públicamente sus afirmaciones y aseguró que estaban siendo descontextualizadas. Bolívar citó una declaración del aspirante del movimiento Defensores de la Patria en la que habría señalado: “No me interesa convencer petristas. Son enemigos de la República y hay que tratarlos como tal. Vencerlos de todas las formas y desde todos los frentes”.

En entrevista con Blu Radio, el exsenador afirmó que sus advertencias buscaban expresar la preocupación existente dentro de sectores de izquierda frente a ese tipo de lenguaje político.

Cuando a nosotros en la izquierda nos dicen vencernos de todas las formas, nosotros ya sabemos qué quiere decir vencernos de todas las formas. Ya ha habido un antecedente en este país muy violento”, manifestó.

La Fiscalía General de la Nación deberá evaluar los argumentos expuestos en la denuncia y determinar si existen méritos para iniciar una investigación formal contra Gustavo Bolívar - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS
La Fiscalía General de la Nación deberá evaluar los argumentos expuestos en la denuncia y determinar si existen méritos para iniciar una investigación formal contra Gustavo Bolívar - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Asimismo, aseguró que durante sus recorridos de campaña ha escuchado preocupaciones de ciudadanos que temen eventuales ataques contra quienes no compartan las posiciones del candidato de derecha.

Posteriormente, en declaraciones a Caracol Radio, insistió en que sus palabras fueron sacadas de contexto y rechazó que estuviera promoviendo acciones violentas. “En mi tuit digo que, cuando ellos pierdan, les garantizaremos que en este país cabemos todos y que el senador Abelardo tendrá todas las garantías para ejercer la oposición. ¿Eso es violento?”, señaló.

Por ahora, la Fiscalía General de la Nación deberá evaluar los argumentos expuestos en la denuncia y determinar si existen méritos para iniciar las actuaciones correspondientes frente a los señalamientos formulados contra el exsenador.

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