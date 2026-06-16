Colombia

Gobierno Petro anunció los productos a los cuales les subirá los aranceles: la mercancía asiática es la más afectada

Diana Marcela Morales Rojas, ministra de Comercio, Industria y Turismo, explicó que esta medida consolida una política arancelaria alineada con los objetivos de reindustrialización del país

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El presidente vinculó esa preocupación con un mensaje en X con la frase “Heil Hitler” que, según dijo, alcanzó 34 millones de vistas - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de la República
La medida del Gobierno Petro afectará principalmente el calzado tradido de Asia - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de la República

Colombia podría aumentar en un dólar los umbrales para el cobro de aranceles a la importación de zapatos.

Todos los productos de calzado cuyo valor sea menor de $24.000 (siete dólares) el par y que vengan de países con los que Colombia no tiene un Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente, como China y el sudeste asiático, pagarán aranceles de 35%, conforme a las tarifas establecidas en el decreto 594 de 2026, de acuerdo con información suministrada por Blu Radio.

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Entre otras medidas, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) confirmó que implementarán una estrategia de defensa comercial y reindustrialización del Gobierno nacional orientada a fortalecer la producción nacional, mejorar las condiciones de competencia en el mercado interno y corregir las distorsiones asociadas con el incremento de importaciones provenientes de países con los cuales Colombia no tiene acuerdos comerciales vigentes.

Se trata del primer gran decreto de aranceles inteligentes impulsado por el Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro: una herramienta de política comercial moderna, técnica y diferenciada, que permitirá promover una mayor utilización de la capacidad productiva instalada, fortalecer los encadenamientos productivos, contribuir a la generación y sostenibilidad del empleo y respaldar sectores estratégicos para el crecimiento económico del país.

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Perú restableció el arancel de 0 % para productos que importa desde Colombia
El arancel impuesto a este tipo de productos sería del 35% - crédito Andina

La disposición contempla ajustes arancelarios para un listado estratégico de productos y subproductos que cuentan con producción nacional. El nivel del arancel dependerá de la participación de la oferta nacional dentro de cada cadena productiva. Entre los sectores beneficiados se encuentran el acero, la madera, el plástico, el sector metalmecánico y el petroquímico.

De manera complementaria, en sectores como el textil-confección se prevé la reducción o fijación de aranceles del 0% para materias primas e insumos que no se producen en Colombia y que son indispensables para la elaboración de bienes con vocación exportadora. Con ello se garantiza el abastecimiento oportuno de la industria nacional y se fortalece su competitividad en los mercados internacionales.

El diseño de esta decisión es resultado de un proceso de diálogo técnico adelantado por el Gobierno nacional con gremios y representantes de distintos sectores productivos. A través de mesas de trabajo, los empresarios aportaron información sobre las necesidades de cada cadena, las distorsiones de competencia que enfrentan y los mecanismos más adecuados para fortalecer la producción nacional.

Diana Marcela Morales Rojas, ministra de Comercio, Industria y Turismo, explicó que esta medida consolida una política arancelaria alineada con los objetivos de reindustrialización del país - crédito Europa Press
Diana Marcela Morales Rojas, ministra de Comercio, Industria y Turismo, explicó que esta medida consolida una política arancelaria alineada con los objetivos de reindustrialización del país - crédito Europa Press

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, explicó en rueda de prensa que esta medida consolida una política arancelaria más estable, predecible y alineada con los objetivos de reindustrialización del país.

“La transformación productiva exige instrumentos capaces de responder a una economía internacional cada vez más compleja, marcada por profundas asimetrías de competencia, procesos de relocalización productiva y una creciente disputa por la generación de valor agregado. Los aranceles inteligentes hacen parte de esa respuesta. No parten de una lógica uniforme frente al comercio internacional, sino de una lectura de las capacidades productivas del país y de las necesidades de cada cadena de valor”, explicó.

Dos grandes fajos de billetes de pesos colombianos, uno de cien mil y otro de cincuenta mil, atados con ligas, sobre una mesa oscura junto a varias monedas.
La medida busca fortalecer la industrialización a nivel nacional - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La jefe de cartera también señaló que “esta medida fortalece la producción nacional donde existen capacidades industriales que pueden expandirse, mientras facilita el acceso a insumos estratégicos indispensables para mejorar la competitividad de nuestra industria. De esta manera, avanzamos hacia una estructura arancelaria más técnica, más predecible y coherente con los objetivos de reindustrialización, generación de empleo y desarrollo productivo de Colombia”.

Tras la recomendación de esta acción por parte del Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo publicó el proyecto de decreto para comentarios de la ciudadanía y de los sectores interesados, antes de surtir el trámite de firmas para su expedición.

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