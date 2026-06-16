Colombia

El primer hidroavión comercial aterriza en Medellín y marca el regreso de la aviación anfibia

El histórico regreso de la aviación anfibia permite vuelos rápidos hacia enclaves naturales, valorizando la riqueza fluvial y abriendo nuevas posibilidades para comunidades remotas

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GRAFCAN5746. SANTA CRUZ DE TENERIFE, 17/08/2023.- Los medios aéreos que intervinieron ayer en la lucha contra el incendio forestal declarado en Tenerife realizaron un total de 572 descargas y lanzaron 663.100 litros de agua sobre la superficie afectada. También por aire actuaron los tres aviones del Grupo 43 del Ejército del Aire que se desplazaron hasta la base aérea de Gando en Gran Canaria para unirse a las labores de extinción del incendio en Tenerife, para lo que emplearon un total de 18 horas de vuelo y realizaron siete descargas, según ha informado el organismo.En la imagen, uno de los hidroaviones del Grupo 43 del Ejército del Aire carga agua este jueves en las proximidades del puerto de Santa Cruz de Tenerife, para participar en las labores de extinción de incendio forestal que afecta a la isla. EFE/Alberto Valdés
El nuevo servicio busca reemplazar desplazamientos por carretera de varias horas por traslados aéreos breves hacia la represa y otros puntos sin aeropuertos tradicionales, con impacto previsto en la movilidad regional - crédito Alberto Valdés / EFE

La llegada del primer hidroavión comercial de Alma Air a Medellín supone el regreso de la aviación anfibia a Colombia después de un siglo y abre operaciones de conectividad regional y turismo en zonas remotas.

Esto permitirá reducir recorridos terrestres de horas en trayectos aéreos de apenas unos minutos, conectando ciudades principales con destinos turísticos de difícil acceso.

El primer hidroavión comercial de Alma Air permitirá acceso más rápido a lugares turísticos colombianos que no cuentan con infraestructura aeroportuaria tradicional.

Al operar desde el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, la aerolínea ofrece a viajeros nacionales e internacionales una conexión directa a destinos como Guatapé, Ayapel y Mompox, con impacto en el turismo local y el desarrollo regional.

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Según lo registrado por Las dos orillas, el proyecto revive la historia de los hidroaviones de Scadta que surcaron el Magdalena en la década de 1920.

Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, uno de los puntos más importantes de la ciudad - crédito Alcaldía de Medellín
Los servicios proyectan enlaces directos para viajeros nacionales e internacionales hacia destinos de difícil acceso, con una oferta orientada a impulsar el turismo local y el desarrollo regional en municipios con limitaciones de transporte - crédito Alcaldía de Medellín

Ahora, bajo el liderazgo de Rupert Stebbings, la compañía apuesta por la sostenibilidad económica y ambiental, convencida de que este modelo aéreo puede adaptarse al entorno colombiano y ampliar la oferta para el sector turístico.

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Las rutas y los destinos turísticos

La operación de Alma Air se basa en aeronaves Cessna 208 Caravan, modificadas para despegar y aterrizar en agua y tierra. “Aquí estamos en Medellín, Olaya Herrera, en nuestro centro de operaciones. Y de acá, Medellín, vamos a Guatapé, Ayapel, Mompox, también a varios lugares en el Pacífico. Pero eso es por ahora”, explicó Stebbings en declaraciones recogidas por Noticias Caracol.

Viajar de Medellín a la represa de Guatapé o la ciénaga de Ayapel, que antes implicaba trayectos de varias horas por carretera, ahora será posible en aproximadamente 30 minutos, informó Las dos orillas.

Las rutas también contemplan conexiones desde Cartagena hasta Mompox, lo que reduce significativamente el tiempo de viaje.

El traslado inicial del hidroavión supuso un recorrido de más de 2.500 kilómetros (alrededor de 1.550 millas) desde Florida, Estados Unidos, hasta Medellín.

La entrada en operación de estos vuelos podría dinamizar la economía de los destinos seleccionados. Expertos citados por Noticias Caracol subrayan que el regreso de los hidroaviones “le va a ayudar mucho al turismo, no solamente del departamento de Antioquia, sino también del resto del país”.

Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín tiene x conexiones internacionales - crédito Colprensa
La operación se basa en equipos modificados para operar en pistas y superficies acuáticas, lo que habilita conexiones a sitios sin infraestructura aeroportuaria tradicional y abre rutas hacia el Pacífico en fases iniciales - crédito Colprensa

La visión de Alma Air prioriza la sostenibilidad y aprovecha la extensa red de ríos y cuerpos de agua colombianos, lo que hace posible este tipo de traslado rápido y seguro. La conectividad mejorará la movilidad en municipios aislados.

Los permisos y las próximas fases de Alma Air

El inicio de las operaciones comerciales depende de la obtención final de los permisos comerciales ante Aerocivil y de las aprobaciones técnicas de Dimar.

La aerolínea prevé comenzar los vuelos regulares en julio. Según Las dos orillas, el proceso regulatorio ya ha superado la revisión de la viabilidad financiera.

Las autoridades aún evalúan los elementos técnicos y de seguridad requeridos antes de permitir la venta de pasajes y el despegue de los primeros vuelos comerciales.

El ciudadano neerlandés fue capturado en el Parque Lleras tras una alerta de Interpol

El neerlandés capturado en Parque Lleras el lunes 8 de junio de 2026 había entrado a Colombia por el aeropuerto El Dorado antes de que se publicara una circular roja de Interpol, un dato que explica por qué pudo pasar los controles en Bogotá y por qué su detención en Medellín abrió preguntas sobre la coordinación de los sistemas migratorios.

Dos días después de su ingreso al país, el viernes 5 de junio de 2026, fue publicada la circular roja que activó la alerta internacional, de acuerdo con voceros oficiales de Migración Colombia.

El ciudadano europeo fue hallado en un hotel cercano al Parque Lleras, en El Poblado, Medellín - crédito captura de pantalla Migración Colombia
El ciudadano europeo fue hallado en un hotel cercano al Parque Lleras, en El Poblado, Medellín - crédito captura de pantalla Migración Colombia

La captura ocurrió cuando los sistemas de información migratoria en Medellín detectaron esa notificación y activaron el procedimiento en el hotel donde estaba hospedado.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía dijo al medio El Colombiano que el ciudadano europeo fue identificado en la capital antioqueña como una persona requerida por las autoridades de Países Bajos y Finlandia por delitos relacionados con tráfico internacional de drogas.

Según Villa Mejía, en Medellín se aplicaron “los protocolos más estrictos” en los sistemas de información de Migración Colombia, pese a que el extranjero había superado el control fronterizo en Bogotá sin levantar sospechas.

La detención se produjo en el suroriente de la ciudad, en el concurrido Parque Lleras. El funcionario sostuvo al medio El Colombiano que el requerido “no se trata de un criminal cualquiera, se trata de un narcotraficante internacional que ya tenía varios antecedentes”.

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