Así celebró Abelardo de la Espriella su cumpleaños 48 antes de asumir la Presidencia

Abelardo de la Espriella celebró su cumpleaños número 48 con un mensaje de gratitud publicado en sus redes sociales, acompañado de un video en el que compartió el tono personal de la fecha. - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

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Abelardo de la Espriella celebró su cumpleaños número 48 con un mensaje de gratitud publicado en sus redes sociales, acompañado de un video en el que compartió el tono personal de la fecha. El presidente electo agradeció a Dios, a su familia, a sus amigos, a su equipo de trabajo y a quienes le enviaron felicitaciones por un nuevo año de vida.

La celebración ocurrió este viernes 31 de julio de 2026, a solo siete días de que De la Espriella asuma oficialmente la Presidencia de la República. El mandatario entrante, nacido en Bogotá en 1978, llegó a esta fecha en medio de los preparativos finales para su posesión del próximo 7 de agosto.

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“Hoy mi corazón está lleno de gratitud”, escribió en su mensaje. Luego añadió: “Gracias a Dios por regalarme un año más de vida, por su infinita bondad y por acompañarme en cada paso de este camino”.

El presidente electo también dedicó palabras a las personas que lo acompañaron durante la jornada. “Gracias a mi familia, a mis amigos, a mi equipo de trabajo y a cada una de las personas que me dedicaron un mensaje, una llamada o un gesto de cariño. Recibí cada felicitación con enorme alegría y aprecio”, expresó.

El video presenta la cobertura de la celebración de cumpleaños del presidente electo Abelardo de la Espriella. Las imágenes muestran a un grupo de personas, con adultos y niños, sentadas alrededor de una mesa de madera en un establecimiento. Se aprecian globos de colores amarillo y rojo, cintas decorativas y una vela encendida. El señor de la Espriella, con un traje, sonríe mientras los presentes aplauden. Sobre la mesa hay una botella de vino, bebidas y platos con alimentos.

Un cumpleaños antes de llegar a la Casa de Nariño

El cumpleaños de De la Espriella llega en un momento clave de su vida pública. A sus 48 años, se prepara para pasar de la contienda electoral a la conducción del Gobierno nacional, con una agenda marcada por debates sobre seguridad, justicia, economía y atención de necesidades sociales.

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Antes de entrar de lleno en la política electoral, De la Espriella consolidó su reconocimiento nacional como abogado litigante y empresario. Su salto a la campaña presidencial significó un cambio fuerte en su trayectoria, en la que buscó conectar con sectores ciudadanos a partir de mensajes centrados en la seguridad, la institucionalidad y la justicia.

En su publicación de cumpleaños, el mandatario entrante vinculó la fecha personal con el inicio de una nueva etapa política. “Este nuevo año lo asumo con más fortaleza, más convicción y el mismo compromiso de seguir trabajando con pasión, entrega y amor por Colombia”, afirmó.

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El cierre del mensaje mantuvo el tono religioso y de servicio que marcó toda la publicación. “Que Dios me siga guiando y permitiendo servir con propósito. ¡Gracias por tanto!”, escribió, antes de firmar con sus iniciales: “A.D.L.E.”.

Trino de Abelardo de la Espriella por su cumpleaños numero 48 | Vía X

Preparativos para la posesión del 7 de agosto

Mientras celebra su natalicio, el equipo de De la Espriella avanza en los últimos detalles de la posesión presidencial. La ceremonia está prevista para el viernes 7 de agosto de 2026, día en el que asumirá formalmente sus funciones para un periodo de cuatro años.

Abelardo de la Espriella se posesionará el 7 de agosto de 2026, y en esa misma fecha entrará su gabinete ministerial - crédito Visuales IA/Campaña Abelardo de la Espriella y Presidencia de Colombia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para ese evento se espera la asistencia de líderes internacionales y personalidades de alto nivel, entre ellos el rey Felipe VI de España, el presidente de Argentina, Javier Milei, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

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En los días previos a su llegada al poder, De la Espriella también ha mencionado algunas de las prioridades que buscará impulsar desde el Gobierno. Una de ellas será promover reformas para endurecer las penas contra asesinos y abusadores de niños, tomando como referencia casos recientes que han generado conmoción nacional.

Su cumpleaños, por eso, tuvo una carga simbólica más allá de la celebración personal. El mensaje mostró a un presidente electo que agradece los gestos recibidos, pero que también intenta proyectar fortaleza y compromiso antes de asumir la jefatura de Estado.

A una semana de su posesión, De la Espriella cerró su publicación con una idea central: llega a los 48 años con gratitud, convicción y la promesa de dedicar esta nueva etapa a servir a Colombia.

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