Colombia

De la Espriella explicó por qué tiene en su oficina un cuadro del pintor Carlos Jacanamijoy, quien apoya a Iván Cepeda: “Reconocemos lo bueno”

La postura pública del candidato expone cómo la valoración estética trasciende los alineamientos partidistas y destaca la posibilidad de encuentro en medio del clima polarizado de la campaña presidencial

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El artista recibió al candidato en la casa de sus padres en Santiago de Putumayo y expresó el apoyo de su familia, mientras el senador agradeció el gesto y destacó el valor cultural de su obra - crédito Noticias RCN

Abelardo de la Espriella, jurista y aspirante presidencial, fue cuestionado por mantener en su oficina una obra de un artista identificado con la izquierda durante la campaña en 2026.

La diferencia entre los miembros de la izquierda radical y nosotros es que podemos admitir las cosas buenas que hacen aunque no comulguen con nuestras ideas”, señaló en entrevista con Noticias RCN.

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Ante la pregunta sobre la presencia de ese cuadro, De la Espriella explicó que admira la obra y al autor, pese a las diferencias ideológicas. Resaltó que valorar a alguien por su arte no implica compartir sus ideas políticas, subrayando su defensa de la pluralidad y el respeto a quienes piensan distinto.

Sobre el artista, De la Espriella precisó públicamente que el cuadro es de Carlos Jacanamijoy, a quien describió como “un pintor excepcional”. Además, reiteró que, aunque Jacanamijoy respalde a Iván Cepeda, él no va a dejar de admirar su trabajo ni al propio artista por sus posturas políticas.

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El episodio se desató por la presencia de una obra asociada a un creador de izquierda, y el jurista sostuvo que reconocer el talento ajeno no implica adherir a sus posturas ideológicas - crédito captura de pantalla Noticias RCN
El episodio se desató por la presencia de una obra asociada a un creador de izquierda, y el jurista sostuvo que reconocer el talento ajeno no implica adherir a sus posturas ideológicas - crédito captura de pantalla Noticias RCN

“Yo no voy a dejar de admirar su obra y de admirarle a él por el simple hecho de que es de izquierda, ni más faltaba”, afirmó en diálogo con el medio citado.

Consultado sobre el mensaje que enviaría al pintor, dijo: “La diferencia entre la izquierda radical y la extrema coherencia es que nosotros podemos ver en los contrarios las cosas buenas que ellos nunca admitirían en nosotros”. De la Espriella consideró que conservar esa obra también es un acto de respeto a la democracia.

El papel de Carlos Jacanamijoy en la campaña

La figura de Carlos Jacanamijoy apareció en la campaña tras recibir en su casa familiar de Santiago de Putumayo a Iván Cepeda. “Bueno, doctor Iván Cepeda, querido amigo, bienvenido aquí a la casa de mis padres en Santiago de Putumayo. Lo vamos a apoyar. Estamos aquí atentos, toda la familia”, expresó el pintor.

Por su parte, Cepeda agradeció: “Para mí es muy honroso estar aquí en la casa de Carlos Jacanamijoy, tenerlo como amigo y también escuchar su respaldo, que para mí es fundamental”.

Manifestó su admiración por el arte del pintor y lo valoró como símbolo nacional. “No solamente llena de orgullo a nuestra nación, sino también que es un patrimonio de la humanidad, patrimonio artístico que muestra nuestra belleza natural como potencia mundial de la vida”, declaró.

El respaldo se ha expresado en plataformas digitales y en espacios públicos, con adhesiones también en música y cultura popular, mientras escritores y artistas han participado en mensajes y eventos de campaña - crédito @IvanCepedaCast / X

Momentos como ese, recogidos por los medios, han subrayado la influencia de la cultura y el arte en el escenario político, así como vínculos entre memoria, identidad y debate electoral en Colombia.

Los apoyos culturales a Iván Cepeda

La candidatura de Iván Cepeda ha reunido apoyos de sectores sociales y culturales antes de las elecciones.

Creadores digitales, artistas, líderes de opinión y colectivos juveniles han respaldado al candidato tanto en redes sociales como en espacios públicos.

Entre las figuras están Margarita Rosa de Francisco, John Leguizamo y Vicky Hernández.

En el ámbito musical, Feid y Systema Solar, así como fenómenos de cultura popular y grupos como los K-popers, han mostrado simpatía por Cepeda.

La escritora Laura Restrepo y Carlos Jacanamijoy han participado en eventos y mensajes de apoyo institucional.

Creadores digitales y humoristas también han utilizado su alcance para amplificar el mensaje de la campaña en diferentes plataformas. La adhesión de estos sectores ha aumentado la presencia pública de Cepeda más allá de los partidos tradicionales y ha renovado el debate sobre el papel del arte y la cultura en la política colombiana.

El debate sobre pluralismo y polarización

Democracia, diferencia ideológica y reconocimiento del otro en la política colombiana: En la alta polarización, las posturas sobre pluralismo democrático aparecen con más frecuencia. “Primero, esto es una democracia, el maestro Carlos Jacanamijoy puede votar por el que le dé la gana. Segundo, es un pintor excepcional”, subrayó De la Espriella según Noticias RCN.

Analistas y académicos han señalado que la intervención de referentes culturales y la diversidad de voces inciden en la deliberación pública, al reabrir la discusión sobre identidad, memoria y convivencia electoral - crédito captura de pantalla @IvanCepedaCast / X
Analistas y académicos han señalado que la intervención de referentes culturales y la diversidad de voces inciden en la deliberación pública, al reabrir la discusión sobre identidad, memoria y convivencia electoral - crédito captura de pantalla @IvanCepedaCast / X

Argumentó que la convivencia entre diferencias políticas es posible cuando se reconoce el valor de los demás, incluso si existen discrepancias profundas.

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