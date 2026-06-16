Hombre explicó por qué asesinó a la madre de sus tres hijas en Bogotá: “Por desnudarse en TikTok”

Alexander Ardila confesó el crimen de Nini Johanna Londoño y dijo que la atacó en un parque de Ciudad Bolívar - crédito Captura de Video Más Allá del Silencio/YouTube

Un caso de violencia intrafamiliar sigue generando conmoción en Bogotá. El 4 de mayo de 2026, una mujer identificada como Nini Johanna Londoño, de 38 años, murió tras ser atacada con arma blanca en una vivienda de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de la capital colombiana.

Las investigaciones apuntaron inicialmente a Alexander Ardila, su expareja sentimental que, posterior al crimen, aceptó su responsabilidad en los hechos.

Un mes después del brutal asesinato, el hombre decidió contar el motivo por el cual decidió acabar con la vida de la mujer con la que tuvo tres hijas, así como los avances de la investigación del caso, al considerar que actualmente se encuentra en libertad condicionada.

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Detalles del crimen

Alexander Ardila, en declaraciones al podcast Más Allá del Silencio del periodista Rafael Poveda, comentó que el crimen se originó debido al uso continuó de la red social TikTok por parte de Nini Johanna Londoño.

Incluso, comentó que ocho días antes del feminicidio, terminó su relación sentimental y decidió ir a la propiedad de su familia materna, en la que afirmó que abrió una cuenta alterna en esa red social para seguir algunas transmisiones de la mujer y que allí encontró contenidos que le generaron molestia y desconfianza.

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“Yo me separé de ella ocho días antes. Descargué TikTok y creé una cuenta para mirar qué estaba haciendo. Ahí corroboré cosas que las niñas me venían diciendo y eso fue lo que me envenenó más. Todo el día la veía conectada y eso me comenzó a llenar de rabia”, dijo al programa citado.

El hombre contó que, en esos contenidos digitales, la mujer difundía fotografías con ropa escolar de sus hijas, al igual que en vestidos con ropa interior, lo que causó su molestía.

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“Yo entro a TikTok y efectivamente, la niña anteriormente me había dicho que se le ponía la falda a ella, y que se ponía a bailar, que los retos eran bailar (...) la niña me dice: ‘Papi, yo ya sabía lo que estaba haciendo ella’. Eso pues también me desanimó harto, me dio tristeza y pues por eso ese día tomó la decisión de trastearme”, indicó.

Además, aseguró que la noche del crimen volvió a ingresar a esas transmisiones y que esa situación derivó en una nueva discusión, al señalar que la mujer estaría consumiendo sustancias psicoactivas y bebidas alcohólicas sin importar la presencia de las menores de edad.

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“Vi que ya estando en la casa las niñas, que estaba pues consumiendo marihuana (sic) delante las niñas, que estaba pues también tomando (cervezas), o sea, que estaba bailando delante de las niñas. O sea, y cada momento que yo me metía, ahí estaba metida”, expresó.

Después de ese episodio, añadió, salió de la casa de su madre con la intención de encontrarse con Londoño en Ciudad Bolívar, pero señaló que su salida obedeció a que Londoño había aceptado un reto con bebidas alcohólicas.

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“Entonces, ese día, ya después siendo como las 8:30 p.m., veo que alguien le dice que, que le manda por unas cervezas. Yo veo que ella dice que va, que si efectivamente va a comprar cervezas. Entonces, pues yo me bajé, o sea, me bajé corriendo, pues a ver si me la encontraba (...) (cuando la encuentro) voy a meter la mano para sacar el celular (para mostrarle las pruebas de que era mala madre) y me encuentro la navaja. No sé si al tener la navaja y estar ofendido por todo lo que estaba pasando, entonces salgo y la ataco. La verdad, en ese momento no las conté pero la Fiscalía me dijo que fueron 12 puñaladas”, declaró.

Entrega a las autoridades y avance judicial

De otro lado, afirmó que, al día siguiente de cometer el homicidio, se entregó a las autoridades, no sin antes dar aviso a sus familiares para que se llevaran a sus hijas de la vivienda de Londoño.

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“Ese día no me detuvieron (la Policía). O sea, me tuvieron como hasta las 2:00 p.m. Ya después llegaron los de CTI y me hicieron como -preguntándome qué había pasado en los hechos- y ya después de que me tomaron como la anotación de todo lo que había pasado, me dijeron que me tenía que presentar al otro día voluntariamente a la Fiscalía en Paloquemao (centro de Bogotá)”, expuso el hombre al citado podcast.

Posteriormente, reveló que, tras aceptar los hechos ante la fiscal del caso, le dejaron un mensaje contundente sobre su situación ante la justicia.

“Fui, conté lo que había pasado y la fiscal fue muy clara conmigo: me dijo que era feminicidio, que no tenía rebaja de nada y que podía pagar más de 45 años de prisión”, expuso.

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Incluso, reveló que, tras una conversación con un amigo, él le sugirió emprender la huida. “Me da como a entender que son 40 años, o sea 45 años que se va a pagar, ya va a salir viejo, ya no va a servir para nada (...) Y a pesar de que todas las amenazas y todo lo que han llegado varios rumores y todo, he estado ahí, pues esperando la sentencia. No tengo la mínima intención de escapar, ni nada”, remarcó.

En cuanto a la custodia de las menores de edad, Alexander Ardila señaló que se encuentran en la sede del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) de Chía.

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