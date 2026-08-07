Lina María Garrido respondió a quienes la critican por su designación como directora del ICA: “Al fin se acordaron de que existe”

Lina María Garrido será la directora del ICA en el Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito suministrada a Infobae - REUTERS

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Con un duro mensaje en sus redes sociales, la exrepresentante a la Cámara por Arauca Lina María Garrido defendió su nombramiento Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), una decisión tomada por el presidente electo Abelardo de la Espriella, y advirtió que “el verdadero escándalo comenzará cuando se conozca toda la verdad” sobre el manejo que se le habría dado a la entidad.

La excongresista, que hace parte del partido Cambio Radical, indicó que los que hoy cuestionan su nombramiento “al fin se acordaron de que existe” el instituto y relacionó la discusión actual sobre su llegada al Gobierno con el silencio que, según su versión, rodeó la gestión de “algunos amigos de Carlos Ramón González, hoy prófugo por corrupción”, haciendo referencia al exdirector del Dapre.

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Con este mensaje en sus redes sociales, la exrepresentante Lina María Garrido defendió su nombramiento en el ICA, por parte del presidente electo Abelardo de la Espriella - crédito @LinaMariaGarri1/X

El nombramiento de Garrido se produjo después de que ella respaldó en forma temprana la campaña presidencial de De la Espriella, antes de que comenzara a tomar vuelo su candidatura.

Ahora, su arribo al organismo encargado de la sanidad agropecuaria y del control del sector se dará, además, en medio de objeciones por la distancia entre su formación académica y los perfiles técnicos que exige el cargo.

Lina María Garrido convirtió las críticas en denuncias por el pasado del ICA

En sus afirmaciones, la exrepresentante indicó que, pese a los señalamientos, “lo bueno de todo lo que está pasando es ver a muchos rasgándose las vestiduras en defensa del ICA Colombia”. Con ello, no buscó rebatir con argumentos técnicos las objeciones sobre su formación, sino cuestionar el momento en que aparecieron esas voces disonantes que, según ella, empezaron a exigir experiencia en los cargos.

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La futura directora del instituto planteó que la defensa actual no estuvo presente durante el período que ella ubica bajo influencia de personas cercanas a Carlos Ramón González. En el cargo, es válido destacar, estuvo Paula Andrea Cepeda, del partido Alianza Verde y que según se ha conocido es del ala del gobernador de Boyacá Carlos Amaya, al que ha acompañado en las elecciones locales.

El Instituto Colombiano Agropecuario es una entidad encargada de que vigila la sanidad animal y vegetal en el país - crédito suministrada a Infobae

“Durante cuatro años guardaron silencio mientras algunos amigos de Carlos Ramón González, hoy prófugo por corrupción, hacían fiesta con una de las entidades más importantes para el país”, remarcó la mujer, que se hizo célebre tras la instalación del Congreso el 20 de julio de 2025, cuando le correspondió ejercer el derecho de réplica de su colectividad al discurso del presidente Petro.

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Discusión por los requisitos del cargo escaló hasta el Consejo de Estado

La controversia sobre su designación surgió por su formación profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, acompañada de especializaciones en Opinión Pública, Mercadeo Político y Gerencia Social. Ese recorrido no coincide de forma directa con perfiles como veterinaria o agronomía, asociados a la conducción de un organismo de control fitosanitario.

La excongresista fue una de las primeras en unirse a la campaña de Abelardo de la Espriella que lo llevó a la presidencia - crédito Lina María Garrido/Facebook

Sectores de oposición, como el Pacto Histórico a través de la representante María Fernanda Carrascal, expresaron de manera pública su rechazo al nombramiento y anunció demandas ante el Consejo de Estado al considerar que la designación no se ajusta al manual de funciones del cargo; en una disputa legal que buscaría sacar del camino a una férrea contradictora de la saliente administración.

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En la trayectoria de la política se destaca, además de su paso por la Cámara de Representantes, en la que ocupó la segunda vicepresidencia de la corporación; su experiencia como concejala de Arauca. La mujer, de 39 años, cuenta con especializaciones en Opinión Pública y Mercadeo Político de la Pontificia Universidad Javeriana, y en Gerencia Social (Esap).