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Gustavo Petro reaccionó al nuevo régimen para ensamblar vehículos eléctricos en Colombia: esto dice el decreto

El presidente apoyó la medida que fijó condiciones para la producción local de autos eléctricos y detalló su alcance, mientras el Gobierno definió incentivos y requisitos para fabricantes e inversionistas en el país

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El Gobierno nacional emitió nuevas reglas para la instalación de plantas y el ensamble de autos eléctricos, mientras el presidente expresó su posición sobre los cambios regulatorios y productivos recientes - crédito Colprensa
El Gobierno nacional emitió nuevas reglas para la instalación de plantas y el ensamble de autos eléctricos, mientras el presidente expresó su posición sobre los cambios regulatorios y productivos recientes - crédito Colprensa

El presidente Gustavo Petro expresó su apoyo al nuevo régimen que regula la producción y el ensamble de vehículos eléctricos en Colombia.

El Gobierno expidió el Decreto 0595 de 2026, que establece condiciones arancelarias, aduaneras e industriales para incentivar la industria nacional de autos híbridos y eléctricos.

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Según expresó Petro en su cuenta oficial de X, la iniciativa busca “promover la industrialización de Colombia” y generar mejores condiciones para la instalación de plantas de producción de tecnología limpia. “Mejoramos las condiciones para establecer plantas de producción de vehículos eléctricos en el país”, afirmó el mandatario.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro expresó su apoyo al nuevo régimen que regula la producción y el ensamble de vehículos eléctricos en Colombia - crédito @petrogustavo/X

El Decreto 0595 de 2026 crea el Régimen de Transformación y Ensamble (RTE-E), que abarca vehículos híbridos eléctricos enchufables (PHEV), híbridos de autonomía extendida (E-REV), eléctricos de batería (BEV) e híbridos completos (FHEV). Además, incorpora la nueva partida arancelaria 98.3 y define los procesos de importación de materiales bajo las modalidades CKD y SKD.

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El decreto establece un arancel de 0 % para los vehículos ensamblados en Colombia mediante los procesos CKD y SKD. Esta medida busca estimular la inversión, la manufactura avanzada y la movilidad sostenible en el territorio nacional.

El marco normativo incluye también el Instrumento para Nuevos Proyectos Industriales de Movilidad Híbrida Enchufable y Eléctrica (INPIMHEL), que tiene como objetivo facilitar la instalación y puesta en marcha de plantas de manufactura avanzada y el desarrollo de pruebas piloto para proyectos relacionados con la movilidad eléctrica.

El texto oficial señala que el propósito es atraer inversión estratégica y fortalecer sectores de alto valor agregado y contenido tecnológico. Las iniciativas contempladas están orientadas a transformar el modelo económico, fortalecer los encadenamientos productivos y promover la innovación y la competitividad.

Dentro de las disposiciones arancelarias, se incorporan dos subpartidas: una para vehículos resultantes de procesos CKD, que requieren la importación de componentes como estructura de cabina pintada, chasis desensamblado y tren motriz; y otra para unidades ensambladas bajo el esquema SKD, que incluyen compartimentos de equipaje y accesorios interiores, entre otros elementos.

Decreto - crédito suministrada
El texto oficial señala que el propósito es atraer inversión estratégica y fortalecer sectores de alto valor agregado y contenido tecnológico - crédito suministrada

El documento resalta: “las operaciones, inversiones, producción, importaciones, niveles de integración nacional, o cualquier otra variable utilizada para acceder a los beneficios o acreditar el cumplimiento de las condiciones del RTE-E no podrán ser utilizadas, total ni parcialmente, para obtener beneficios o acreditar condiciones en otros instrumentos de política industrial, aduanera o de promoción productiva”.

Los vehículos PHEV, E-REV, BEV y FHEV ensamblados en Colombia deberán clasificarse y nacionalizarse conforme al Capítulo 98 del Arancel de Aduanas, de acuerdo con las condiciones técnicas y de desensamble establecidas.

El decreto autoriza cupos de importación exclusivos para vehículos completamente terminados que cumplan los requisitos. Para los años 2026 y 2027, se asignarán hasta 20.000 cupos anuales con un arancel del 5%. Estos cupos no podrán acumularse de un año a otro y solo serán válidos para los vehículos eléctricos e híbridos definidos en la norma.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo será la entidad responsable de asignar y supervisar los cupos, en proporción a la inversión efectivamente realizada por cada beneficiario, certificada mediante el correspondiente documento de inversión. Los beneficiarios accederán a un arancel de 0% para insumos como equipos, bancos de prueba, matrices, herramientas especializadas y sistemas tecnológicos necesarios para el montaje de las plantas industriales.

El decreto aclara que estos beneficios no se extienden a empresas con plantas ya existentes. Las inversiones deben corresponder a proyectos industriales nuevos, autónomos y verificables, con expansión real de capacidades, incorporación tecnológica y generación de valor agregado nacional.

La norma también excluye las importaciones de bienes de consumo, piezas o accesorios destinados a procesos comerciales ordinarios, así como bienes para reexportación o ventas para usos distintos a los definidos.

Decreto - crédito suministrada
El decreto excluye las importaciones de bienes de consumo, piezas o accesorios destinados a procesos comerciales ordinarios, así como bienes para reexportación o ventas para usos distintos a los definidos - crédito suministrada

El documento oficial indica que la industria manufacturera intensiva en tecnología, como la producción de componentes automotrices, sistemas de almacenamiento energético y metalmecánica, representa un sector estratégico para la generación de empleo calificado y el desarrollo de encadenamientos productivos en Colombia.

Petro reiteró que la política tiene como objetivo consolidar una nueva etapa de industrialización apoyada en tecnologías limpias y procesos avanzados de manufactura. “Para promover la industrialización de Colombia, mejoramos las condiciones para establecer plantas de producción de vehículos eléctricos en el país”, publicó el mandatario en X.

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