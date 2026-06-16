Colombia

El Icetex abrió crédito condonable del 100% para maestrías artísticas en el exterior: estos son los requisitos para participar

El apoyo cubre matrícula y sostenimiento en programas de uno a dos años para estudios presenciales o semipresenciales, mientras que las maestrías en línea cuentan con un tope de USD 8.000

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Los beneficiarios podrán contar con becas del 60%, 80% y 100% de cobertura del valor de la matrícula - crédito Icetex
La convocatoria del Icetex está dirigida a personas de 18 a 45 años con pregrado en disciplinas artísticas y admisión definitiva a una maestría en el exterior - crédito Icetex

Los artistas colombianos interesados en expandir su formación académica en el exterior podrán postularse a la convocatoria del Icetex que ofrece créditos educativos condonables al 100% para cursar maestrías en disciplinas artísticas.

El programa permitirá que quienes resulten seleccionados realicen estudios presenciales, semipresenciales o virtuales en universidades fuera del país, con financiamiento total y la posibilidad de no devolver el dinero, siempre que cumplan con los requisitos de grado y retribución social en Colombia.

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El Crédito Condonable para Artistas fue presentado como una estrategia para fortalecer el sector artístico y cultural, brindando oportunidades de formación internacional de alto nivel a creadores y creadoras de todo el país. El presidente del Icetex, Álvaro Urquijo, subrayó que la convocatoria apunta a:

“Fortalecer las capacidades pedagógicas, técnicas y creativas del ecosistema artístico nacional, promover la consolidación de redes internacionales de cooperación cultural, incentivar la innovación en los procesos formativos en artes y contribuir al cierre de brechas territoriales y socioeconómicas en el acceso a oportunidades de formación internacional”.

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El Crédito Condonable para Artistas financia estudios presenciales, semipresenciales y virtuales fuera de Colombia si el beneficiario cumple los requisitos de grado y retribución social - crédito Icetex
El Crédito Condonable para Artistas financia estudios presenciales, semipresenciales y virtuales fuera de Colombia si el beneficiario cumple los requisitos de grado y retribución social - crédito Icetex

Beneficios del programa de crédito condonable

El programa está dirigido a personas entre 18 y 45 años que hayan culminado su pregrado en una disciplina artística y cuenten con admisión definitiva en una maestría en el exterior. El beneficio central consiste en la condonación total del crédito, es decir, los seleccionados no deberán pagar el monto recibido si cursan satisfactoriamente su posgrado y ejecutan un proyecto de retribución social en Colombia.

El apoyo económico cubre hasta USD 25.000 para gastos de matrícula y sostenimiento en programas presenciales o semipresenciales de entre uno y dos años. Para maestrías virtuales, el aporte es de USD 8.000. La convocatoria incluye áreas como artes visuales y plásticas, artes aplicadas, artes escénicas, música, cinematografía, literatura y editorial, así como gestión y promoción del patrimonio cultural.

Quienes sean seleccionados tendrán la obligación de implementar un proyecto que transfiera los conocimientos adquiridos en su formación, fortaleciendo así el sector artístico nacional. Este proyecto es evaluado y aprobado por el Icetex y puede incluir actividades académicas, creativas o de gestión cultural.

Icetex - crédito Sofía Toscano/Colprensa
El programa del Icetex cubre hasta USD 25.000 para matrícula y sostenimiento en maestrías presenciales o semipresenciales y hasta USD 8.000 para programas virtuales - crédito Sofía Toscano/Colprensa

Requisitos para aplicar y condiciones de participación

Uno de los requisitos principales es contar con una admisión definitiva en un programa de maestría en el exterior cuya fecha de inicio coincida con el periodo académico 2026-II. Los postulantes deben acreditar un promedio mínimo de 3,8 sobre 5,0 en el pregrado, además de demostrar experiencia laboral, académica, investigativa o creativa en las artes y las industrias culturales, mediante documentación validada por instituciones o representantes legales.

No pueden inscribirse quienes ya hayan sido beneficiarios de este programa en versiones anteriores. En caso de tener o haber tenido un crédito con Icetex, es necesario haber pagado al menos el 50% de la deuda y estar al día en los pagos.

Además, el aspirante debe presentar un instrumento de garantía aceptado por el Icetex y no tener más de dos créditos vigentes con la entidad. Tanto el solicitante como su deudor solidario no deben figurar en listas de control utilizadas por la dependencia. La entidad se reserva el derecho de exigir requisitos adicionales según la convocatoria.

La financiación cubre hasta USD 78.000 para matrícula, sostenimiento y tiquetes aéreos en universidades de alto prestigio internacional - crédito Ministerio de Educación
El crédito condonable para artistas exige un promedio mínimo de 3,8 sobre 5,0 y experiencia laboral, académica, investigativa o creativa en artes e industrias culturales - crédito Ministerio de Educación

Áreas y disciplinas artísticas financiadas

El Crédito Condonable para Artistas abarca una amplia gama de áreas. En artes visuales y plásticas, incluye especialidades como dibujo, pintura, escultura, fotografía, instalación, diseño para medios digitales, artes gráficas y performance. En artes aplicadas, se contemplan disciplinas como diseño de interacción, joyería, cerámica, cestería, tejido, tapicería, forja, trabajo en madera, vidrio, cuero y técnicas en papel.

En artes escénicas, la convocatoria cubre danza, teatro, género lírico, narración oral, teatro gestual, títeres, teatro callejero, dramaturgia y técnicas de circo. En música, pueden postularse intérpretes de instrumentos, compositores, cantantes, creadores de música para cine y televisión, disc-jockeys y profesionales del sonido.

El campo de la cinematografía incluye realización, animación y creación de guiones, además de producción audiovisual para cine, televisión, video y radio. En literatura y editorial, se financian estudios en escritura creativa, procesos editoriales, gestión de librerías, traducción literaria y creación de novela gráfica. Finalmente, el área de gestión y promoción del patrimonio cultural cubre actividades de promoción, conservación y visibilización del patrimonio material e inmaterial.

Grupo Éxito abre 1.431 vacantes para estudiantes Icetex en vacaciones de mitad de año - crédito Icetex
Los aspirantes con crédito previo en Icetex deben haber pagado al menos el 50% de la deuda, estar al día y no tener más de dos créditos vigentes con la entidad - crédito Icetex

Proceso de postulación y criterios de selección

Las personas interesadas deben inscribirse en la plataforma de postulación del Icetex, adjuntando todos los documentos requeridos. Entre estos, es indispensable la carta de admisión definitiva emitida por la universidad extranjera, con indicación del programa y la fecha de inicio. Los documentos de soporte deben estar firmados por la institución emisora y detallar las actividades y duración de la experiencia acreditada.

El Icetex no interviene en los procesos de admisión de las universidades extranjeras, por lo que la gestión de la admisión y obtención de documentos es responsabilidad exclusiva del postulante. La selección de beneficiarios se basa en criterios de mérito académico, trayectoria artística y pertinencia del proyecto de retribución social propuesto.

Al finalizar la maestría, el beneficiario debe ejecutar el proyecto de retribución en Colombia. Si cumple con todos los requisitos, el crédito se condona en su totalidad, permitiendo así que la inversión pública retorne al país en forma de conocimiento, innovación y fortalecimiento del sector cultural.

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