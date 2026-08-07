Mujer que le prendió fuego a su novio y le causó la muerte en Medellín fue condenada: estos son los años que pasará en prisión

La mujer roció gasolina en la cama y la habitación en la que descansaba su pareja para luego prenderle fuego - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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La Fiscalía General de la Nación confirmó en la jornada del 6 de agosto de 2026 que una mujer fue condenada a 18 años de prisión por su responsabilidad en la muerte de su compañero sentimental en Medellín tras rociarlo con gasolina y prenderle fuego dentro de una vivienda del barrio La Milagrosa.

De acuerdo con el reporte oficial del caso, un juez de conocimiento avaló el preacuerdo con el ente judicial y dejó en firme la condena en contra de la agresora, identificada como Laura María Rave.

Del mismo modo, se indicó que la sentencia se dictó por su responsabilidad en el crimen de su compañero sentimental y por incendio, ambas conductas agravadas, por lo que ahora tendrá que cumplir la pena en el establecimiento que determine el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

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Según los reportes de los medios locales como Mi Oriente, los hechos ocurrieron en la madrugada del 31 de enero de 2026 en una vivienda del barrio La Milagrosa. Después de una discusión, la mujer salió del inmueble, regresó poco después y roció con gasolina a su novio, que se encontraba dormido, posteriormente, determinó prenderle fuego.

Alexis Ospina Piedrahita, de 27 años, falleció en Medellín tras sufrir quemaduras graves durante un ataque cometido por su pareja sentimental - crédito el_observador_del_eje / Instagram

El brutal ataque en Medellín acabó con la vida del afectado

El hombre, identificado como Alexis Ospina Piedrahita, murió por la gravedad de las quemaduras, que afectaron más del 85% de su cuerpo. Ese ataque sustentó la condena impuesta por el juez.

La procesada quedó grabada en cámaras de seguridad del sector en momentos previos y posteriores al homicidio. Esos registros hicieron parte de los elementos del caso, según el reporte de la Fiscalía.

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Cabe mencionar que, una semana después del crimen, la mujer que fue señalada como responsable del ataque se presentó ante las autoridades en Pereira (Risaralda). De acuerdo con el material del proceso judicial, había intentado ocultarse allí para evadir a la justicia.

El caso sorprendió a los habitantes de la capital antioqueña - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Hombre que mató a su pareja tras rociarle fuego fue condenado

El caso de Alexis Ospina Piedrahita no es el único que se ha presentado durante 2026 en el territorio nacional, pues el 26 de mayo ocurrió otro caso similar, aunque en esa ocasión la víctima fue una mujer llamada Wendy Sepúlveda Narváez, que fue atacada por su expareja en Neiva (Huila).

La joven, de 24 años, fue rociada con gasolina, por lo que tuvo que ser trasladada primero a un centro asistencial de Neiva y luego a la unidad de quemados del Hospital Pablo Tobón Uribe, en Medellín, donde murió el 1 de junio por la gravedad de las quemaduras.

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“La mujer de 24 años acudió al lugar tras acordar un encuentro con el señalado agresor. Durante la conversación y aprovechando su estado de indefensión, el hombre, presuntamente, le roció gasolina sobre el cuerpo, le prendió fuego y después huyó”, indicó la Fiscalía durante las audiencias.

Luego de que se confirmara la muerte de la joven, las autoridades determinaron tipificar el caso como feminicidio agravado, además de asegurar que la joven había sido sometida a un ciclo de violencia por parte del agresor durante la relación y aún después de que terminaran.

La mujer fue atacada en vía pública y el hecho le dio la vuelta al país - crédito @LaJornadaco / X

En el momento en el que el caso se viralizó a nivel nacional, la concejal de Bogotá y abogada María Clara Name se pronunció sobre lo sucedido y rechazó cualquier tipo de ataque en contra de las mujeres en el territorio nacional.

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“Además de una vida arrebatada de manera cruel, queda un niño de 4 años huérfano, privado del amor, la protección y la compañía de su madre. Ninguna mujer debería vivir con miedo de quien alguna vez dijo amarla. Este crimen evidencia la urgencia de fortalecer las medidas de protección para las víctimas, garantizar una respuesta efectiva de las autoridades y aplicar penas ejemplares contra los agresores”, señaló.